Στο πιο πρώιμο και απαιτητικό στάδιο της αγοράς venture capital, αυτό του technology transfer, εστιάζει το Corallia Ventures, επενδύοντας σε καινοτόμες επιχειρήσεις που προκύπτουν από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Το fund έχει ήδη πραγματοποιήσει τέσσερις επενδύσεις, ενώ στο άμεσο pipeline βρίσκονται πέντε έως έξι νέες τοποθετήσεις, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν σταδιακά μέσα στο 2026.

Όπως ανέφεραν οι partners του fund σε άτυπη ενημέρωση, η στρατηγική επιλογή του πρώιμου σταδίου δεν ήταν τυχαία. Με ισχυρό ακαδημαϊκό και ερευνητικό υπόβαθρο, οι τέσσερις εταίροι – Νικόλαος Βογιατζής, Γεώργιος Δουκίδης, Στέφανος Καψάσκης και Jorge-A. Sanchez-P. – επιδιώκουν να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στο εργαστήριο και την αγορά, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη διαδικασία ωρίμανσης της τεχνολογίας.

Fund €22,5 εκατ. και επενδύσεις από το pre-seed

Το Corallia Ventures διαχειρίζεται κεφάλαια €22,5 εκατ., με βασικό χρηματοδότη την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, και δραστηριοποιείται στο pre-seed και seed στάδιο, ακόμη και πριν από τη σύσταση νομικής οντότητας. Η αρχική επένδυση δεν υπερβαίνει τις €300.000, ενώ τουλάχιστον το 50% των κεφαλαίων κατευθύνεται σε αρχικές τοποθετήσεις, ώστε να δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα για follow-on γύρους άνω του €1 εκατ. στις πιο ώριμες ομάδες.

Η επίσημη έναρξη του fund έγινε το 2024, με closing τον Ιούλιο, ωστόσο η επενδυτική δραστηριότητα επιταχύνθηκε το 2025, μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών και την τυποποίηση των νομικών και επενδυτικών εργαλείων.

Medtech και AI κυριαρχούν στο deal flow

Αν και το fund δηλώνει κλαδικά ουδέτερο, η χαρτογράφηση της ερευνητικής δραστηριότητας δείχνει σαφή προσανατολισμό:

33% των ομάδων στο medtech

των ομάδων στο 19% σε AI και data analytics

σε 10% σε energy και green tech

σε 8% σε agritech

Αρχικά εντοπίστηκαν περίπου 180 ομάδες, ενώ πλέον η βάση δεδομένων έχει επεκταθεί σε 354 εταιρείες και ερευνητικές ομάδες, με περισσότερες από 250 να έχουν αξιολογηθεί. Στόχος είναι οι σημερινές τέσσερις συμμετοχές να φτάσουν τις δέκα μέσα στο 2026, με 6-8 νέες επενδύσεις ετησίως.

Οι επενδύσεις που έρχονται το 2026

Στο άμεσο pipeline περιλαμβάνονται πέντε έως έξι ελληνικές εταιρείες, με έμφαση σε spin-offs από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το ΙΤΕ, το ΑΠΘ, το ΕΚΕΤΑ και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μία από τις πρώτες επενδύσεις αφορά τον τομέα του maritime tech, με τεχνολογία που έχει ήδη εφαρμογή σε ελληνικά πλοία και συμμετοχή επενδυτών από τη ναυτιλία. Παράλληλα, εξετάζονται και λύσεις dual-use, όπως εφαρμογές drones.

Όπως επισημάνθηκε, βασικό κριτήριο δεν είναι η εθνικότητα των ιδρυτών, αλλά η παραγωγή οικονομικής αξίας στην Ελλάδα, μέσω εγκατάστασης εταιρειών, ανάπτυξης R&D και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Οι τέσσερις πρώτες συμμετοχές

Μεταξύ των πρώτων επενδύσεων περιλαμβάνονται:

PhosPrint , spin-off του ΕΜΠ, που αναπτύσσει τον πρώτο διεθνώς in-vivo βιοεκτυπωτή για ανακατασκευή ιστού ουροδόχου κύστης.

, spin-off του ΕΜΠ, που αναπτύσσει τον πρώτο διεθνώς για ανακατασκευή ιστού ουροδόχου κύστης. Tacit Analytics , spin-out του UCL, με ελληνική ομάδα και λύσεις digital twins για μεγάλα κτίρια.

, spin-out του UCL, με ελληνική ομάδα και λύσεις για μεγάλα κτίρια. Althexis , spin-off του Πολυτεχνείου Κρήτης, με πλατφόρμα ψηφιακής υγείας για φυσικά φαρμακεία.

, spin-off του Πολυτεχνείου Κρήτης, με πλατφόρμα για φυσικά φαρμακεία. Bitloops, που αυτοματοποιεί τη μετατροπή σχεδίων από Figma σε παραγωγικό κώδικα, με pre-seed γύρο €1 εκατ.

Forbes