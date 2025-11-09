Οι νεότεροι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι στην ιστορία είναι πλέον τρεις 22χρονοι από τη Silicon Valley, ιδρυτές της Mercor, μιας νεοφυούς επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης (AI) που αλλάζει τα δεδομένα στην εκπαίδευση μοντέλων και τη στελέχωση εργαστηρίων AI.

Η εταιρεία αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 10 δισ. δολάρια, εκτοπίζοντας τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ από το ρεκόρ του νεότερου δισεκατομμυριούχου, το οποίο κατείχε στα 23 του.

Mercor: Η startup που εκτοξεύθηκε στα 10 δισ. δολάρια

Η Mercor, που βοηθά κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους με εξειδικευμένη εξωτερική τεχνογνωσία, ανακοίνωσε χρηματοδότηση 350 εκατ. δολαρίων σε γύρο με επικεφαλής τη Felicis Ventures, με συμμετοχή των Benchmark, General Catalyst και Robinhood Ventures.

Με βάση τη νέα αποτίμηση, οι ιδρυτές Μπρένταν Φούντι (CEO), Αντάρς Χιρεμάθ (CTO) και Σούρια Μίντχα (Πρόεδρος του Δ.Σ.) κατέχουν περίπου 22% ο καθένας, σύμφωνα με το Forbes, καθιστώντας τους τους νεότερους αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο.

«Είναι τρελό, ειλικρινά. Εντελώς σουρεαλιστικό», είπε ο Φούντι στο Forbes, περιγράφοντας τη ραγδαία άνοδο της εταιρείας μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Από το debate club στη Silicon Valley

Το τρίο, φίλοι από τα σχολικά χρόνια στο Bay Area, υπήρξαν μέλη της ίδιας ομάδας debate και είναι όλοι υπότροφοι του προγράμματος Thiel Fellowship του δισεκατομμυριούχου Πίτερ Τιλ, που προσφέρει 100.000 δολάρια σε νέους επιχειρηματίες υπό τον όρο να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.

Ο Χιρεμάθ εγκατέλειψε το Χάρβαρντ στο δεύτερο έτος, λέγοντας ότι η ζωή του «πήρε στροφή 180 μοιρών μέσα σε τόσο λίγο χρόνο».

Μια startup στην καρδιά της AI επανάστασης

Η Mercor ιδρύθηκε το 2023 για να συνδέει μηχανικούς λογισμικού στην Ινδία με εταιρείες των ΗΠΑ, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε πρωτοπόρο στην εκπαίδευση και αντιστοίχιση ταλέντων μέσω AI avatars.

Σήμερα, συνεργάζεται με πρωτοπόρα εργαστήρια όπως η OpenAI, προσφέροντας data labeling, νομική υποστήριξη και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου.

Μέσα σε έξι μήνες, η εταιρεία πενταπλασίασε τα έσοδά της φτάνοντας σε ετήσιο ρυθμό 500 εκατ. δολαρίων, γεγονός που την τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της AI οικονομίας.

Ανταγωνισμοί και δικαστικές τριβές

Η εκρηκτική ανάπτυξη της Mercor δεν ήρθε χωρίς προκλήσεις: η Scale AI υπέβαλε αγωγή εναντίον της για κλοπή εμπορικών μυστικών, κατηγορώντας πρώην στέλεχος ότι μετέφερε εμπιστευτικά έγγραφα.

Ο Φούντι υποβάθμισε το θέμα, λέγοντας πως «δεν είναι κάτι στο οποίο δίνουμε πολλή σημασία».

Παράλληλα, ο κλάδος της AI βιώνει έντονη κινητικότητα — η Meta απέκτησε πρόσφατα το 49% της Scale AI έναντι 14 δισ. δολαρίων, ενώ ανταγωνιστές όπως η Surge και η Turing AI προσελκύουν τεράστιες επενδύσεις.

Μια γενιά που δεν σταματά να δουλεύει

Παρά τον νέο τους τίτλο, οι τρεις νεαροί δηλώνουν ότι δουλεύουν ακατάπαυστα.

«Φεύγω από το γραφείο γύρω στις 10:30 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα», είπε ο Φούντι. «Δεν μένει πολύς χρόνος για να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο πέρα από την εταιρεία».

Forbes