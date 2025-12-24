Οι δέκα πιο κερδισμένοι δισεκατομμυριούχοι του κόσμου πρόσθεσαν συνολικά περισσότερα από $730 δισ. στις περιουσίες τους το 2025, σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από ισχυρή άνοδο των αγορών, εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και έντονη συσσώρευση πλούτου στην κορυφή.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο Elon Musk, ο οποίος κατέγραψε την πιο επικερδή χρονιά που έχει σημειωθεί ποτέ από μεμονωμένο δισεκατομμυριούχο. Ξεκινώντας το 2025 με καθαρή περιουσία $421 δισ., ο Musk έγινε διαδοχικά:

τον Οκτώβριο , ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία $500 δισ. ,

, ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία , στις 15 Δεκεμβρίου , ο πρώτος που ξεπέρασε τα $600 δισ. ,

, ο πρώτος που ξεπέρασε τα , και λίγο αργότερα, ο πρώτος που έφθασε τα $700 δισ..

Η τελευταία ώθηση προήλθε από δικαστική απόφαση στο Ντελαγουέρ, η οποία επανέφερε στον Musk δικαιώματα προαίρεσης μετοχών της Tesla αξίας $139 δισ., που είχαν ακυρωθεί το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, η δημόσια προσφορά της SpaceX, με αποτίμηση κοντά στα $800 δισ., ενίσχυσε περαιτέρω την περιουσία του. Στις 22 Δεκεμβρίου, η καθαρή του αξία ανερχόταν στα $754 δισ..

Συνολικά, η περιουσία του Musk αυξήθηκε κατά $333 δισ. μέσα στο 2025, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου $935 εκατ. την ημέρα.

Ράλι αγορών και συγκέντρωση πλούτου

Το 2025 αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκό για τους δισεκατομμυριούχους παγκοσμίως. Περισσότεροι από 3.100 δισεκατομμυριούχοι αύξησαν συνολικά τις περιουσίες τους κατά $3,6 τρισ. από τις αρχές του έτους, ανεβάζοντας τη συνολική καθαρή τους αξία στα $18,7 τρισ..

Η άνοδος αυτή συνδέεται άμεσα με τις ισχυρές χρηματιστηριακές επιδόσεις. Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 17%, ενώ οι βασικοί δείκτες:

στη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο 22% ,

κατέγραψαν άνοδο , στην Ιαπωνία 26% ,

, και στον Καναδά έως και 30%.

Τεχνολογία, ΗΠΑ και τεχνητή νοημοσύνη

Οι 10 κορυφαίοι κερδισμένοι της χρονιάς δεν επωφελήθηκαν ισότιμα από αυτή την άνοδο. Οι έξι από τους δέκα είναι Αμερικανοί, απορροφώντας το 85% των συνολικών κερδών, ενώ το top-5 αποτελείται αποκλειστικά από δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας.

Η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να υπερισχύσουν έναντι της Κίνας στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό αποτέλεσαν βασικούς μοχλούς αύξησης των αποτιμήσεων, ενισχύοντας περαιτέρω τις περιουσίες όσων βρίσκονται στην αιχμή της ψηφιακής οικονομίας.

Top-10

1. Elon Musk

Καθαρή αξία: 754,4 δισ. δολάρια (2025: +333,2 δισ. δολάρια)

Κλάδος: Τεχνολογία

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Η SpaceX σχεδόν διπλασίασε την αξία της, στα 800 δισ. δολάρια, στις αρχές Δεκεμβρίου. Η εταιρεία στοχεύει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2026 και βλέπει την αποτίμησή της να φτάνει στο 1,5 τρισ. δολάρια. Κάτι τέτοιο θα κάνει τον Musk τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο του πλανήτη. Στο μεταξύ, τον Νοέμβριο οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ένα πακέτο αμοιβών που θα μπορούσε να αποφέρει στον Musk έως και 1 τρισ. δολάρια σε μετοχές (προ φόρων) εάν επιτευχθούν οι στόχοι απόδοσης. Η μετοχή της Tesla έχει ενισχυθεί κατά 22% το 2025. Παράλληλα, η xAI Holdings, η εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση της νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI και της εταιρείας κοινωνικών μέσων X, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την άντληση κεφαλαίων με αποτίμηση 230 δισ. δολάρια, σχεδόν διπλάσια από την αποτίμησή της τον Μάρτιο, πράγμα που σημαίνει ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για το 2025 μπορεί να γίνει ακόμα πιο πλούσιος το 2026.

2. Larry Page

Καθαρή αξία: 254,7 δισ. δολάρια (2025: +98,7 δισ. δολάρια)

Κλάδος: Τεχνολογία

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

3. Sergey Brin

Καθαρή αξία: 235,1 δισ. δολάρια (+86,1 δισ.α δολάρια)

Κλάδος: Τεχνολογία

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Τον Νοέμβριο, η Google ανακοίνωσε για πρώτη φορά έσοδα τριμήνου ύψους 100 δισ. δολαρίων και εδραίωσε τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με την παρουσίαση του τελευταίου μοντέλου της εταιρείας, του Gemini 3, το οποίο ξεπέρασε σε απόδοση ανταγωνιστές όπως η OpenAI, χωρίς να χρησιμοποιεί τσιπ επεξεργασίας γραφικών της Nvidia. Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Pete Hegseth ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο του χρησιμοποιεί το Gemini για την ανάπτυξη της εσωτερικής πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης του στρατού. Ο Page και ο Brin συνίδρυσαν την Google το 1998 και αμφότεροι παραιτήθηκαν από τα καθήκοντα τους ως CEO και προέδρου, αντίστοιχα, το 2019. Παραμένουν όμως μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μέτοχοι (μαζί κατέχουν το 6% του τεχνολογικού κολοσσού). Ο τίτλος της Alphabet έτρεξε ράλι 61% το 2025.

4. Jensen Huang

Καθαρή αξία: 159,5 δισεκατομμύρια δολάρια (2025: +42,3 δισεκατομμύρια δολάρια)

Κλάδος: Τεχνολογία

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Τον Οκτώβριο, η Nvidia έγινε η πρώτη εισηγμένη με αξία άνω των 5 τρισ. δολαρίων, χάρη στην εκρηκτική ζήτηση για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζει. Έκτοτε, η μετοχή της έχει χάσει 11%, αλλά παραμένει στο +37% από την αρχή του έτους, καθιστώντας τον Huang —ο οποίος έχει τατουάζ το λογότυπο της Nvidia και κατέχει περίπου το 3% της εταιρείας— κατά περίπου 36 δισ. δολάρια πλουσιότερο.

5. Larry Ellison

Καθαρή αξία: 250,3 δισ. δολάρια (2025: +40,6 δισ. δολάρια)

Κλάδος: Τεχνολογία

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ο συνιδρυτής και διευθυντής τεχνολογίας της Oracle κέρδισε περίπου 100 δισ. δολάρια στις 10 Σεπτεμβρίου, στο μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος που έχει καταγραφεί ποτέ, αφού η μετοχή της Oracle έκανε ράλι 36% σε εκείνη τη συνεδρίαση εν μέσω φρενίτιδας για την τεχνητή νοημοσύνη. Έκτοτε, η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 40%, αλλά και πάλι ο Ellison έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Ο Ellison εξασφάλισε μερικό έλεγχο της TikTok και κέρδισε τη μάχη για την εξαγορά της Paramount.

6. Amancio Ortega

Καθαρή αξία: 145,2 δισ. δολάρια (2025: +28,7 δισ. δολάρια)

Κλάδος: Μόδα και λιανική πώληση

Υπηκοότητα: Ισπανία

Οι πελάτες έχουν μειώσει τις αγορές ενδυμάτων, αλλά οι πωλήσεις της Inditex έχουν αυξηθεί. Ο Όμιλος, που ίδρυσε ο Ortega και είναι ιδιοκτήτης της Zara, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη-ρεκόρ ύψους 5,4 δισ. δολαρίων για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, μια αύξηση 3,9% σε ετήσια βάση, εξαιτίας της αναπτυσσόμενης οικονομίας της Ισπανίας και της πρωτοβουλίας της Inditex να ανοίξει ή να ανακαινίσει 30 καταστήματα στις ΗΠΑ. Ο Ortega, ο οποίος έχει ποσοστό περίπου 60% στην Inditex, κέρδισε περισσότερα από 3 δισ. δολάρια (προ φόρων) σε μερίσματα φέτος, τα οποία έχει επενδύσει σε ακίνητα σε όλη την Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική.

7. Germán Larrea Mota Velasco & Οικογένεια

Καθαρή αξία: 51,4 δισ. δολάρια (2025: +25,6 δισ. δολάρια)

Κλάδος: Μέταλλα & εξόρυξη

Ιθαγένεια: Μεξικό

Η μεγάλη ζήτηση, τα προβλήματα εφοδιασμού και οι φόβοι για την επιβολή δασμών συνέβαλαν στην αύξηση της τιμής του χαλκού φέτος, εξέλιξη που ωφέλησε τον Larrea, ο οποίος διευθύνει τη μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης χαλκού του Μεξικού, την Grupo México. Η μετοχή της εταιρείας έκανε ράλι σχεδόν 100%, ενώ τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 50% το γ’ τρίμηνο, χάρη στην αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων μολυβδαινίου (μέταλλο που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του χάλυβα και την επιτάχυνση της διύλισης πετρελαίου), ψευδαργύρου και αργύρου.

8. Masayoshi Son

Καθαρή αξία: 56,1 δισ. δολάρια (2025: +25,4 δισ.)

Κλάδος: Χρηματοοικονομικά & επενδύσεις

Υπηκοότητα: Ιαπωνία

Η περιουσία του ιδρυτή της SoftBank αυξήθηκε σημαντικά φέτος, καθώς ο ιαπωνικός όμιλος διπλασίασε τις επενδύσεις του σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της αμερικανικής εταιρείας σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών Ampere Computing Holdings τον Νοέμβριο, αξίας 6,5 δισ. δολαρίων. Για να χρηματοδοτήσει τα φιλόδοξα σχέδια του Son, η SoftBank πούλησε μετοχές της Nvidia αξίας 5,8 δισ. δολαρίων, απελευθερώνοντας κεφάλαια για μεγάλες συναλλαγές, όπως το Stargate Project αξίας 500 δισ. δολαρίων, μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία data centers στις ΗΠΑ που υποστηρίζεται από την OpenAI και την Oracle.

9. Mark Zuckerberg

Καθαρή αξία: 226,8 δισ. δολάρια (2025: +24,3 δισ. δολάρια)

Κλάδος: Τεχνολογία

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta, είχε μια σταθερή χρονιά, καθώς συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη. Στο 9μηνο είχε έσοδα 141 δισ. δολάρια, μια αύξηση της τάξης του 21% σε σύγκριση με πέρυσι. Ο Zuckerberg, ο ιδρυτής του Facebook, έχει ποσοστό 13% στη Meta και παραμένει CEO. Η μετοχή της Meta σημειώνει άλμα 13% από την αρχή του έτους.

– Carlos Slim Helú

Καθαρή αξία: 101,6 δισ. δολάρια (2025: +24,3 δισ. δολάρια)

Κλάδος: Τηλεπικοινωνίες

Υπηκοότητα: Μεξικό

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του Μεξικού και η οικογένειά του ελέγχουν την América Móvil, τη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Λατινικής Αμερικής. Ο όμιλος πρόσθεσε περισσότερους από 3 εκατομμύρια πελάτες κινητής τηλεφωνίας φέτος, και τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,5% στο 9μηνο. Η Grupo Carso, ο όμιλος εταιρειών του Slim που δραστηριοποιείται στις κατασκευές, στην ενέργεια και στο λιανικό εμπόριο, επιδιώκει συμφωνίες στον ενεργειακό κλάδο, όπως ένα deal ύψους 2 δισ. δολαρίων με την Pemex για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν και οι παγκόσμιες αγορές υποχώρησαν ως αντίδραση στους δασμούς του Τραμπ, πολλά προϊόντα από το Μεξικό εξαιρέθηκαν και το πέσο έχει σημειώσει άνοδο περίπου 15% φέτος.

