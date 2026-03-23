Είκοσι χρόνια παράγουμε ενέργεια.

Είκοσι χρόνια τη διαχειριζόμαστε, τη μετασχηματίζουμε και τη φέρνουμε πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας.

Μέσα σε αυτά τα είκοσι χρόνια, ο κόσμος της ενέργειας άλλαξε ριζικά. Οι τεχνολογίες εξελίχθηκαν, τα ενεργειακά μοντέλα μετασχηματίστηκαν και η καθαρή ενέργεια πέρασε από το περιθώριο στο κέντρο της οικονομίας και της καθημερινής ζωής.

Η EnergyIntel γεννήθηκε μέσα σε αυτή τη μετάβαση. Από το 2006 μέχρι σήμερα, η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις που συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός νέου ενεργειακού τοπίου, βασισμένου στην καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας, η EnergyIntel παρουσιάζει ένα επετειακό βίντεο που αφηγείται αυτή ακριβώς τη διαδρομή. Μια διαδρομή που δεν αφορά μόνο την εξέλιξη μιας εταιρείας, αλλά και την εξέλιξη της ίδιας της ενέργειας.

Το επετειακό βίντεο αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της καμπάνιας «20 Years Forward – The Power is You». Μέσα από εικόνες καθημερινότητας, τεχνολογίας και ανθρώπων, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια επηρεάζει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και μετακινούμαστε.

Στην καρδιά αυτής της ιστορίας βρίσκονται οι άνθρωποι. Οι μηχανικοί, οι τεχνικοί, οι ερευνητές, οι συνεργάτες και οι πελάτες που όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχουν στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειακών λύσεων που συμβάλλουν στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο αλλά και όλοι εκείνοι που συνεχίζουν να προστίθενται, επιλέγοντας να γίνουν μέρος αυτού του ταξιδιού στην πορεία.

Σήμερα, η EnergyIntel αποτελεί μια δυναμική εταιρεία τεχνολογίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το χαρτοφυλάκιο των λύσεών της περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά συστήματα, υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και προηγμένες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση του ενεργειακού συστήματος του αύριο.

Η επέτειος των 20 χρόνων αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για την εταιρεία, αλλά και ένα σημείο εκκίνησης για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της.

Σε μια εποχή όπου η ενεργειακή μετάβαση βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων, η EnergyIntel συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και στην ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας που διαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον.

