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Στέλεχος της PMI με ηγετικό ρόλο στη στρατηγική της στην Ευρώπη αναλαμβάνει τα ηνία της Philip Morris Cyprus, καθώς η εταιρεία συμπληρώνει πέντε χρόνια λειτουργίας στο νησί

Ο Χρήστος Τσαγκαλίδης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Philip Morris Cyprus. Έχοντας ηγηθεί στρατηγικών πρωτοβουλιών της Philip Morris International (PMI) σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αναλαμβάνει το νέο του ρόλο αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία του στη στρατηγική, τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και την καινοτομία.

Ξεκίνησε την πορεία του στην PMI το 2018 και έκτοτε έχει αναλάβει θέσεις στρατηγικής και επιχειρησιακής ευθύνης στην έδρα της εταιρείας. Κατά την πιο πρόσφατη θέση του, ως Επικεφαλής Στρατηγικής και Υλοποίησης Προγραμμάτων για την Ευρώπη (Head of Strategy & Program Delivery Europe), ηγήθηκε πρωτοβουλιών που στήριξαν τον μετασχηματισμό της PMI και την προώθηση του οράματός της για ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο. Στο πλαίσιο της πορείας του στην PMI, συνέβαλε στον σχεδιασμό και τον συντονισμό πρωτοβουλιών μετασχηματισμού και επιχειρησιακής αριστείας σε βασικούς τομείς της εταιρείας, μεταξύ των οποίων οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες και οι εταιρικές υποθέσεις, ενισχύοντας την υλοποίηση των στρατηγικών της προτεραιοτήτων.

Πριν ενταχθεί στην PMI, ο κ. Τσαγκαλίδης διαμόρφωσε ένα ισχυρό επαγγελματικό υπόβαθρο στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, την επιχειρηματικότητα και τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, σε διαφορετικές αγορές και πολυεθνικά περιβάλλοντα. Η εμπειρία του καλύπτει τη διαχείριση αλλαγών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την επιχειρησιακή αριστεία και την οργανωτική ανάπτυξη. Η ηγετική του προσέγγιση συνδυάζει τη στρατηγική σκέψη με την προσήλωση στη δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης και στην επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων, σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς.

Ο Χρήστος Τσαγκαλίδης είναι κάτοχος MSc στη Μηχανολογία και Βιομηχανική Μηχανική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας επίσης πραγματοποιήσει σπουδές στην École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Είναι επίσης κάτοχος Executive MBA από το INSEAD, με φοίτηση στη Γαλλία και τη Σιγκαπούρη.

Σχολιάζοντας την ανάληψη των καθηκόντων του Χρήστου Τσαγκαλίδη, η Κα Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της PMI για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, δήλωσε: «Ο Χρήστος έχει βαθιά γνώση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της PMI και έχει αποδείξει ότι μπορεί να μετουσιώνει φιλόδοξα σχέδια σε πράξη. Η εμπειρία που έχει αποκτήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με την προσήλωσή του στην ανάπτυξη των ανθρώπων και την καινοτομία, θα είναι πολύτιμη καθώς αναλαμβάνει να οδηγήσει τη Philip Morris Cyprus στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας της. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί του και με την ομάδα, ώστε να συνεχίσουμε το έργο που έχει ήδη γίνει στην Κύπρο».

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα της εταιρείας, ο κ. Τσαγκαλίδης δήλωσε: «Καθώς η Philip Morris Cyprus συμπληρώνει φέτος πέντε χρόνια λειτουργίας, αναλαμβάνω με υπερηφάνεια την ηγεσία της σε αυτή τη νέα περίοδο. Ανυπομονώ να αξιοποιήσουμε τις ισχυρές βάσεις που έχει ήδη δημιουργήσει η ομάδα, να ενισχύσουμε τις συνεργασίες μας και να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο προς το όραμά μας για ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο στην Κύπρο».

Σχετικά με τη Philip Morris Cyprus

Η Philip Morris Cyprus είναι θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International (PMI), κορυφαίας εταιρείας προϊόντων καπνού και νικοτίνης παγκοσμίως, με προϊόντα που διατίθενται σε περισσότερες από 180 χώρες και ένα ευρύτατο ανθρώπινο δυναμικό άνω των 83.000 εργαζομένων. Η PMI ηγείται ενός μετασχηματισμού στον κλάδο των προϊόντων καπνού και νικοτίνης για τη δημιουργία ενός μέλλοντος χωρίς τον καπνό του τσιγάρου και την αντικατάσταση των τσιγάρων με εναλλακτικά, επιστημονικά τεκμηριωμένα προϊόντα. Η Philip Morris Cyprus, το 2026, συμπληρώνει 5 χρόνια λειτουργίας, μια διαδρομή που συνδέεται με τη σταθερή επιλογή της για εξέλιξη, επένδυση στους ανθρώπους, καινοτομία και συμβολή στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία. Με όραμα μία Κύπρο χωρίς τσιγάρο, η Philip Morris Cyprus έχει μετατρέψει την αλλαγή σε συνειδητή επιλογή καινοτομίας και υπευθυνότητας.