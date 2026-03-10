10 Κύπριοι δισεκατομμυριούχοι συγκαταλέγονται στη λίστα του Forbes World’s Billionaires List του 2026.

Οι δισεκατομμυριούχοι της λίστας του Forbes που έχουν Κυπριακή Ιθαγένεια δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, από τη ναυτιλία και τις υποδομές μέχρι τις επενδύσεις, τη ναυτιλία και την ανάπτυξη λογισμικών συστημάτων και τις αερομεταφορές.

Στην κορυφή βρίσκονται μεγιστάνες όπως ο John Fredriksen, με την αυτοκρατορία του στη ναυτιλία, και ο Vinod Adani, που δραστηριοποιείται σε υποδομές και εμπορεύματα. Άλλοι, όπως οι Στέλιος και Πόλυς και Κλέλια Χατζηιωάννου, σχετίζονται με την αεροπορική βιομηχανία μέσω της EasyJet, ενώ επιχειρηματίες όπως ο Yakir Gabay και ο Sergey Dmitriev έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων και λογισμικών συστημάτων.

Ειδικότερα:

1/ John Fredriksen

Καθαρή αξία: $21,2 δισ.

Ηλικία: 81

Πηγή πλούτου: Ναυτιλία, Αυτοδημιούργητος

Κατοικία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Ιθαγένεια: Κύπρος

Κατάταξη: Νο 118 στον κόσμο

Η αυτοκρατορία του John Fredriksen περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια, φορτηγά πλοία, πλοία μεταφοράς LNG και πλατφόρμες εξόρυξης σε ανοιχτή θάλασσα. Ξεκίνησε το εμπόριο πετρελαίου τη δεκαετία του 1960 στη Βηρυτό και συνεχίζει την επιτυχία του μέσω της εταιρείας Seadrill και της Mowi. Παρά την επιτυχία του, σχεδιάζει να παραδώσει τον έλεγχο στις δίδυμες κόρες του, Kathrine και Cecilie.

2/ Vinod Adani

Καθαρή αξία: $20,8 δισ.

Ηλικία: 77

Πηγή πλούτου: Υποδομές, Εμπορεύματα, Αυτοδημιούργητος

Κατοικία: Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ιθαγένεια: Κύπρος

Κατάταξη: Νο 121 στον κόσμο



Ο Vinod Adani είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του Gautam Adani, και η ομάδα του δραστηριοποιείται σε τομείς όπως λιμάνια, αεροδρόμια και πράσινη ενέργεια. Το 2023, η ομάδα του κατηγορήθηκε για χειραγώγηση χρηματιστηρίου από την Hindenburg Research.

3/ Yakir Gabay

Καθαρή αξία: $4,2 δισ.

Ηλικία: 59

Πηγή πλούτου: Ακίνητα, Αυτοδημιούργητος

Κατοικία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Ιθαγένεια: Κύπρος

Κατάταξη: Νο 1011 στον κόσμο

Ο Gabay κατέχει το 15% της εταιρείας ακινήτων Aroundtown SA και το 63% της Grand City Properties, επενδύοντας σε ευρωπαϊκά ακίνητα. Προέρχεται από το Ισραήλ και υπηρέτησε στη Bank Leumi πριν στραφεί στον τομέα των ακινήτων.

4/ Igor Makarov

Καθαρή αξία: $2,3 δισ.

Ηλικία: 63

Πηγή πλούτου: Επενδύσεις, Αυτοδημιούργητος

Κατοικία: Μαιάμι, Φλόριντα

Ιθαγένεια: Κύπρος

Κατάταξη: Νο 1834 στον κόσμο

Ιδρυτής της Itera, ο Makarov έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξαγωγή φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν και συνέχισε τις επενδύσεις στην ενέργεια μέσω κοινοπραξίας με τη Rosneft. Παράτησε τη ρωσική ιθαγένεια το 2023 για να αποκτήσει αυτήν της Κύπρου.

5/ Vladimir Krupchak

Καθαρή αξία: $1,6 δισ.

Ηλικία: 68

Πηγή πλούτου: Κατασκευές, Αυτοδημιούργητος

Κατοικία: Λεμεσός, Κύπρος

Ιθαγένεια: Κύπρος

Κατάταξη: Νο 2481 στον κόσμο

Η περιουσία του Krupchak προέρχεται από τη συμμετοχή του στη χαρτοποιία Arkhangelsk Pulp and Paper Mill και σε άλλες ρωσικές επιχειρήσεις. Επένδυσε και στην αγορά ξυλείας μέσω της Titan Group. Έχει υπηρετήσει και ως μέλος της Ρωσικής Κρατικής Δούμας.

6/ Stelios Haji-Ioannou

Καθαρή αξία: $1,4 δισ.

Ηλικία: 59

Πηγή πλούτου: EasyJet

Κατοικία: Μόντε Κάρλο, Μονακό

Ιθαγένεια: Κύπρος

Κατάταξη: Νο 2712 στον κόσμο

Ο Stelios Haji-Ioannou ίδρυσε την EasyJet το 1995 και διατηρεί το 4% της εταιρείας. Είναι επίσης ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος “easy”, με την εταιρεία του easyGroup να αδειοδοτεί το όνομα σε άλλες επιχειρήσεις όπως easyHotel και easyCar.

7/ Polys Haji-Ioannou

Καθαρή αξία: $1,4 δισ.

Ηλικία: 66

Πηγή πλούτου: EasyJet

Κατοικία: Μονακό, Μονακό

Ιθαγένεια: Κύπρος

Κατάταξη: Νο 2712 στον κόσμο

Ο Polys Haji-Ioannou είναι γιος του Κύπριου μεγιστάνα της ναυτιλίας Louca Haji-Ioannou. Διατηρεί το οικογενειακό μερίδιο στην EasyJet και συνεχίζει την παράδοση της οικογένειας στη ναυτιλία με ένα στόλο 14 δεξαμενόπλοιων.

8/ Sergey Dmitriev

Καθαρή αξία: $1,4 δισ.

Ηλικία: 59

Πηγή πλούτου: Λογισμικό, Αυτοδημιούργητος

Κατοικία: Παραλίμνι, Κύπρος

Ιθαγένεια: Κύπρος

Κατάταξη: Νο 2712 στον κόσμο

Ο Sergey Dmitriev είναι συνιδρυτής της JetBrains, μιας εταιρείας λογισμικού που υποστηρίζει πάνω από 10 εκατομμύρια προγραμματιστές παγκοσμίως. Έχει απαρνηθεί τη ρωσική ιθαγένεια το 2023 και τώρα διαμένει στην Κύπρο.

9/ Clelia Haji-Ioannou

Καθαρή αξία: $1,2 δισ.

Ηλικία: 55

Πηγή πλούτου: EasyJet

Κατοικία: Μόντε Κάρλο, Μονακό

Ιθαγένεια: Κύπρος

Κατάταξη: Νο 3017 στον κόσμο

Η Clelia Haji-Ioannou είναι η κόρη του μεγιστάνα της ναυτιλίας Louca Haji-Ioannou και κατέχει σημαντική συμμετοχή στην EasyJet. Διαθέτει ακίνητα στην Ευρώπη και έχει ιδιωτική γκαλερί στην Αθήνα με έργα διάσημων καλλιτεχνών.

10/ Valentin Kipyatkov

Καθαρή αξία: $1 δισ.

Ηλικία: 49

Πηγή πλούτου: Λογισμικό, Αυτοδημιούργητος

Κατοικία: Κύπρος

Ιθαγένεια: Κύπρος

Κατάταξη: Νο 3332 στον κόσμο

Ο Valentin Kipyatkov είναι συνιδρυτής της JetBrains και συνεργάτης του Sergey Dmitriev. Αποτελεί βασικό μέλος στην επιτυχία της εταιρείας και διατηρεί κυπριακή ιθαγένεια μετά από την αποχώρησή του από τη Ρωσία.