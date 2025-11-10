Ο Elon Musk φαίνεται έτοιμος να γράψει ιστορία, καθώς βρίσκεται μια «ανάσα» από το να γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος όλων των εποχών, ξεπερνώντας ακόμη και μερικές από τις πιο ισχυρές φυσιογνωμίες του παρελθόντος.

Ο Νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας, μπορεί να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της… αρνητικής επικαιρότητας τον τελευταίο καιρό, έχει όμως αναμφισβήτητη επιρροή σε μερικές από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες του σήμερα όπως η αυτοκίνηση, η αεροδιαστημική και η πληροφορία μέσα από τις Tesla, SpaceX και Χ (πρώην Twitter).

Παρά τις διακυμάνσεις της αγοράς και τη συχνά αμφιλεγόμενη δημόσια εικόνα του, η προσωπική του περιουσία αυξάνεται με ρυθμούς που δεν έχουν προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία.

Πρόσφατα, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ένα πακέτο αποδοχών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, που μπορεί να κάνει τον Musk τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.

Ήδη, σύμφωνα με το Bloomberg, ο πλούτος του υπολογίζεται στα 482 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που τον τοποθετεί πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους δισεκατομμυριούχους της εποχής του. Σύμφωνα, μάλιστα, με αναλύσεις οργανισμών όπως η Oxfam, αν διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό, μέσα στην επόμενη πενταετία , η προσωπική του περιουσία θα ξεπεράσει σίγουρα τo 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Μάλιστα, η περιουσία του δεν τον τοποθετεί μόνο στις πρώτες θέσεις των πιο πλουσίων ανθρώπων του κόσμου σήμερα, άλλα ανάμεσα και στους πιο πλούσιους ανθρώπους της ιστορίας.

Και αυτό γιατί μπορεί σήμερα η περιουσία ενός ανθρώπου να υπολογίζεται με βάση το σύνολο της των περιουσιακών του στοιχείων, ωστόσο παλαιότερα υπολογιζόταν με βάση τον ατομικό του πλούτο σε σχέση με ολόκληρο το ΑΕΠ της χώρας στην οποία βρίσκεται.

Ακόμα και υπό αυτή την ανάλυση, ο Musk συγκατάλλαγεται ανάμεσα στους πιο πλουσίους ανθρώπους που έχουν υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, ο Musk σήμερα κατέχει το 1,61% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο του Rockefeller, που στην εποχή του αντιστοιχούσε στο 1,5% του αμερικανικού ΑΕΠ. Αντίστοιχα, η σημερινή αξία της περιουσίας του Rockefeller θα ανερχόταν σε περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή σχεδόν 17 φορές μικρότερη από αυτή του Musk.

Ακόμη και ο Jakob Fugger, ο πλουσιότερος τραπεζίτης και έμπορος της Ευρώπης τον 16ο αιώνα, που κατείχε σχεδόν το 2% ολόκληρου του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, θα είχε σήμερα περιουσία κοντά στα 400 δισεκατομμύρια δολάρια, υπολειπόμενη και αυτή του Musk.

Οι μόνοι άνθρωποι που ξεπερνούν τον Elon Musk σε απόλυτο πλούτο, αν συνυπολογιστούν τα ιστορικά δεδομένα και οι πληθωριστικές αναγωγές, είναι μόνο ισχυροί πολιτικοί ή στρατιωτικοί ηγέτες, όπως ο Ιούλιος Καίσαρας. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας εκτιμάται ότι έλεγχε περίπου το 30% του παγκόσμιου πλούτου της εποχής του, ποσό που αντιστοιχεί σε σημερινή αξία περίπου 4,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έναν αριθμό που καθιστά τον Musk τον «πλουσιότερο ιδιώτη» της σύγχρονης εποχής, αλλά όχι ακόμη τον πιο πλούσιο άνθρωπο όλων των εποχών.

Carandmotor.gr