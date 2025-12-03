Ο Έλον Μασκ παραμένει στην κορυφή της λίστας του Forbes για τον Δεκέμβριο ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία 483 δισ. δολαρίων, παρά τη μικρή μείωση της καθαρής του αξίας λόγω πτώσης των μετοχών της Tesla. Η τεχνολογία, τα κοινωνικά δίκτυα και η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχούν στη φετινή δεκάδα, με οκτώ από τους δέκα δισεκατομμυριούχους να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους τομείς αυτούς.

Η νέα δεκάδα των πλουσιότερων στον κόσμο (Forbes)

Έλον Μασκ Λάρι Πέιτζ (από 4ος) Λάρι Έλισον (από 2ος) Τζεφ Μπέζος (από 3ος) Σεργκέι Μπριν (από 6ος) Μαρκ Ζούκερμπεργκ (από 5ος) Μπερνάρ Αρνώ Τζένσεν Χουάνγκ Μάικλ Ντελ (από 10ος) Γουόρεν Μπάφετ (από 11ος)

Η συνολική περιουσία των δέκα κορυφαίων ανέρχεται στα 2,4 τρισ. δολάρια, ποσό περίπου 10 φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ελλάδας.

Οι τάσεις που αναδιαμορφώνουν τη λίστα

Η κυκλοφορία του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3 της Google οδήγησε σε άνοδο των μετοχών της Alphabet, εκτοξεύοντας τις περιουσίες των ιδρυτών:

Ο Λάρι Πέιτζ αύξησε την περιουσία του κατά 30 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 262 δισ.

Ο Σεργκέι Μπριν κέρδισε 27 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 242 δισ.

Οι αυξήσεις αυτές άλλαξαν τις θέσεις στη δεκάδα, με τον Πέιτζ να ανεβαίνει στη 2η θέση, ξεπερνώντας τον Λάρι Έλισον και τον Τζεφ Μπέζο.

Τρίτος μεγαλύτερος κερδισμένος ήταν ο Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος εισήλθε ξανά στη δεκάδα, με αύξηση 9 δισ. δολαρίων, φτάνοντας τα 152 δισ., μετά την αποκάλυψη ότι η Berkshire Hathaway διαθέτει σημαντικό μερίδιο στην Alphabet.

Οι μεγάλοι χαμένοι του μήνα

Ο Λάρι Έλισον ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος, καθώς η πτώση των μετοχών της Oracle κατά 23% μείωσε την περιουσία του κατά 67 δισ. δολάρια, στα 253 δισ.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia είδε την περιουσία του να μειώνεται κατά 22 δισ. δολάρια, παραμένοντας ωστόσο στην 8η θέση.

Η τεράστια βαρύτητα των τεχνολογικών κολοσσών —Tesla, Alphabet, Nvidia, Meta και Dell— καθιστά σαφές ότι η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη καθορίζουν πλέον σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια οικονομική ισχύ.

