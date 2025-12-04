Των Alexandra York και Zoya Hasan

Η λίστα “Under 30” του 2026 είναι η 15η που καταρτίζει το Forbes. Σε αυτά τα 15 χρόνια, η λίστα “Under 30” έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί το φυτώριο της επόμενης γενιάς του επιχειρείν στην Αμερική. Συνολικά, 46 άτομα που έχουν συμπεριληφθεί στους “Under 30” έχουν καταφέρει να γίνουν δισεκατομμυριούχοι. Πολλά έχουν αλλάξει από το “ντεμπούτο” της λίστας “Under 30” τον Ιανουάριο του 2012. Ο αριθμός των κατηγοριών έχει αυξηθεί καθώς νέοι κλάδοι ευημερούν. Τα ποσά χρηματοδότησης και τα έσοδα που δημιουργούν οι συμμετέχοντες στη λίστα έχουν εκτοξευθεί και ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος από ποτέ. (Κάθε χρόνο, υποβάλλουν αίτηση περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι και τα κριτήρια για να μπει κάποιος στη λίστα αυστηροποιούνται).

Παρά τις ριζικές αλλαγές, οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος πρωτοπόρος επιχειρηματίας παραμένουν σταθερές: φαντασία, νοημοσύνη και μεγάλη αποφασιστικότητα. Οι βραβευθέντες στη φετινή λίστα Forbes 30 Under 30 διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά και τα χρησιμοποιούν για να διαμορφώσουν το μέλλον. Και τώρα, εν μέσω της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, ηγούνται της προσπάθειας. Η νέα “τάξη” χρησιμοποιεί τη μηχανική μάθηση για να κάνει τα πάντα: από την κατασκευή ρομποτικών αστροναυτών μέχρι τη δημιουργία ισχυρών εργαλείων που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να γίνει ένας ιδιοφυής προγραμματιστής ή ένας δεξιοτέχνης καλλιτέχνης.

Για να καταρτιστεί η λίστα Under 30, οι δημοσιογράφοι του Forbes αξιοποιούν το ρεπορτάζ, τις πηγές τους και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Στην κριτική επιτροπή φέτος συμμετείχαν μεταξύ άλλων η ποπ σταρ Olivia Rodrigo, η ηθοποιός Yara Shahidi, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Palmer Luckey, η ιδρύτρια της startup AI50, May Habib, και ο καλαθοσφαιριστής Kyle Kuzma. Πάνω από 10.000 υποψήφιοι αξιολογήθηκαν με βάση την επιρροή τους, τα οικονομικά τους στοιχεία και τη δυναμική τους για ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα; 600 νέοι ηγέτες από 20 κλάδους που επηρεάζουν τόσο τον πολιτισμό όσο και την οικονομία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Jesse Zhang, ιδρυτής της Decagon, η αξία της οποίας ανέρχεται σε 1,5 δισ. δολάρια. Έχει συγκεντρώσει 255 εκατ. δολάρια από επενδυτές για να πουλήσει πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να χειριστούν εργασίες εξυπηρέτησης πελατών για εταιρείες προϊόντων όπως η Duolingo και η ClassPass. “Κάθε φορά που συμβαίνει μια μεγάλη τεχνολογική αλλαγή, ανοίγει ο δρόμος για πολλές εταιρείες”, λέει ο Zhang. “Αλλά οι εξαιρετικές ιδέες συνήθως είναι λίγες. Η δουλειά ενός ιδρυτή είναι να καταλάβει ποιες είναι αυτές οι ιδέες”.

H “τάξη” των Under 30 ανακαλύπτει εκ νέου παραδοσιακές βιομηχανίες. Για παράδειγμα οι 27χρονοι Eric Herrera και Jesse Evans, οι οποίοι παράγουν πρωτεΐνες που μπορούν να διαλύσουν βράχους, ώστε η εξόρυξη να είναι λιγότερο επεμβατική και επιβλαβής για το περιβάλλον. Η 29χρονη Katherine Sizov αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τους έξυπνους αισθητήρες για να αποτρέψει τη σπατάλη τροφίμων και να διασφαλίσει ότι τα πιο ώριμα προϊόντα φτάνουν στα καταστήματα τροφίμων. Ο επίσης 29χρονος Jonathan Lord κατασκευάζει ηλεκτρικούς κινητήρες για σκάφη — φανταστείτε ένα Tesla θαλάσσης.

Οι celebrities από τον χώρο του entertainment έχουν επίσης σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα. Η 29χρονη Claudia Sulewski μετέτρεψε το κανάλι της στο YouTube σε μια μάρκα προϊόντων περιποίησης σώματος που φέτος αναμένεται να της αποφέρει έσοδα ύψους 15 εκατ. δολαρίων. Ο 25χρονος Alex Warren δημιούργησε ένα τραγούδι που κατέκτησε τις κορυφές των charts (το hit του, “Ordinary”, έχει πάνω από 5 δισ. streams παγκοσμίως). Η Lili Reinhart, απόφοιτη της “τάξης” των Under 30, που έγινε γνωστή από την εφηβική σειρά Riverdale, μετουσίωσε τη φήμη της από τη μεγάλη οθόνη (και τους 30 εκατ. followers στα social media) σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία προϊόντων περιποίησης επιδερμίδας, την Personal Day, η οποία είχε πωλήσεις ύψους 10 εκατ. δολαρίων τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.

Οι φετινοί συμμετέχοντες στη λίστα Under 30 υποστηρίζονται από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες (έχουν συγκεντρώσει άνω των 3,8 δισ. δολαρίων), έχουν παγκόσμια επιρροή (200 εκατ. followers στα social media) και συνεχίζουν να υλοποιούν νέες ιδέες που θα αλλάξουν τον κόσμο.

Οι Under 30 σε αριθμούς

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: +3,8 δισ. δολάρια

Ξεπέρασαν τα 3,8 δισ. δολάρια σε χρηματοδότηση, ποσό υψηλότερο από τα 3,6 δισ. δολάρια πέρυσι.

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ: 27 έτη

Ο μέσος όρος ηλικίας παρέμεινε σταθερός φέτος. Νεότερος όλων ο 17χρονος Momin Ahmed από τη λίστα κατάλογο της Εκπαίδευσης. Έχει δημιουργήσει τη Model U.N. Academy, μια πλατφόρμα που έχει βοηθήσει περισσότερους από 17.000 μαθητές σε περισσότερες από 100 χώρες να αποκτήσουν πρόσβαση σε οδηγούς και πόρους του Model U.N.

ΩΣ “ΜΗ ΛΕΥΚΟΙ” ΑΥΤΟΠΡΟΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 41%

Το 41% από τους συμμετέχοντες στη φετινή λίστα αυτοπροσδιορίζεται ως “μη λευκοί”, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 46% πέρυσι.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: 22%

Οι μετανάστες στη λίστα προέρχονται από χώρες μεταξύ άλλων όπως η Κίνα, η Ινδία, το Μεξικό, η Κορέα και η Αυστραλία.

ΦΥΛΟ: 42% γυναίκες ή non-binary, 58% άνδρες

H λίστα αποτελείται κατά περίπου 41% από γυναίκες, κατά 58% από άνδρες και οριακά πάνω από 1% από non-binary άτομα.

GEN Z (κάτω των 27 ετών): 70%

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό της Gen Z (γεννημένοι το 1997 ή αργότερα) που έχει εμφανιστεί ποτέ στη λίστα, από 50% πέρυσι. Αυτή είναι η τελευταία λίστα με millennials.

(ΣΥΝ)ΙΔΡΥΤΕΣ: 68%

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στη λίστα είναι ιδρυτές ή συνιδρυτές μιας εταιρείας. Από τους υπόλοιπους πολλοί είναι ηθοποιοί, μουσικοί ή δημιουργοί με τα δικά τους brand names.

ΠΟΛΕΙΣ: Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Λος Άντζελες, Βοστώνη και Σικάγο

Το Ώστιν βγήκε εκτός 5άδας φέτος, παραμένοντας ψηλά μόνο για μια χρονιά. Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη και Τέξας είναι οι πιο δημοφιλείς πολιτείες.

Δείτε την πλήρη λίστα ΕΔΩ