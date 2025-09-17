Η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις και προσαρμόζει τακτικές με στόχο την κατάληψη του Ποκρόβσκ, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν μετατρέψει την πόλη σε οχυρό, σύμφωνα με ρεπορτάζ από μέτωπο. Οι συγκρούσεις περιλαμβάνουν προώθηση μικρών ομάδων πεζικού υπό την κάλυψη drones και πυροβολικού, ενώ οι δύο πλευρές δίνουν μάχη για τον έλεγχο κρίσιμων αξόνων εφοδιασμού.

Οι εφεδρικές και εμπειροτεχνικές ρωσικές μονάδες, σύμφωνα με ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, επιχειρούν να προκαλέσουν «αποφασιστική ανατροπή» στην περιοχή του Ντονέτσκ, θεωρώντας ότι η πτώση του Ποκρόβσκ θα ανοίξει δρόμο για την κατάληψη ευρύτερων τμημάτων της περιφέρειας. Η ρωσική προέλαση των τελευταίων μηνών προχώρησε σε τμήματα αλλά δεν έχει κατοχυρώσει διαρκή εδαφικά κέρδη.

Στρατιωτικές πηγές στο πεδίο περιγράφουν ρωσικές διεισδύσεις με ομάδες σαμποτάζ και κύματα πεζικού που επιχειρούν να διασπάσουν τις ουκρανικές γραμμές, ενώ οι Ουκρανοί αντεπιτίθενται με ταξιαρχίες εφόδου, πυροβολικό και μη επανδρωμένα συστήματα εδάφους. Κατακτήσεις χωριών κοντά στη Ντομπροπίλια ανακτήθηκαν πρόσφατα από την ουκρανική 93η Ταξιαρχία, σύμφωνα με αναφορές.

Κεντρικό ρόλο στη μάχη διαδραματίζουν τα drones: τόσο ως μέσο επιτήρησης —«σκανάρισμα» του πεδίου μάχης— όσο και ως εργαλείο στοχοποίησης εφοδιαστικών γραμμών και συγκροτημάτων πεζικού. Ουκρανοί χειριστές δηλώνουν ότι τα μη επανδρωμένα μέσα έχουν εξουδετερώσει μεγάλο αριθμό ρωσικών προώσεων, αλλά επισημαίνουν επίσης προβλήματα ελλείψεων σε αποθέματα FPV drones, που περιορίζουν τη διάρκεια και την ένταση των επιχειρήσεων.

Παράγοντες εδάφους, όπως τα ανοιχτά οργωμένα χωράφια γύρω από το Ποκρόβσκ, δυσκολεύουν τις γρήγορες προωθήσεις και ευνοούν την αμυντική τοποθέτηση. Αναλυτές και μαχητές επισημαίνουν ότι οι αστικές μάχες για την κατάληψη πόλεων απαιτούν σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό και προκαλούν βαρύ τίμημα σε απώλειες.

Στο πλαίσιο αυτό, η μάχη για το Ποκρόβσκ έχει λάβει και «λογιστική» διάσταση: ομάδες drone στοχεύουν κέντρα εφοδιασμού στο μέτωπο Ποκρόβσκ–Κοστιαντίνιβκα, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο ανεφοδιασμός των πληρωμάτων και να επιτείνονται οι ελλείψεις σε αναλώσιμα. Πηγές πεδίου αναφέρουν ότι ο πόλεμος σε πολλά τμήματα του μετώπου έχει καταστεί «πόλεμος για τα logistics».

Παρά τις ρωσικές πιέσεις, οι υπεύθυνοι πεδίου και ξένοι παρατηρητές αμφισβητούν ότι το Ποκρόβσκ θα πέσει σύντομα, εκτιμώντας ότι αν συμβεί αυτό θα γίνει μετά από εκτεταμένες και αιματηρές επιχειρήσεις που θα έχουν αφήσει την πόλη σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένη. Οι ουκρανικές ομάδες δηλώνουν ότι, χωρίς σημαντική ενίσχυση σε πόρους και drones, η κατάσταση θα παραμείνει δύσκολη και οι μάχες ενδέχεται να κλίνουν υπέρ της Ρωσίας σε ορισμένα μέτωπα.

