Ο Invest Cyprus συμμετείχε στις 19 Μαρτίου 2026 στη Νέα Υόρκη σε εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τις διεθνείς επενδύσεις και τις αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές αγορές, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους οργανισμούς FT Locations και fDi Intelligence.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Capital, Returns & FDI: Investing in Europe’s Growth Markets», αποτέλεσε τη δεύτερη κοινή δράση μετά την έναρξη της συνεργασίας στο Λονδίνο τον προηγούμενο μήνα και επικεντρώθηκε στις κατευθύνσεις των διεθνών κεφαλαίων και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Ανατολική Μεσόγειο εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και ψηφιακής μετάβασης.

Στις εργασίες συμμετείχαν επενδυτές, επιχειρηματικοί ηγέτες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ενώ οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό το Chatham House Rule.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τομείς που αναδύονται ως επενδυτικές ευκαιρίες, η αποτίμηση του κινδύνου και της μακροπρόθεσμης αξίας, καθώς και οι ευρωπαϊκές αγορές που προσφέρουν ουσιαστικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με το Invest Cyprus, η Κύπρος είχε κεντρική παρουσία στη συζήτηση, με αιχμή την ευρωπαϊκή της ταυτότητα, το νομικό της σύστημα, την ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα και τη γεωγραφική της θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνέχεια των ενεργειών εξωστρέφειας που αναπτύσσει η κυπριακή πλευρά για την προσέλκυση επενδύσεων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη τον Απρίλιο του 2025 στη Νέα Υόρκη, το Χιούστον και το Σαν Φρανσίσκο, με στόχο την προβολή της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Ο πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου, δήλωσε ότι οι επενδυτές δεν αναζητούν μόνο υψηλές αποδόσεις, αλλά και ανθεκτικότητα, νομική ασφάλεια και στρατηγική πρόσβαση σε αγορές με προοπτικές. Όπως ανέφερε, η Κύπρος συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ η συζήτηση στη Νέα Υόρκη επιβεβαίωσε ότι η διεθνής επενδυτική κοινότητα παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία της χώρας και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται.

Από την πλευρά του, ο editor του fDi Intelligence, Jacopo Dettoni, ανέφερε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν το επενδυτικό περιβάλλον, ωστόσο οι επαγγελματίες επενδυτές και τα μεγάλα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια κινούνται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Όπως σημείωσε, τάσεις όπως η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή ασφάλεια και η ποιότητα διακυβέρνησης θα συνεχίσουν να καθορίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, η Κύπρος βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για να ενισχύσει την παρουσία της στον διεθνή επενδυτικό χάρτη και να προσελκύσει ενδιαφέρον με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία.