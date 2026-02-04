Του Matt Durot

Ο Elon Musk έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία άνω των 800 δισ., μετά την εξαγορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης xAI από την εταιρεία αεροδιαστημικής SpaceX. Το Forbes εκτιμά ότι η συμφωνία, η οποία αποτιμά τη συνολική αξία της εταιρείας σε 1,25 τρισ. δολάρια, αύξησε την περιουσία του Musk κατά 84 δισ. δολάρια, και στο ποσό-ρεκόρ των 852 δισ. δολαρίων.

Πριν τη συμφωνία, ο Musk είχε ποσοστό περίπου 42% στη SpaceX, αξίας 336 δισ. δολαρίων, με βάση τη δημόσια προσφορά που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και αποτίμησε την ιδιωτική εταιρεία κατασκευής πυραύλων στα 800 δισ. δολάρια. Ο Musk είχε επίσης το 49% των μετοχών της xAI, αξίας 122 δισ. δολαρίων, με βάση έναν ιδιωτικό γύρο χρηματοδότησης που αποτίμησε την εταιρεία στα 250 δισ. δολάρια. Μετά τη συγχώνευση, η οποία αποτίμησε την SpaceX στο 1 τρισ. δολάρια και την xAI στα 250 δισ. δολάρια, το Forbes εκτιμά ότι ο Musk κατέχει πλέον το 43% των μετοχών της εταιρείας μετά τη συγχώνευση, αξίας 542 δισ. δολαρίων.

Η SpaceX είναι πλέον το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του Musk. Ο μεγιστάνας έχει επίσης το 12% των μετοχών της Tesla, αξίας 178 δισ. δολαρίων, και stock options της αυτοκινητοβιομηχανίας, αξίας 124 δισ. δολαρίων. Το ποσό δεν περιλαμβάνει το μπόνους-ρεκόρ που ενέκριναν οι μέτοχοι της Tesla τον Νοέμβριο, το οποίο θα μπορούσε να φέρει στην κατοχή του Musk επιπλέον μέτοχές αξίας έως και 1 τρισ. δολάρια εάν η Tesla πετύχει τους στόχους αποδοτικότητας, όπως η αύξηση της κεφαλαιοποίησής της κατά 8x μες στην επόμενη 10ετία.

Forbes