Του Clem Chambers

Την Τρίτη η τιμή του Bitcoin υποχώρησε κάτω από το ορόσημο και των 90.000 δολαρίων, ενώ την Πέμπτη έχασε και τις 80.000 δολάρια. Από το ιστορικό υψηλό των 126.000 το Bitcoin έχει κατρακυλήσει κατά περίπου 35%. Αν ήταν μετοχή, θα μιλάγαμε ήδη για κατάρρευση. Όμως για το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο κατάρρευση είναι η απώλεια άνω του 50% της αξίας του. Δηλαδή, να πέσει η τιμή του γύρω στις 60.000 δολάρια ή και πιο κάτω.

Τι γίνεται όμως τώρα;

Ας δούμε μερικά διαγράμματα.

Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο κατά τη γνώμη μου – οι πιο κρύες μέρες του επερχόμενου χειμώνα των κρυπτονομισμάτων:

Το Bitcoin στις 40.000 δολάρια θα εξέθετε την αγορά σε πολύ δυσμενείς συνθήκες, προκαλώντας πιθανώς μια επανάληψη των γεγονότων που είδαμε μετά την κατάρρευση της FTX και άλλων εταιρειών που συνδέονται με τα crypto. Θυμηθείτε: αν δεν έχετε τα “κλειδιά” για το wallet σας, δεν έχετε τα bitcoin σας.

Ας δούμε μια διαφορετική οπτική:

Σε αυτό το διάγραμμα θα καταλήξουμε αν η τρέχουσα πτώση του Bitcoin αποδειχθεί πως είναι “η φάση κατάρρευσης” από τον κλασικό κύκλο της τιμής του Bitcoin, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν.

Πολύ πιθανόν η πτώση να οφείλεται στην κρίση ρευστότητας που υπάρχει αυτή την περίοδο, η οποία πυροδοτήθηκε από το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης και το πρόσφατο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αν αυτό ισχύει, η Fed μπορεί να παρέμβει με “ένεση ρευστότητας” στο σύστημα, κάτι που θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάρρευση του Bitcoin στην περιοχή των 40.000-45.000 δολαρίων – τουλάχιστον προσωρινά.

Σίγουρα, η μαζική έκδοση ομολόγων που συνδέεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ρίχνει αλάτι στις πληγές, αλλά τυχόν διοχέτευση ρευστότητας στο Bitcoin θα μπορούσε να του δώσει ξανά ανοδική ώθηση. Εκτίμησή μου είναι πως το σενάριο αυτό έχει 50% πιθανότητες.

Μια γεωπολιτική κρίση θα ενίσχυε επίσης την τιμή του Bitcoin – αλλά δεν διαφαίνεται τέτοιο σενάριο στον ορίζοντα.

Εφόσον το Bitcoin πέσει στις 80.000 δολάρια (σ.σ.: όπως συνέβη την Πέμπτη), είναι εξαιρετικά πιθανό ότι αυτό θα σημάνει το τέλος του κύκλου για το Βitcoin και ότι ο χειμώνας των κρυπτονομισμάτων έχει ξεκινήσει και επίσημα.

Πιθανότατα το σενάριο αυτό θα μοιάζει κάπως έτσι:

Μπορεί να είναι μια τολμηρή πρόβλεψη, αλλά εξακολουθεί να είναι ο χάρτης που θα παρακολουθώ για να κρίνω αν αυτό είναι πραγματικά “το τέλος” του κύκλου.