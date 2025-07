Από τη Χίο έως τη Wall Street και από το CO2 shipping έως τις ναυαρχίδες του LNG, οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν να διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ναυτικό έθνος, αλλά ηγέτιδα δύναμη στον παγκόσμιο θαλάσσιο χάρτη.

Η ελληνική ναυτιλία, πυλώνας της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας, συνεχίζει να δεσπόζει με απαράμιλλη ανθεκτικότητα, τεχνογνωσία και ιστορική συνέπεια. Με στόλους που διασχίζουν τους ωκεανούς μεταφέροντας το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, οι Έλληνες εφοπλιστές κρατούν τη χώρα τους στην κορυφή, διαχειριζόμενοι πάνω από το 20% της παγκόσμιας και το 61% της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής δύναμης.

Η ναυτιλία, “σιωπηλός φρουρός” της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας, στάθηκε ακλόνητη σε κρίσεις όπως η πανδημία, οι γεωπολιτικές αναταραχές και οι κυβερνοαπειλές. Παρά τις προκλήσεις, οι Έλληνες εφοπλιστές ενισχύουν την ασφάλεια στη θάλασσα, επενδύουν σε πράσινες τεχνολογίες και καθορίζουν τις νέες παγκόσμιες προδιαγραφές διακυβέρνησης.

Η λίστα “Forbes 2025” αναδεικνύει εντυπωσιακές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας την ένταση των εξελίξεων στον κλάδο. Η Μαρία Αγγελικούση διατήρησε την πρωτοκαθεδρία με στόλο αξίας 15,5 δισ. δολ., παρότι ο αριθμός των πλοίων της μειώθηκε από 145 σε 138. Ο Γιώργος Προκοπίου, με αξιοσημείωτη αύξηση πλοίων από 159 σε 183, ισχυροποιεί τη θέση του ως ένας από τους πιο δυναμικούς παίκτες της αγοράς.

Αξιοσημείωτη είναι και η άνοδος του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος, μέσω της Capital Gas και των θυγατρικών του, παρουσίασε αύξηση αξίας στόλου κατά 900 εκατομμύρια δολάρια εντός έτους, επενδύοντας σε πλοία μεταφοράς CO2 και καθαρής ενέργειας.

Ο Γιώργος Οικονόμου, με προσθήκες νέων εταιρειών στη λίστα σε σχέση με το 2024, καταγράφει ενίσχυση του στόλου κατά 11 πλοία, ενώ η δυναμική παρουσία του στα χρηματιστήρια τον καθιστά ηγετική μορφή στο παγκόσμιο ναυτιλιακό επενδυτικό οικοσύστημα.

Στα άλματα της χρονιάς, με ισχυρά οικονομικά μεγέθη και σαφή στρατηγική, η Danaos Corporation του Δρα Ιωάννη Κούστα συνεχίζει και το 2025 τη θετική της πορεία, με έμφαση στη διατήρηση της κερδοφορίας και την αξιοποίηση του στόλου της. Το 2025 ο στόλος της αριθμεί 99 πλοία, παρουσιάζοντας αύξηση από τα 83 πλοία του 2024, ενώ η αξία του στόλου εκτινάχθηκε από τα 3,28 δισ. δολάρια στα 6,04 δισ. δολάρια. Αυτή η σχεδόν διπλασιαστική αύξηση αντικατοπτρίζει την επιθετική αλλά στοχευμένη επενδυτική στρατηγική της Danaos, η οποία εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της πολύ πέραν των containerships.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο λιστών αποτυπώνουν μια συνεχή διαδικασία αναδιάρθρωσης, συγχωνεύσεων και τεχνολογικών επενδύσεων που καθιστούν την ελληνική ναυτιλία όχι απλώς ανθεκτική, αλλά και εξελισσόμενη. Η είσοδος νέων ονομάτων και η ενίσχυση του LNG και CO2 shipping επιβεβαιώνουν τη στρατηγική στροφή προς βιώσιμες πρακτικές και διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια.

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, η ελληνική ναυτιλία αποδεικνύεται σταθερή αξία. Χάρη στο ανθρώπινο δυναμικό της, την προσήλωση στην καινοτομία και τη διαρκή επαγρύπνηση για τις απειλές της εποχής, συνεχίζει να αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο θαλάσσιας επιχειρηματικότητας.

Η ελληνική ναυτιλιακή ελίτ διατηρεί ακλόνητη την κυριαρχία της και το 2025, σε έναν κλάδο που αλλάζει με ταχύτητα, οδηγούμενος από την τεχνολογία, την πράσινη μετάβαση και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η φετινή λίστα των κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών αποτυπώνει όχι μόνο τους αριθμούς και τις αξίες των στόλων, αλλά και τις στρατηγικές επιλογές που αναδιαμορφώνουν την κορυφή.

Η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας

Εντυπωσιακά για ακόμα μία χρονιά είναι τα στοιχεία που αφορούν την ελληνική ναυτιλία, σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Σύμφωνα με την Ένωση, η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας, διαθέτοντας το 23% των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως και το 30% και το 25% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων και φορτηγών πλοίων αντιστοίχως. Στην Ευρώπη η κυριαρχία της ελληνικής ναυτιλίας είναι συντριπτική, κατέχοντας το 60% της χωρητικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, διαχειριζόμενη το 75% των δεξαμενοπλοίων, το 80% των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου και το 82% των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η ελληνική ναυτιλία διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο που λειτουργεί με εναλλακτικά καύσιμα, ενώ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στόλος παγκοσμίως που έχει εγκαταστήσει στα πλοία της καθαρισμό θειικών οξειδίων (scrubbers). Σε απόλυτους αριθμούς, ο ελληνικός στόλος αριθμεί: 2.602 φορτηγά πλοία, 910 δεξαμενόπλοια, 507 χημικά και δεξαμενόπλοια προϊόντων, 504 πλοία μεταφοράς containers, 229 πλοία γενικού φορτίου, 163 υγραεριοφόρα πλοία (LPG), 147 πλοία μεταφοράς LNG και 71 πλοία μεταφοράς οχημάτων.

Σημείωση για τη λίστα

Η αξιολόγηση έγινε με βάση την αξία του στόλου των 50 κορυφαίων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας VesselsValue. Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις τόσο στον συνολικό αριθμό των πλοίων όσο και στην αξιολόγηση της αξίας του στόλου, καθώς δεν προσμετράται το σύνολο των εταιρειών των Ελλήνων εφοπλιστών, αλλά μόνο όσες εταιρείες βρίσκονται στη λίστα με τις πενήντα πρώτες. Γι’ αυτό και σημαντικά ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού είτε απουσιάζουν είτε βρίσκονται σε χαμηλότερες θέσεις από την πραγματική κατάταξη της αξίας του στόλου τους, καθώς είναι συνήθης τακτική ο πολυμερισμός των εταιρειών σε πολλές μικρότερες.

Πηγή Δεδομένων: VesselsValue

1. Μαρία Αγγελικούση

Μaran Gas Maritime – Maran Tankers – Maran Dry Management Inc.

Αξία στόλου 15.564,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 138

Η Μαρία Αγγελικούση συνεχίζει την ένδοξη οικογενειακή παράδοση στο τιµόνι του οµίλου, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής της παγκόσµιας ναυτιλίας. Από τα 145 πλοία του οµίλου που πλέουν σε όλο τον κόσµο, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι µε ελληνική σηµαία. Η ιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής εταιρείας Angelicoussis Group βρίσκεται στην 467η θέση της παγκόσµιας λίστας του “Forbes” και η περιουσία της εκτιµάται σε 5,9 δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα στη λίστα.

2. Γιώργος Προκοπίου

Dynacom Tankers – Dynagas Holding Ltd – Sea Traders

Αξία στόλου 11.248,3 εκ.$

Αριθμός πλοίων 183

Χωρίς ναυτική καταγωγή, ο Γιώργος Προκοπίου διαθέτει έναν από τους µεγαλύτερους στόλους παγκοσµίως, τον οποίο µέσα σε έναν χρόνο αύξησε κατά 40 πλοία, ενώ είναι σε εξέλιξη προς παράδοση δεκάδες πλοία. Το 2021 περιήλθαν στην ιδιοκτησία του τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, ενώ οι επενδύσεις του σε ακίνητα και το yachting θεωρούνται αµύθητης αξίας.

3. Γιώργος Οικονόµου

TMS Cardiff Gas – TMS Tankers – TMS Dry – Cardiff Marine

Αξία στόλου 9.871,7 εκ.$

Αριθμός πλοίων 122

Η αρχή της καριέρας του ήταν ως έφορος µηχανικός στη ναυτιλιακή εταιρεία Thenamaris, της οικογένειας Μαρτίνου. Τη δεκαετία του 1990 ίδρυσε την Cardiff Marine και, ως αυτοδηµιούργητος εφοπλιστής, κατάφερε να την εκτοξεύσει στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, δηµιουργώντας έναν ναυτιλιακό κολοσσό. Είναι συλλέκτης έργων τέχνης. Στη φετινή λίστα προστέθηκαν ακόµα δύο εταιρείες του, οι οποίες αύξησαν πολύ τον αριθµό πλοίων και την αξία τους.

4. Βαγγέλης Μαρινάκης

Capital Gas – Capital Ship Management – Capital Executive Ship Management – Capital Clean Energy Carriers

Αξία στόλου 9.584,9 εκ.$

Αριθμός πλοίων 98

Εφοπλιστής, επιχειρηµατίας και ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικών οµάδων και ΜΜΕ, η καριέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη ξεκινά µετά την ολοκλήρωση των σπουδών του ως εκπαιδευόµενου ναυλοµεσίτη. Είναι γιος του εφοπλιστή Μιλτιάδη Μαρινάκη. Μία από τις σηµαντικότερες ειδήσεις της χρονιάς ήταν η παραγγελία από την Capital Product Partners τεσσάρων πλοίων για τη µεταφορά υγροποιηµένου CO2, τα οποία κοστίζουν συνολικά περισσότερα από 300 εκατοµµύρια δολάρια.

5. Άννα Αγγελικούση, Φραγκίσκος και Αντώνης Κανελλάκης

Pantheon Tankers Management – Alpha Gas S.A. – Alpha Bulkers Shipmanagement

Αξία στόλου 6.276,9 εκ.$

Αριθμός πλοίων 93

Η Άννα Αγγελικούση µαζί µε τους γιους της, Φραγκίσκο και Αντώνη Κανελλάκη, έχουν δηµιουργήσει έναν ισχυρό ναυτιλιακό όµιλο, ο οποίος δραστηριοποιείται στα δεξαµενόπλοια, στα πλοία µεταφοράς υγροποιηµένου φυσικού αερίου LNG αλλά και στα φορτηγά πλοία. Από το 2022 ο στόλος τους ενισχύεται σταθερά, τόσο µέσω ναυπηγήσεων όσο και αγορών.

6. Αγγελική Φράγκου

Navios Partners

Αξία στόλου 6.100 εκ.$

Αριθμός πλοίων 174

Η Αγγελική Φράγκου είναι επικεφαλής της ηγετικής ναυτιλιακής εταιρείας, εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, Navios Partners. Συνολικά διαχειρίζεται στόλο που αποτελείται από 177 πλοία, µε µεταφορική ικανότητα 15,8 εκατοµµυρίων dwt και 231.964 TEU. Ο στόλος έχει µέση ηλικία τα 9,6 έτη. H λαµπρή πορεία της κυρίας Φράγκου άρχισε να γίνεται εµφανής από το 2004, ως η πρώτη Ελληνίδα επικεφαλής ναυτιλιακής εταιρείας επενδύσεων που έµπαινε στο Χρηµατιστήριο του Nasdaq µέσω της ISE.

7. Νικόλας Τσάκος

Tsakos Energy Navigation – Tsakos Shipping and Trading

Αξία στόλου 6.183,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 102

Ο εφοπλιστής Νικόλαoς Τσάκος προέρχεται από µια παραδοσιακή ναυτιλιακή οικογένεια, µε καταγωγή από το νησί της Χίου. Το 1970 ο καπετάν Παναγιώτης, ο πατέρας του, απέκτησε το πρώτο του πλοίο, το “M/V Irenes Star”, µαζί µε µια µικρή οµάδα επενδυτών που απαρτιζόταν κυρίως από φίλους και συγγενείς. To 1993 ίδρυσε την ΤΕΝ, που αποτελεί τη µακροβιότερη ελληνική εταιρεία στο Αµερικανικό Xρηµατιστήριο, κλείνοντας τα 22 χρόνια παρουσίας. Ο συνολικός στόλος που διαχειρίζεται ξεπερνά τα 110 πλοία.

8. Γιάννης Κούστας

Danaos Shipping

Αξία στόλου 6.041,2 εκ.$

Αριθμός πλοίων 99

Η επαγγελµατική του πορεία ξεκίνησε όταν ο πατέρας του, Δηµήτρης, του παρέδωσε το 1987 τον απόλυτο έλεγχο της Danaos. Στις αρχές του 2006 η Danaos έγινε η µεγαλύτερη εισηγµένη ναυτιλιακή εταιρεία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων στα διεθνή χρηµατιστήρια. Η εισηγµένη, η οποία µέχρι πρότινος δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στην αγορά των containerships, επενδύει και σε second-hand φορτηγά πλοία.

9. Κρίτων Λεντούδης

Evalend Shipping

Αξία στόλου 5.459,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 90

O εφοπλιστής Κρίτων Λεντούδης, ιδιοκτήτης της εταιρείας Evalend Shipping, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό, έχει όµως µια εντυπωσιακή και σταθερή πορεία στη ναυτιλία. Ο στόλος των φορτηγών, τάνκερ, LNG και LPG συνεχώς αυξάνεται χρόνο µε τον χρόνο, ενώ ο εφοπλιστής διαθέτει µία από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές αυτοκινήτων στον κόσµο. Από τη λίστα του “Forbes” του 2023 έχει αυξήσει κατά 1,6 δισ. την αξία του στόλου του.

10. Νικόλαος Μαρτίνος

Thenamaris

Αξία στόλου 5.328,7 εκ.$

Αριθμός πλοίων 93

Είναι το νεαρότερο µέλος της λίστας του “Forbes”. Γιος του Ντίνου Μαρτίνου, στην ηλικία των 40 ετών είναι ο διευθύνων σύµβουλος της Thenamaris. Σπούδασε οικονοµικά σε πανεπιστήµια του Λονδίνου και της Αµερικής. Ο όµιλος Thenamaris βρίσκεται σε πρόγραµµα διαρκούς ανανέωσης του στόλου του, πουλώντας τα µεγαλύτερα σε ηλικία πλοία του, και επενδύει σε προηγµένες τεχνολογίες, βιώσιµα καύσιµα και ναυπηγήσεις που ανταποκρίνονται στις διεθνείς απαιτήσεις για πράσινη ναυτιλία.

11. Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος

Costamare

Αξία στόλου 5.262,3 εκ.$

Αριθμός πλοίων 111

Ο Μεσσήνιος Κωστής Κωνσταντακόπουλος είναι δεύτερης γενιάς εφοπλιστής, αλλά µε ισχυρό ναυτιλιακό DNA, αφού είναι γιος του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, δηµιουργού της Costamare. Η εταιρεία ξεκίνησε µε φορτηγά µεταφοράς τσιµέντου και διάφορα είδη πλοίων µεταφοράς χύδην φορτίου, ενώ δραστηριοποιείται και στον κλάδο των πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων. Το 2010 η Costamare µπήκε στη Wall Street. Με κερδοφορία 95 εκατ. δολ. και ρευστότητα που αγγίζει το 1,02 δισ. δολ. έκλεισε το α’ τρίµηνο του 2025 για την πανίσχυρη εταιρεία.

12. Ανδρέας Μαρτίνος

Minerva Marine

Αξία στόλου 4.418,0 εκ.$

Αριθμός πλοίων 80

Η Minerva Marine ιδρύθηκε το 1996 από τον Ανδρέα Μαρτίνο και αναδείχθηκε γρήγορα σε κυρίαρχη δύναµη. Διαθέτει κυρίως δεξαµενόπλοια, VLCC, MR και suezmax, εκτός από την παραδοσιακή κατηγορία της, τα aframax. Η Minerva Gas είναι η πρώτη ελληνικών συµφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία που εντάχθηκε στο µη κερδοσκοπικό κέντρο έρευνας Maersk Μc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping. Σκοπός του κέντρου έρευνας είναι η επιτάχυνση της απανθρακοποίησης της ναυτιλιακής βιοµηχανίας.

13. Πήτερ Λιβανός

GasLog Ltd – GasLog Partners LP

Αξία στόλου 4.330,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 24

Γιος του Γιώργου Λιβανού, ανήκει σε µία από τις πιο παραδοσιακές οικογένειες της ελληνικής και παγκόσµιας ναυτιλίας, µε πορεία που διασχίζει τρεις αιώνες. Είναι ένας από τους µεγάλους πρωταγωνιστές στη Wall Street στον τοµέα του shipping στο NYSE. Το µεγάλο του πάθος είναι τα πολυτελή αυτοκίνητα, και στη συλλογή του ανήκουν πάνω από 220 συλλεκτικά οχήµατα. O Έλληνας εφοπλιστής χαρακτηρίζεται ως “πρωτοπόρος” µε την ίδρυση της εταιρείας Ecolog, η οποία θα εστιάσει στη µεταφορά διοξειδίου του άνθρακα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την παραγωγή µεθανόλης, η οποία είναι πιστοποιηµένη ως πράσινο καύσιµο.

14. Πέτρος Παππάς

Star Bulk Carriers

Αξία στόλου 3.657,1 εκ.$

Αριθμός πλοίων 153

Γιoς του Κωνσταντινουπολίτη εφοπλιστή Αλέκου Παππά, ο Πέτρος Παππάς γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1953 και µυήθηκε από νωρίς στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Θεωρείται από τους µεγαλύτερους ιδιοκτήτες φορτηγών πλοίων που είναι εισηγµένοι στις ΗΠΑ. Λίγο πριν από το τέλος του 2023 υπέγραψε το deal της χρονιάς, απορροφώντας την Eagle Bulk Shipping. Δηµιούργησε, έτσι, µια εταιρεία-µαµούθ, 169 φορτηγών πλοίων, µε κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. δολαρίων, µε στρατηγικές συνεργασίες, στόλο υψηλών προδιαγραφών και ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές ναυλώσεων ξηρού φορτίου.

15. Θανάσης Μαρτίνος

Eastern Mediterranean Maritime

Αξία στόλου 2.460,1 εκ.$

Αριθμός πλοίων 84

Ο εφοπλιστής και επενδυτής ακινήτων από τον Οκτώβριο του 2019 είναι και πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, ενώ ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος τού έχει απονείµει το Οφίκιο του Άρχοντος Εξάρχου. Από το 1971 εργαζόταν στην οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία Thenamaris, την οποία ίδρυσε η µητέρα του. Το 1991 ο Θανάσης Μαρτίνος αποχωρεί από την εταιρεία, για να δηµιουργήσει την Eastern Mediterranean Maritime (EastMed), η οποία σήµερα διαχειρίζεται σύγχρονο στόλο µε έµφαση στην ασφάλεια, την ποιότητα και τη χαµηλή περιβαλλοντική επίπτωση.

16. Πάρης Κασιδόκωστας – Οικ. Λάτση

Latsco Shipping Limited

Αξία στόλου 2.240,3 εκ.$

Αριθμός πλοίων 32

Η Latsco ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1940 από τον θρυλικό καπετάνιο Γιάννη Λάτση και συνεχίζει τη δραστηριότητά της υπό τη διεύθυνση του Πάρη Κασιδόκωστα, εγγονού του ιδρυτή και γιού της Μαριάννας Λάτση. Με παρουσία άνω των 80 ετών, η εταιρεία διαχειρίζεται σύγχρονο στόλο δεξαμενόπλοιων, LNG και gas carriers, με έδρα το Μονακό και γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο και Ντουμπάι. Σημαντικό βάρος δίνεται στη μετάβαση σε πλοία διπλού καυσίμου και στη βιώσιμη ναυτιλία.

17. Διαµαντής Διαµαντίδης

Delta Tankers – Marmaras Navigation

Αξία στόλου 2.016,1 εκ.$

Αριθμός πλοίων 56

Με οικογενειακή παράδοση στη ναυτιλία του Λονδίνου, άρχισε τη δραστηριότητά του στη ναυτιλία την περίοδο 1976-1977, µε την εξαγορά του πρώτου καραβιού, ενός µικρού φορτηγού 4.000-5.000 τόνων. Ο Διαµαντής Διαµαντίδης είναι ιδρυτής των Delta Tankers και Marmaras Navigation, και η περιουσία του εκτιµάται άνω του 1 δισ. δολαρίων. Αντισυµβατικός και αθέατος,συλλέκτης έργων τέχνης και παλαιών αυτοκινήτων, έχει συνδεθεί µε υψηλού προφίλ επενδύσεις και δικαστικές διαµάχες. Είναι γνωστός για τη διακριτική του φιλανθρωπία και το ίδρυµα “Προποντίς”, που υποστηρίζει παιδεία και επιστήµη.

18. Λου Κολλάκης

Chartworld Shipping

Αξία στόλου 1.993,1 εκ.$

Αριθμός πλοίων 67

Αν και γεννήθηκε και σπούδασε στη Μεγάλη Βρετανία, τις τελευταίες δεκαετίες ζει τον περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα. Έχει διαφόρων τύπων πλοία –φορτηγά, δεξαµενόπλοια, πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων, ψυγεία–, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί και στον τοµέα των κρουαζιερόπλοιων και των ναυπηγείων. Κατάγεται από µια παραδοσιακή ναυτική οικογένεια από τις Οινούσσες, η ιστορία της οποίας χάνεται στα βάθη του 19ου αιώνα. Το 2000 ιδρύθηκε το Ίδρυµα “Στέφανος Κολλάκης” στη µνήµη του πατέρα του και προσφέρει ένα πολύπλευρο κοινωνικό έργο.

19. Λέων Πατίτσας

Atlas Maritime

Αξία στόλου 1.740,2 εκ.$

Αριθμός πλοίων 19

Ο Λέων Πατίτσας γεννήθηκε στο Λονδίνο. Είναι γιος του εφοπλιστή Σπυρίδωνα Πατίτσα και της Μαριγώς Λαιµού-Πατίτσα, η οποία ήταν κόρη του καπετάνιου Λέοντα Σ. Λαιµού. Η εταιρεία του ιδρύθηκε το 2004. Τον τελευταίο έναν χρόνο η Atlas έχει επιστρέψει δυναµικά στη ναυπήγηση νέων πλοίων, κυρίως στον τοµέα των δεξαµενόπλοιων, ενώ έστρεψε τα βλέµµατα της παγκόσµιας ναυτιλίας πάνω της µε την παραγγελία τριών πλοίων µεταφοράς αµµωνίας στη Νότια Κορέα, επενδύοντας στρατηγικά σε εναλλακτικά καύσιµα και καινοτοµία.

20. Φίλιππος και Αντώνης Λαιµός

Enesel S.A.

Αξία στόλου 1.620,8 εκ.$

Αριθμός πλοίων 19

Ο Φίλιππος και ο Αντώνης Λαιµός, συνεχιστές της σπουδαίας ναυτικής παράδοσης της οικογένειας Λαιµού, έχουν χαράξει δυναµική πορεία στη ναυτιλιακή βιοµηχανία. Ο Αντώνης Λαιµός είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Το 2003 οι δύο εταιρείες της οικογένειας, Avra Shipmanagement S.A. και Sealuck Shipping Corporation, συγχωνεύονται και δηµιουργείται η εταιρεία Enesel S.A., από τα αρχικά NSL του ονόµατος του Νικόλαου Σπύρου Λαιµού.

21. Δηµήτρης Προκοπίου

Centrofin

Αξία στόλου 1.512,2 εκ.$

Αριθμός πλοίων 43

Με οικογενειακή παράδοση στο real estate, o Δηµήτρης Προκοπίου, αδελφός του Γιώργου Προκοπίου, ηγείται της Centrofin µε απόλυτη επιτυχία. Το 1974 συνίδρυσε τη Sea Traders S.A. µαζί µε τον αδελφό του, Γιώργο Προκοπίου. Το 1988 είχαν 30 πλοία χωρίς χρέη και αποφάσισαν να διαχωρίσουν την περιουσία τους. Κάθε αδελφός έµεινε µε 15 πλοία. Ο Δηµήτρης Προκοπίου ίδρυσε στη συνέχεια τη Centrofin. Τα δύο αδέλφια έχουν και σήµερα πολύ καλές σχέσεις. Ο Δηµήτρης Προκοπίου ήταν από τους Έλληνες πλοιοκτήτες που αγόρασαν πλοία από τα γερµανικά επενδυτικά funds, όταν αυτά κατέρρευσαν εξαιτίας της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και των ανοιγµάτων που είχαν κάνει σε παραγγελίες για ναυπηγήσεις πλοίων.

22. Χάρης Βαφειάς

StealthGas Inc. – Brave Maritime Corporation

Αξία στόλου 1.439,3 εκ.$

Αριθμός πλοίων 96

Ο Χάρης Βαφειάς ξεκίνησε την πορεία του στη ναυτιλία εντυπωσιακά, αφού σε ηλικία 26 ετών οδήγησε τη StealthGas στο Χρηµατιστήριο του Nasdaq και έγινε ο νεότερος όλων των εποχών διευθύνων σύµβουλος σε εισηγµένη ναυτιλιακή εταιρεία. Με καταγωγή από τη Χίο, οι σχέσεις του µε τη ναυτιλία ξεκίνησαν από µικρή ηλικία, όταν στα 17 του, µε προτροπή του πατέρα του, πήγε το πρώτο του ταξίδι µε πλοίο της εταιρείας του. Από το 2008 έχει υπό τον έλεγχό του ολόκληρο τον ναυτιλιακό όµιλο που ανήκει στην οικογένειά του.

23. Αντώνης Δ. Ιγγλέσης και Γιάννης Ιππ. Ιγγλέσης

Samos Steamship

Αξία στόλου 1.363,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 23

Η οικογένεια Ιγγλέση κατάγεται από τη Σάµο και η ενασχόλησή της µε τα ναυτιλιακά µετρά σχεδόν 140 χρόνια. Στα µέσα της δεκαετίας 1990 η ναυτιλιακή εστιάζει στην εξαγορά και διαχείριση πλοίων τύπου OBO (Ore/Bulk/Oil), που έχουν τη δυνατότητα να µεταφέρουν µεταλλεύµατα, χύδην φορτία και πετρέλαιο. Ακολούθησε η επέκτασή της στα µεγάλης χωρητικότητας δεξαµενόπλοια και φορτηγά πλοία, ενώ το 2004 στράφηκε και στα LPG carriers. Την εταιρεία διαχειρίζονται τα ξαδέλφια Αντώνης Δ. Ιγγλέσης και Γιάννης Ιππ. Ιγγλέσης. Η εταιρεία έχει µεγάλη κοινωνική δράση στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

24. Νικόλαος και Μιχαήλ Λυκιαρδόπουλος

Neda Maritime

Αξία στόλου 1.328,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 28

Η οικογένεια Λυκιαρδόπουλου κατάγεται από την Κεφαλονιά, και συγκεκριµένα από τις Κεραµειές Λειβαθούς, έναν από τους σηµαντικότερους ναυτότοπους των ελληνικών θαλασσών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ιδρύθηκε στον Πειραιά η Neda Maritime Agency Co. Ltd, η οποία αντιπροσώπευε τον όµιλο Λυκιαρδόπουλου. Η τρίτη πλέον γενιά της οικογένειας Λυκιαρδόπουλου χτίζει έναν νεανικό στόλο από bulk carriers και tankers, ενώ στην πλειονότητα των πλοίων της κυµατίζει ελληνική σηµαία.

25. Οικογένεια Χανδρή

Chandris

Αξία στόλου 1.323,4 εκ.$

Αριθμός πλοίων 26

Συνεχιστές µιας µεγάλης οικογενειακής παράδοσης στη ναυτιλία είναι ο Γιάννης και ο Μιχάλης Χανδρής. Ο Μιχάλης Χανδρής είναι αντιπρόεδρος τα τελευταία χρόνια στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Η οικογένεια Χανδρή έχει συνδυάσει τη µακρά της ναυτιλιακή ιστορία µε τον κλάδο της κρουαζιέρας. Το ξεκίνηµά τους, πάντως, στη ναυτιλιακή βιομηχανία έγινε µε φορτηγά πλοία.

26. Μιχάλης Λεµός

Nereus Shipping

Αξία στόλου 1.307,3 εκ.$

Αριθμός πλοίων 19

Από τους σηµαντικότερους Έλληνες εφοπλιστές του Λονδίνου, ο Μιχάλης Λεµός είναι ο ιδιοκτήτης της ναυτιλιακής επιχείρησης CM Lemos, την οποία κληρονόµησε από τον πατέρα του, Κωνσταντίνο. Γεννηµένος το 1955 στις Οινούσσες, µαζί µε τις δύο αδελφές του κληρονόµησαν µια περιουσία ύψους 1,1 δισεκατοµµυρίων λιρών από τον πατέρα τους, Κωνσταντίνο. Η Nereus Shipping είναι θυγατρική της CM Lemos και συνεχώς ανανεώνει τον στόλο της µε νέα πλοία.

27. Τζένη Ανδριανοπούλου

Cape Shipping S.A.

Αξία στόλου 1.240,1 εκ.$

Αριθμός πλοίων 27

Παρά το χαµηλό προφίλ που διατηρεί η Τζένη Ανδριανοπούλου, επικεφαλής της Cape Shipping, είναι γνωστή στους εφοπλιστικούς κύκλους για τον δυναµισµό και τις µελετηµένες κινήσεις της. Έκανε αισθητή την παρουσία της στον χώρο όταν το 1999 ήταν η πρώτη γυναίκα που εξελέγη µέλος του δ.σ. του Greek Shipping Cooperation Committee, του ισχυρού εφοπλιστικού λόµπι του Λονδίνου. Επί σειρά ετών η Cape Shipping δραστηριοποιούνταν στην αγορά ξηρού φορτίου, ωστόσο από το 2013 εισήλθε στην αγορά µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων.

28. Θανάσης Λασκαρίδης

Laskaridis Maritime

Αξία στόλου 1.234,8 εκ.$

Αριθμός πλοίων 33

Το 2021 τα δύο αδέρφια, Πάνος και Θανάσης Λασκαρίδης, διαχώρισαν τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις. Το ίδιο έτος ο Θανάσης Λασκαρίδης ίδρυσε τη Laskaridis Maritime και µέσα σε τρία χρόνια έχει αναδειχθεί σε µία από τις σηµαντικότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις της χώρας. Υπό τη διαχείριση του Θανάση Λασκαρίδη είναι δύο ναυπηγεία στην Ισπανία, βάση προµήθειας καυσίµων στο Μοντεβιδέο, ενώ στο πελατολόγιό του περιλαµβάνονται µεγάλα ονόµατα, όπως οι Shell, Petrobras, Glencore, Repsol κ.ά.

29. Πάνος Λασκαρίδης

Lavinia Corporation

Αξία στόλου 1.203,7 εκ.$

Αριθμός πλοίων 52

Σπούδασε µηχανολόγος-µηχανικός στη Γερµανία και έκανε µεταπτυχιακό στη ναυπηγική στο Λονδίνο. Στον στόλο του κυριαρχούν τα αλιευτικά-ψυγεία, ενώ οι πολυσχιδείς επαγγελµατικές δραστηριότητες εκτείνονται από την Ελλάδα µέχρι και τα νησιά Φόκλαντ και την Κίνα. Το 2020 τιµήθηκε µε τον τίτλο του “υποναύαρχου επί τιµή”, λόγω των άνω των 30 εκατοµµυρίων ευρώ δωρεών προς το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό. Έκτοτε συνεχίζει σταθερά τις δωρεές του για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεων. Είναι πρόεδρος του Ιδρύµατος Αικατερίνης Λασκαρίδη και έχει διατελέσει µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και αντιπρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.

30. Ίδρυµα Ωνάση

Olympic Shipping and Management S.A.

Αξία στόλου 1.194,4 εκ.$

Αριθμός πλοίων 18

Η εταιρεία Olympic Shipping and Management S.A. αποτελεί τη συνέχεια της Olympic Maritime, που ίδρυσε το 1952 στο Παρίσι ο Αριστοτέλης Ωνάσης και η οποία είχε την έδρα της στο Μονακό έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Έκτοτε η εταιρεία µεταφέρθηκε στην Αθήνα, και συγκεκριµένα στο Παλαιό Φάληρο. Το Ίδρυµα χωρίζεται σε δύο τοµείς: στο Επιχειρηµατικό Ίδρυµα και το Κοινωφελές Ίδρυµα, µε σαφή οδηγία οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του ενός να µην εµπλέκονται στο έργο του άλλου. Το Επιχειρηµατικό Ίδρυµα δραστηριοποιείται κυρίως στη ναυτιλία, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις και επενδύσεις.

31. Μελίνα Τραυλού

Neptune Lines Shipping

Αξία στόλου 1.150,0 εκ.$

Αριθμός πλοίων 23

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, έχει καταγωγή από την Κεφαλονιά και είναι πρόεδρος της Neptune Lines, εταιρείας που ίδρυσε ο πατέρας της, Νίκος Τραυλός, το 1975. Είναι η µοναδική ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία µεταφοράς οχηµάτων, που το τελευταίο διάστηµα έχει προχωρήσει σε δυναµική ανανέωση του στόλου της. Η Μελίνα Τραυλού έχει ιδρύσει και τη Neptune Dry, µε τον στόλο της να αφορά κυρίως φορτηγά πλοία.

32. Γιώργος Λιβανός

Sun Enterprises

Αξία στόλου 1.088,5 εκ.$

Αριθμός πλοίων 19

Μία από τις σηµαντικότερες εφοπλιστικές οικογένειες της χώρας, η οικογένεια Λιβανού, συνεχίζει την ιστορική παράδοση µέσα και από την εξαιρετική πορεία της Sun Enterprises. Με καταγωγή από τη Χίο και ρίζες που χρονολογούνται από το 1878, η Sun Enterprises Ltd είναι η εταιρεία διαχείρισης δεξαµενόπλοιων του οµίλου, ενώ η Alios Bulkers Ltd είναι η εταιρεία διαχείρισης του στόλου ξηρού φορτίου. Ο Γιώργος Λιβανός κινείται µεταξύ της Λοζάνης της Ελβετίας, του Λονδίνου, του Μόντε Κάρλο και της Νέας Υόρκης, αλλά λατρεύει τον τόπο καταγωγής του και το καταφύγιό του, που είναι το ιδιωτικό του νησί Κορωνίδα.

33. Οικογένεια Ζέιν

Naftomar Shipping and Trading

Αξία στόλου 1.074,9 εκ.$

Αριθμός πλοίων 26

Από την ίδρυσή της στη Βηρυτό του Λιβάνου το 1972, µε επίκεντρο τη διανοµή πετρελαιοειδών στην περιοχή της Μεσογείου, η Naftomar αναδείχθηκε σε σηµαντικό παίκτη στον τοµέα του υγραερίου. Ο Ιµάντ Ζέιν και ο αδελφός του, λίγα χρόνια µετά την πρώτη της συναλλαγή το 1976, εκµεταλλευόµενοι τις τεράστιες δυνατότητες της αγοράς υγραερίου, άνοιξαν γραφείο ναύλωσης και διαχείρισης πλοίων στον Πειραιά. Η εταιρεία πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη πολύ µεγάλων δραστηριοτήτων µεταφοράς αερίου (VLGC) στην Άπω Ανατολή.

34. Νικόλας Ιγγλέσης

Alberta Shipmanagement

Αξία στόλου 1.061,0 εκ.$

Αριθμός πλοίων 24

Αν και ιδρύθηκε µόλις το 2019 από τον Νικόλα Ιγγλέση και τις κόρες του, Ισµήνη και Αλεξία, η Alberta Shipmanagement εµφανίζει έντονη δυναµική. Οι δύο κόρες του Νικόλα Ιγγλέση αποτελούν την πέµπτη γενιά της οικογένειας, που κατάγεται από τη Σάµο και µετρά 148 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στη ναυτιλιακή βιοµηχανία. Μετά την αποχώρησή τους από την οικογενειακή επιχείρηση Samos Steamship για να χαράξουν τη δική τους πορεία στον κλάδο, ξεκίνησαν µε “προίκα” τέσσερα δεξαµενόπλοια και τρία πλοία ξηρού φορτίου. Μέσα σε πέντε χρόνια ο στόλος της Alberta Shipmanagement αυξήθηκε σε 22 πλοία και βρίσκεται στη λίστα µε τις σηµαντικότερες ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

35. Θεόδωρος Βενιάµης

Golden Union

Αξία στόλου 1.059,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 44

Ένας από τους µακροβιότερους προέδρους της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (2009-2022), ο Χιώτης εφοπλιστής ίδρυσε την εταιρεία Golden Union σε ηλικία 27 ετών. Tη δεκαετία του ’80 η Golden Union έκανε τα πρώτα της βήµατα στη ναυτιλία, µε τα τσιµεντάδικα πλοία. Διατελεί πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του οµίλου εταιρειών Golden Union, οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσµα ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων, αλλά και σε τοµείς πέραν της θάλασσας, όπως τις τηλεπικοινωνίες, τη µαστιχοπαραγωγή και τις µεταφορές, διατηρώντας παράλληλα έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

36. Πόλυς Β. Χατζηιωάννου

Safe Bulkers Inc.

Αξία στόλου 1.021,4 εκ.$

Αριθμός πλοίων 38

Ο Πόλυς είναι γιος του Βάσου Χατζηιωάννου, που µαζί µε τον αδελφό του, Λουκά, ίδρυσαν τη ναυτιλιακή εταιρεία Troodos Shipping. Το 1964 ο Βάσος δηµιούργησε τη δική του αυτόνοµη εταιρεία και το 1987 ο Πόλυς Χατζηιωάννου ακολούθησε δική του ρότα. Το 2008 δηµιούργησε τη Safe Bulkers και εισήχθη στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Ασχολείται και µε επενδύσεις στο κοµµάτι της ενέργειας. Η εταιρεία βρίσκεται σε µια συνεχή διαδικασία ανανέωσης του στόλου της, ταυτόχρονα όµως καταγράφει σηµαντική κερδοφορία.

37. Αριστείδης Πίττας

Euroseas Shipping

Αξία στόλου 946,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 25

Καταγόµενος από το νησί της ναυτοσύνης, τη Χίο, σήµερα είναι επικεφαλής δύο εισηγµένων ναυτιλιακών εταιρειών, ενώ υλοποιεί αυτή την περίοδο ένα µεγάλο πρόγραµµα ναυπήγησης πλοίων. Ο Αριστείδης Ιωάννη Πίττας είναι πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου και διευθύνων σύµβουλος της Eurodry από την ίδρυσή της στις 8 Ιανουαρίου 2018, αλλά και της Euroeseas από την ίδρυσή της τον Μάιο του 2005. Η οικογένεια Πίττα κατάγεται από τη µαρτυρική νήσο Χίο. Γενάρχης της ναυτιλιακής οικογένειας θεωρείται ο Νικόλαος Φ. Πίττας (1837-1913), ο οποίος ασχολήθηκε µε τα ατµόπλοια από το 1907.

38. Αδαµάντιος Πολέµης

New Shipping Ltd

Αξία στόλου 906,9 εκ.$

Αριθμός πλοίων 31

Οι ρίζες της οικογένειας Πολέµη φτάνουν δυόµισι αιώνες πίσω, στην Άνδρο, µε έντονη παρουσία στα θεσµικά δρώµενα της παγκόσµιας εφοπλιστικής κοινότητας. Μετά το “διαζύγιο” του 2014, η οικογενειακή εταιρεία Polembros, που σηµαίνει αδελφοί Πολέµη –Polemis Brothers–, έµεινε στον Σπύρο Πολέµη, ενώ ο Αδαµάντιος έριξε το βάρος στη New Shipping, την οποία είχε συστήσει από το 2005, µε έδρα την Αθήνα, και αποτελείται κυρίως από δεξαµενόπλοια και πλοία µεταφοράς χύδην φορτίου. Τον τελευταίο χρόνο πραγµατοποιεί επιλεκτικές κινήσεις στη second-hand αγορά. Ο Αδαµάντιος Πολέµης έχει ασχοληθεί ενεργά µε τον επαγγελµατικό αθλητισµό.

39. Σεµίραµις Παληού

Diana Shipping

Αξία στόλου 877,1 εκ.$

Αριθμός πλοίων 35

Η οικογένεια Παληού είναι µία από τις παραδοσιακότερες οικογένειες Ελλήνων πλοιοκτητών της Χίου. Ο Συµεών Παληός έχει χαράξει τη δική του ρότα στην παγκόσµια ναυτιλιακή βιοµηχανία. Πλέον η Σεµίραµις Παληού έχει αναλάβει διευθύνουσα σύµβουλος της εισηγµένης Diana Shipping Inc., µε την εταιρεία να βρίσκεται σήµερα σε φάση ανανέωσης, αφού πουλάει τα παλαιότερα σε ηλικία πλοία της, µειώνοντας τον µέσο όρο του στόλου της. Μέσω θυγατρικής της, συµµετέχει σε κοινοπραξία για αξιοποίηση πλοίων υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

40. Σπύρος Πολέµης

Polembros Shipping

Αξία στόλου 876,4 εκ.$

Αριθμός πλοίων 14

Οι ρίζες της οικογένειας Πολέµη φτάνουν δυόµισι αιώνες πίσω, στην Άνδρο, µε έντονη παρουσία στα θεσµικά δρώµενα της παγκόσµιας εφοπλιστικής κοινότητας. Το 2014, έπειτα από 40 χρόνια κοινής πορείας, τα δύο αδέλφια Πολέµη πήραν ξεχωριστούς ναυτιλιακούς δρόµους. Ο Σπύρος Πολέµης διατήρησε την Polembros Shipping, η οποία βρίσκεται στη νέα φάση της ψηφιακής µετάβασης της ναυτιλίας. Ενισχύει τον στόλο της παραγγέλνοντας νεότευκτα δεξαµενόπλοια.

41 Οικογένεια Βαρδινογιάννη

Avin International

Αξία στόλου 758,5 εκ.$

Αριθμός πλοίων 32

Η οικογένεια Βαρδινογιάννη είναι µία από τις ισχυρότερες οικογένειες του εφοπλιστικού κόσµου. Ο όµιλος Βαρδινογιάννη απαρτίζεται σήµερα από πολλές εταιρείες και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τοµείς, όπως, µεταξύ άλλων: ναυτιλία, διυλιστήρια πετρελαίου, διανοµή πετρελαιοειδών, ανεφοδιασµός πλοίων, ξενοδοχεία, χρηµατοπιστωτικά, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αθλητισµός, αντιπροσωπείες, ψυχαγωγία και εµπορικά κέντρα, µε σταθερή έµφαση στην καινοτοµία, τη βιωσιµότητα και την ενίσχυση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές.

42. Νίκος Σάββας

Cosmoship

Αξία στόλου 686,4 εκ.$

Αριθμός πλοίων 31

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα η Cosmoship του Νίκου Σάββα έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατοµµύρια για νέες ναυπηγήσεις. Η στρατηγική της περιλαµβάνει εκσυγχρονισµό, επενδύσεις σε πλοία µε υψηλή ενεργειακή απόδοση και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων. Μαζί µε τις ναυπηγήσεις, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ένα πλάνο αναδιάρθρωσης του στόλου, µε πωλήσεις πλοίων της. Αυτός είναι και ο λόγος που το όνοµα του Νίκου Σάββα προστίθεται στη φετινή λίστα των top-50 ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συµφερόντων, καθώς αύξησε και τον στόλο και την αξία αυτού.

43. Δηµήτρης Δαλακούρας

Conbulk Shipmanagement Corp.

Αξία στόλου 577,5 εκ.$

Αριθμός πλοίων 32

Συνεχιστής της ναυτικής παράδοσης της οικογένειάς του, ο Δηµήτρης Δαλακούρας συνεχίζει την ανάπτυξη της εταιρείας σε αθόρυβους τόνους. Γιος του Γιώργου Δαλακούρα, εφοπλιστή, πολιτικού και ποδοσφαιρικού παράγοντα, πρώην Διοικητή του Αγίου Όρους, ο Δηµήτρης Δαλακούρας ασχολείται κυρίως µε τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και την αγαπηµένη του Πάτµο. Η οικογένεια Δαλακούρα βοήθησε στην αναστήλωση της ιστορικής πρωτεύουσάς της, της Χώρας, η οποία κατέστη µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO αργότερα.

44. Γιάννης Δράγνης

Goldenport Shipmanagement

Αξία στόλου 573,0 εκ.$

Αριθμός πλοίων 26

Ο Γιάννης Δράγνης, από τη θέση του διευθύνοντος συµβούλου του οµίλου Goldenport, διευθύνει τον στόλο από ποντοπόρα πλοία, δεξαµενόπλοια, φορτηγά και µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων, αλλά και την εταιρεία µε τα Mega Yachts. Στο πλευρό του έχει τον αδελφό του Βασίλη και, φυσικά, τη δυναµική παρουσία του ιδρυτή, Πάρη Δράγνη. Σηµαντικός σταθµός στην ιστορία της εταιρείας ήταν η είσοδος της Goldenport Holdings στην Kύρια Aγορά του London Stock Exchange τον Aπρίλιο του 2006, απ’ όπου άντλησε 115 εκατ. δολάρια, ως η πρώτη που κατάφερε να εισαχθεί στην αγγλική χρηµατιστηριακή αγορά.

45. Γιώργος Χατζής

Newport S.A.

Αξία στόλου 566,3 εκ.$

Αριθμός πλοίων 27

Η Newport ιδρύθηκε το 2004 και δηµιούργησε στόλο µε πλοία τύπου handysize. Το 2016 εισήλθε στην κατηγορία των panamax. H εταιρεία ειδικεύεται στον τοµέα των χύδην ξηρών φορτίων, µε ιδιαίτερη έµφαση στη µεταφορά σιτηρών, όπως το σιτάρι και το κριθάρι. Μαζί µε την Grehel Shipmanagement Co. διαχειρίζονται έναν στόλο 32 πλοίων, που κυµαίνονται από 30.000 dwt έως 83.000 dwt, διαθέτοντας µια εντυπωσιακή συνολική χωρητικότητα 1.992.051 dwt.

46. Μάρκος Νοµικός

Nomikos A.M.

Αξία στόλου 549,1 εκ.$

Αριθμός πλοίων 31

Η Nomikos A.M. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1958 από τον Σαντορινιό Αναστάσιο Νοµικό και τη σύζυγό του, Αγγέλα Νοµικού. Η εταιρεία αρχικά ασχολήθηκε µε την ακτοπλοΐα και κατά τις τελευταίες έξι δεκαετίες έχει αναπτυχθεί σε όλους τους κύριους τύπους πλοίων ξηρού φορτίου χύδην. Πιο πρόσφατα έχει επεκτείνει τις δυνατότητές της στη διαχείριση πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων. Το γραφείο της εταιρείας στο Ηνωµένο Βασίλειο ιδρύθηκε το 1982 και έχει εξελιχθεί σε µια οντότητα που υποστηρίζει την πώληση και αγορά και τις παραδοσιακές εµπορικές υπηρεσίες, καθώς και την προσφορά καινοτόµων λύσεων µεταφοράς εµπορευµάτων.

47. Γιώργος Γιαλόζογλου

IMS S.A.

Αξία στόλου 508,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 27

Η International Maritime Services (IMS), που ιδρύθηκε το 1995, εξειδικεύεται στον τοµέα των ανοικτών νηολογίων και των τεχνικών συµβουλών. Η εταιρεία έχει βαθιές ρίζες στον κλάδο, οι οποίες χρονολογούνται από το 1968. Σήµερα η IMS παρέχει ολοκληρωµένες διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες στη ναυτιλιακή βιοµηχανία. Η εταιρεία, µαζί µε τις νέες παραγγελίες ναυπηγήσεων, έχει υπογράψει και συµφωνίες για πωλήσεις µε στόχο την ανανέωση του στόλου.

48. Νικόλαος Πατέρας

Contships

Αξία στόλου 429,1 εκ.$

Αριθμός πλοίων 40

Ο Νικόλας Πατέρας (Αθήνα, 26 Αυγούστου 1963) είναι Έλληνας πλοιοκτήτης έβδοµης γενιάς και ιδρυτής της Contships Management Inc. Πριν από τη δηµιουργία της Contships Management Inc. δραστηριοποιούνταν στη ναυτιλία ως επικεφαλής της Pacific & Atlantic Corporation (P&A) από το 1993. H εταιρεία αποτελούσε εταιρική συνέχεια της Pateras Brothers Ltd, που είχε ιδρυθεί από τον πατέρα του, Διαµαντή, και τον θείο του, Ιωάννη, το 1957. Ο Νικόλας Πατέρας έχει ιδρύσει το Κοινωφελές Ίδρυµα “Νικόλας Δ. Πατέρας”.

Forbes

*Με τη συνεργασία της VesselsValue