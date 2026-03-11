Του Chase Peterson-Withorn

Ποτέ στο παρελθόν οι δισεκατομμυριούχοι δεν είχαν κυριαρχήσει τόσο πολύ στον κόσμο, επηρεάζοντας την πολιτική, τις χρηματαγορές και τη φρενίτιδα για την τεχνητή νοημοσύνη — η οποία, με τη σειρά της, έχει οδηγήσει τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη σε ποσά αδιανόητα μέχρι και πριν λίγα χρόνια.

Η φετινή λίστα περιλαμβάνει τον αριθμό-ρεκόρ των 3.428 δισεκατομμυριούχων, 400 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2025. Ή ένας (και κάτι) δισεκατομμυριούχος την ημέρα παραπάνω εδώ και 12 μήνες. Συνολικά οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη είναι πλουσιότεροι κατά 4 τρισ. δολάρια σε σύγκριση με πέρυσι. Ο πλούτος τους ανέρχεται πλέον στο ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισ. δολαρίων. Η μέση περιουσία ενός δισεκατομμυριούχου είναι στα 5,8 δισ. δολάρια, από 5,3 δισ. δολάρια το 2025. Το Forbes χρησιμοποίησε τις τιμές των μετοχών και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της 1ης Μαρτίου 2026 για τη φετινή λίστα.

Πλουσιότερος όλων ο Elon Musk, σε μια χρονιά όλο προσωπικά ορόσημα. Η μετοχή της Tesla έχει κάνει ράλι και η SpaceX έχει προχωρήσει σε μια σειρά από συμφωνίες που έχουν ενισχύσει την αποτίμησή της. Ο Musk έγινε ο πρώτος άνθρωπος που η περιουσία του έφτασε τα 500 δισ. δολάρια τον περασμένο Οκτώβριο, και στη συνέχεια ξεπέρασε κατά σειρά τα 600 δισ. και τα 700 δισ. δολάρια, μέσα σε τέσσερις ημέρες τον Δεκέμβριο. Τον Φεβρουάριο έσπασε και το ορόσημο των 800 δισ. δολαρίων. Συνολικά, ο Musk είναι κατά περίπου 497 δισεκατομμύρια δολάρια πλουσιότερος σε σύγκριση με πέρυσι. Στη φετινή λίστα κατέχει την πρώτη θέση με το ποσό-ρεκόρ των 839 δισ. δολαρίων, που τον φέρνει πιο κοντά στο να γίνει τρισεκατομμυριούχος παρά στο να χάσει τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Οι ανταγωνιστές του βρίσκονται αρκετά πίσω: στο Νο 2 ο Larry Page, με την περιουσία του να εκτιμάται στα 257 δισ. δολάρια και στο Νο 3 ο συνιδρυτής της Google, Sergey Brin (237 δισεκατομμύρια δολάρια). Και οι δύο μαζί είναι κατά 212 δισ. δολάρια πλουσιότεροι από πέρυσι και ψηλότερα από ποτέ στη λίστα του Forbes αφού ξεπέρασαν τον Jeff Bezos της Amazon, τον Larry Ellison της Oracle και τον Mark Zuckerberg της Meta.

Ρεκόρ και στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων που ανήκουν στο ελίτ κλαμπ των “12ψήφιων”: 20 άτομα από 15 το 2025. Περίπου οι μισοί από αυτούς πλούτισαν από την τεχνολογία. Μεταξύ των 5 νεοεισερχόμενων σε αυτή την κατηγορία ο βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων Changpeng Zhao, ή CZ, ο οποίος βγήκε το 2024 από τη φυλακή μετά από 4μηνη κάθειρξη. Ο Τραμπ είναι περίπου κατά 1,4 δισ. δολάρια πλουσιότερος φέτος, κυρίως χάρη στα κέρδη του από τα κρυπτονομίσματα.

Οι νεοεισερχόμενοι στη λίστα ανέρχονται σε 390. Ο θρύλος του χιπ χοπ Dr. Dre, η ποπ σταρ Beyonce Knowles-Carter και ο μεγάλος τενίστας Roger Federer προστίθενται σε μια λίστα celebrities. Άλλα σημαντικά νέα ονόματα είναι ο Greg Abel, ο οποίος διαδέχθηκε τον Warren Buffett ως CEO της Berkshire Hathaway τον Ιανουάριο, και ο Kimbal Musk, τον μικρότερο αδελφό του Elon.

Πίσω από την περιουσία 86 δισεκατομμυριούχων βρίσκεται κατά κύριο λόγο η Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι 42 εξ αυτών έγιναν δισεκατομμυριούχοι τους τελευταίους 12 μήνες. Ανάμεσά τους οι μεγιστάνες πίσω από τις εταιρείες Perplexity, Mercor, Mistral, Cursor, Lovable, Sierra, Harness, Cognition και Surge. Ο 38χρονος ιδρυτής της τελευταίας εταιρείας, ο Edwin Chen, είναι ο πλουσιότερος νεοεισερχόμενος στη λίστα, με την περιουσία του να εκτιμάται στα 18 δισ. δολάρια.

Η άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί νέες περιουσίες πιο γρήγορα από κάθε άλλη τεχνολογία στο παρελθόν. Υπάρχουν πλέον 35 δισεκατομμυριούχοι κάτω των 30 ετών, αριθμός-ρεκόρ. Ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος είναι ο 22χρονος Surya Midha της Mercor, η οποία δραστηριοποιείται στην πρόσληψη προσωπικού μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία αποτιμήθηκε από τους επενδυτές στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια το περασμένο φθινόπωρο.

Η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος είναι η Launa Lopes Lara, μια 29χρονη πρώην μπαλαρίνα και απόφοιτη του MIT από τη Βραζιλία, η οποία συνίδρυσε την εταιρεία πρόβλεψης αγοράς Kalshi.

Η νεότερη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο είναι η Amelie Voigt Trejes, 20 ετών, κληρονόμος του βραζιλιάνικου κολοσσού βιομηχανικών μηχανημάτων WEG. Είναι τρεις εβδομάδες νεότερη από το νεότερο μέλος της περσινής λίστας, τον Γερμανό κληρονόμο της φαρμακευτικής εταιρείας Johannes von Baumbach. Ο γηραιότερος δισεκατομμυριούχος είναι ο Αμερικανός μεγιστάνας του ασφαλιστικού κλάδου George Joseph, ο οποίος γιόρτασε τα 104α γενέθλιά του τον Σεπτέμβριο. Ο μέσος όρος ηλικίας των δισεκατομμυριούχων είναι τα 65 έτη, σε σύγκριση με 66 το 2025. Το 67% των δισεκατομμυριούχων στον κόσμο είναι αυτοδημιούργητο.

Οι 3.428 δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη προέρχονται από 80 χώρες και εδάφη σε όλο τον κόσμο, από το Αφγανιστάν (που έχει πλέον τον πρώτο δισεκατομμυριούχο πολίτη του) έως τη Ζιμπάμπουε. Καμία χώρα δεν έχει περισσότερους δισεκατομμυριούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το ρεκόρ των 989. Η Κίνα, μαζί με το Χονγκ Κονγκ, ακολουθεί με 610. Η Ινδία κατατάσσεται τρίτη, με 229 δισεκατομμυριούχους.

Η λίστα κυριαρχεί από άνδρες, αν και οι γυναίκες συνεχίζουν να σημειώνουν αργή αλλά σταθερή πρόοδο. Φέτος, 481 γυναίκες κατάφεραν να μπουν στη λίστα, 14% του συνόλου, από 13,4% το 2025 και 13,3% το 2024. Τα 3/4 αυτών των γυναικών κληρονόμησαν την περιουσία τους, ανάμεσά τους και η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η κληρονόμος της Walmart, Alice Walton, που η περιουσία της εκτιμάται στα 134 δισ. δολάρια. Η πλουσιότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα παραμένει η Ελβετή μεγιστάνας της ναυτιλίας Rafaela Aponte-Diamant (με περιουσία 44,5 δισ. δολάρια).

Το 80% των δισεκατομμυριούχων που περιλαμβάνονται και φέτος και πέρυσι στη λίστα του Forbes διατήρησαν ή αύξησαν την περιουσία τους την τελευταία χρονιά. Εκτός λίστας βρέθηκαν φέτος 89 άτομα, ανάμεσά τους ο μεγιστάνας του real estate, Charles Cohen, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με χρέη, και ο διοικητής της NASA Jared Isaacman, που η αξία των μετοχών του στην εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών Shift4 Payments έχει υποχωρήσει κατά 50% τον τελευταίο χρόνο. Άλλα 39 μέλη της λίστας του 2025 πέθαναν, μεταξύ των οποίων ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Giorgio Armani και οι Αμερικανοί Fred Smith, ιδρυτής της FedEx, και Leonard Lauder, ο οποίος διηύθυνε για σχεδόν τρεις δεκαετίες την εταιρεία καλλυντικών που δημιούργησε η μητέρα του Estee Lauder.

Αναλυτικά οι 20 πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο:

1. Έλον Μασκ

Περιουσία: 839 δισ. $

839 δισ. $ Ηλικία: 54

54 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Τεχνολογία

Τεχνολογία Ο Έλον Μασκ συνίδρυσε επτά εταιρείες, μεταξύ των οποίων την εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, την εταιρεία αεροδιαστημικής SpaceX και την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI.

2. Λάρι Πέιτζ

Περιουσία: 257 δισ. $

257 δισ. $ Ηλικία: 52

52 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Τεχνολογία

Τεχνολογία Ο Λάρι Πέιτζ παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, το 2019, αλλά παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και βασικός μέτοχος.

3. Σεργκέι Μπριν

Περιουσία: 237 δισ. $

237 δισ. $ Ηλικία: 52

52 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Τεχνολογία

Τεχνολογία Ο Σεργκέι Μπριν παραιτήθηκε από πρόεδρος της Alphabet το 2019, αλλά παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και βασικός μέτοχος.

4. Τζεφ Μπέζος

Περιουσία: 224 δισ. $

224 δισ. $ Ηλικία: 62

62 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Τεχνολογία

Τεχνολογία Ο Τζεφ Μπέζος ίδρυσε τον κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon το 1994 στο γκαράζ του στο Σιάτλ.

5. Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Περιουσία: 222 δισ. $

222 δισ. $ Ηλικία: 41

41 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Τεχνολογία

Τεχνολογία Ο 19χρονος τότε Μαρκ Ζάκερμπεργκ δημιούργησε το Facebook το 2004 για να μπορούν οι φοιτητές να συνδέουν ονόματα με φωτογραφίες συμμαθητών.

6. Λάρι Έλισον

Περιουσία: 190 δισ. $

190 δισ. $ Ηλικία: 81

81 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Τεχνολογία

Τεχνολογία Είναι πρόεδρος, διευθυντής τεχνολογίας και συνιδρυτής της εταιρείας λογισμικού Oracle, στην οποία κατέχει περίπου το 40%.

7. Μπερνάρ Αρνό & οικογένεια

Περιουσία: 171 δισ. $

171 δισ. $ Ηλικία: 77

77 Χώρα: Γαλλία

Γαλλία Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο

Μόδα & Λιανικό εμπόριο Επιβλέπει τον όμιλο LVMH, που περιλαμβάνει 75 μάρκες μόδας και καλλυντικών, όπως τις Louis Vuitton και Sephora.

8. Τζένσεν Χουάνγκ

Περιουσία: 154 δισ. $

154 δισ. $ Ηλικία: 63

63 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Τεχνολογία

Τεχνολογία Συνίδρυσε την εταιρεία επεξεργαστών γραφικών Nvidia το 1993 και από τότε είναι διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος.

9. Γουόρεν Μπάφετ

Περιουσία: 149 δισ. $

149 δισ. $ Ηλικία: 95

95 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις

Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις Γνωστός ως “Μάντης της Ομάχα”, θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές όλων των εποχών.

10. Αμάνθιο Ορτέγκα

Περιουσία: 148 δισ. $

148 δισ. $ Ηλικία: 89

89 Χώρα: Ισπανία

Ισπανία Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο

Μόδα & Λιανικό εμπόριο Είναι από τους πλουσιότερους εμπόρους ένδυσης στον κόσμο.

11. Ρομπ Γουόλτον & οικογένεια

Περιουσία: 146 δισ. $

146 δισ. $ Ηλικία: 81

81 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο

Μόδα & Λιανικό εμπόριο Είναι ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον.

12. Τζιμ Γουόλτον & οικογένεια

Περιουσία: 143 δισ. $

143 δισ. $ Ηλικία: 77

77 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο

Μόδα & Λιανικό εμπόριο Είναι ο μικρότερος γιος του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον.

13. Μάικλ Ντελ

Περιουσία: 141 δισ. $

141 δισ. $ Ηλικία: 61

61 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Τεχνολογία

Τεχνολογία Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies, η οποία δημιουργήθηκε το 2016 μετά από συγχώνευση αξίας 60 δισ. $ με την EMC.

14. Άλις Γουόλτον

Περιουσία: 134 δισ. $

134 δισ. $ Ηλικία: 76

76 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο

Μόδα & Λιανικό εμπόριο Είναι η μοναδική κόρη του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον.

15. Στιβ Μπάλμερ

Περιουσία: 126 δισ. $

126 δισ. $ Ηλικία: 69

69 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Τεχνολογία

Τεχνολογία Πρώην διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, την οποία διοίκησε από το 2000 έως το 2014.

16. Κάρλος Σλιμ Ελού & οικογένεια

Περιουσία: 125 δισ. $

125 δισ. $ Ηλικία: 86

86 Χώρα: Μεξικό

Μεξικό Κλάδος: Τηλεπικοινωνίες

Τηλεπικοινωνίες Η οικογένειά του ελέγχει την América Móvil, τη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη Λατινική Αμερική.

17. Τσανγκπένγκ Ζάο

Περιουσία: 110 δισ. $

110 δισ. $ Ηλικία: 49

49 Χώρα: Καναδάς

Καναδάς Κλάδος: Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις

Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις Γνωστός ως CZ, είναι ο ιδρυτής και πρώην CEO της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

18. Μάικλ Μπλούμπεργκ

Περιουσία: 109 δισ. $

109 δισ. $ Ηλικία: 84

84 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις

Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις Συνίδρυσε την εταιρεία οικονομικών πληροφοριών και μέσων ενημέρωσης Bloomberg LP το 1981.

19. Μπιλ Γκέιτς

Περιουσία: 108 δισ. $

108 δισ. $ Ηλικία: 70

70 Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες Κλάδος: Τεχνολογία

Τεχνολογία Συνίδρυσε τη Microsoft και συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη της προσωπικής τεχνολογίας. Σήμερα ασχολείται κυρίως με φιλανθρωπία.

20. Φρανσουάζ Μπετενκούρ Μέγιερς & οικογένεια

Περιουσία: 100 δισ. $

100 δισ. $ Ηλικία: 72

72 Χώρα: Γαλλία

Γαλλία Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο

Μόδα & Λιανικό εμπόριο Είναι η εγγονή του ιδρυτή της εταιρείας καλλυντικών L’Oréal.

Forbes