Από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΟΕΒ και στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παντελίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν μάσησε τα λόγια του και άσκησε δριμεία κριτική σε όλα τα κακώς έχοντα, τα οποία ταλαιπωρούν την οικονομία και το κυπριακό επιχειρείν.

Αναλυτικότερα, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα «προβληματικά πεδία» που, όπως είπε, συνεχίζουν να ταλαιπωρούν το επιχειρείν. Επεσήμανε πως «όπου δεν φταίνε οι εξωγενείς παράγοντες, ο μόνος μας εχθρός είναι ο κακός μας εαυτός». Συνέχισε λέγοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η οικονομία και ζητούν οι επιχειρήσεις, στόχο έχουν την ανάδειξη του κράτους σε εταίρο και όχι σε εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη. Όπως είπε, πρέπει οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα να πραγματοποιηθούν σε ρυθμούς του ιδιωτικού τομέα.

Ο κ. Παντελίδης άγγιξε το μέγα θέμα του πολιτικού κόστους, το οποίο αποτελεί συχνά εμπόδιο για να προχωρήσουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις. «Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε όταν πρόκειται για μεταρρυθμίσεις. Απλά ίσως κάποιοι ανησυχούν για το περιβόητο πολιτικό κόστος, ότι δηλαδή αν συναινέσουν σε αυτά που πρέπει να γίνουν, θα έχουν εκλογικές ζημιές. Με όλο τον σεβασμό, πιστεύω ότι κάνουν λάθος όσοι σκέφτονται έτσι», ανέφερε.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος της ΟΕΒ τόνισε σε σχέση με τον τομέα της ενέργειας, ότι η ασφάλεια εφοδιασμού είναι «μη διαπραγματεύσιμη», προειδοποιώντας για επικείμενα προβλήματα επάρκειας και υψηλό κόστος. Έθεσε ως προτεραιότητες την ολοκλήρωση του σχεδιασμού για το φυσικό αέριο και το FSRU, την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ευρώπη, την ενίσχυση των ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας.

Αναφερόμενος στον τουρισμό, έκανε λόγο για «δύσκολη και αβέβαιη κατάσταση» μετά το περιστατικό με drone στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου, καλώντας σε στοχευμένα μέτρα στήριξης ολόκληρης της αλυσίδας υπηρεσιών, από την εστίαση μέχρι τις μεταφορές και τα θεματικά πάρκα. Για τον κατασκευαστικό τομέα, σημείωσε ότι αντί να ενισχύεται, «φορτώνεται διαρκώς με νέες κανονιστικές απαιτήσεις», ενώ άσκησε κριτική σε προτάσεις νόμου για την αγορά ακινήτων που, όπως είπε, θέτουν «εξωπραγματικούς περιορισμούς». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τομέα της υγείας, προειδοποιώντας ότι η έλλειψη τουλάχιστον 600 νοσηλευτών μπορεί να οδηγήσει σε κρίση, ακόμη και με κλείσιμο κλινών εντατικής θεραπείας. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την αποτελεσματικότητα του ΓεΣΥ, τονίζοντας την ανάγκη για συστημικές αλλαγές «χωρίς ταμπού». Εξάλλου, χαρακτήρισε την ΑΤΑ «αναχρονιστική πρακτική» και εκτίμησε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα. Τέλος, εξέφρασε δριμύ παράπονο για τον αποκλεισμό της Ομοσπονδίας από επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό. «Πώς γίνεται να αποκλείεται η ΟΕΒ που είναι μέλος και κατέχει την Αντιπροεδρία της BusinessEurope, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας και που συμμετέχει στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με άλλες οικονομίες όπως η πρόσφατη συμφωνία με την Ινδία;», διερωτήθηκε.