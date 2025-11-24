Η Napster ενημέρωσε τους μετόχους της ότι η πολυαναμενόμενη επένδυση ύψους 3,36 δισ. δολαρίων από «μεγάλο» επενδυτή – ο οποίος δεν κατονομάστηκε ποτέ – δεν πρόκειται να υλοποιηθεί, προκαλώντας σοβαρή αβεβαιότητα για το μέλλον της εταιρείας. Η ανακοίνωση έγινε σε διαδικτυακή συνάντηση στις 20 Νοεμβρίου, με περίπου 700 συμμετέχοντες, εργαζομένους και επενδυτές.

Η εταιρεία, η οποία είχε παρουσιάσει την επένδυση ως μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της χρονιάς, ανέφερε ότι υπήρξαν «ενδείξεις παρατυπιών» και ότι «συνεργάζεται με τις αρχές». Η ακύρωση της χρηματοδότησης παρασύρει και την προγραμματισμένη δημόσια πρόταση εξαγοράς μετοχών, την τέταρτη κατά σειρά από το 2022 που δεν πραγματοποιείται.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι θα αυξήσουν το ποσοστό τους λόγω ακύρωσης νέων μετοχών, εξέλιξη που ωστόσο δεν αντισταθμίζει την απώλεια της επένδυσης. Παράλληλα, η SEC και το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνούν τόσο την αποτίμηση της εταιρείας όσο και το πώς παρουσιάστηκε η ανύπαρκτη χρηματοδότηση.

Το Forbes είχε ήδη αμφισβητήσει την αξιοπιστία των ισχυρισμών, αποκαλύπτοντας σειρά αγωγών για απλήρωτες οφειλές, καθυστερήσεις στις συνεργασίες που διαφήμιζε η εταιρεία και επενδυτές που δεν είχαν καταβάλει κεφάλαια. Η Napster ισχυρίστηκε πως τα 3 δισ. δολάρια βρίσκονταν σε λογαριασμό της, όμως έρευνες και μαρτυρίες έδειξαν ότι ο «επενδυτής» ήταν στην πράξη ενδιάμεσος, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για τα κεφάλαια.

Από το 2019, ο διευθύνων σύμβουλος John Acunto έχει συγκεντρώσει γύρω από την εταιρεία δώδεκα τεχνολογικές startups, με πληρωμές κυρίως σε μετοχές. Ως Infinite Reality είχε εξαγοράσει τη Napster το 2023, υιοθετώντας το ιστορικό brand με στόχο νέα αναπτυξιακή πορεία.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, απολύσεις, αποχωρήσεις διευθυντικών στελεχών και αγωγές από συνεργάτες – μεταξύ τους Sony και εταιρείες τεχνολογίας – ενίσχυσαν την εικόνα οικονομικής πίεσης. Παράλληλα, η εταιρεία αναζήτησε κεφάλαια μέσω συνεργατών που είχαν αντιμετωπίσει κυρώσεις από ρυθμιστικές αρχές, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Νομικοί αναλυτές σημειώνουν ότι, εάν αποδειχθεί πως η εταιρεία γνώριζε ότι η επένδυση δεν ήταν πραγματική και συνέχισε να την προωθεί, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορίες απάτης. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το τι ακριβώς γνώριζαν τα στελέχη και πώς παρουσίασαν την υπόθεση σε επενδυτές και συνεργάτες.

Με την επένδυση να καταρρέει και τις έρευνες των αρχών σε εξέλιξη, η Napster βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή κρίση αξιοπιστίας – και ένα διαρκώς εντεινόμενο μυστήριο γύρω από τα ανύπαρκτα κεφάλαια.

Forbes