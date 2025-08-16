Οι διακοπές τελείωσαν, το μαγιό μπήκε στη ντουλάπα, οι βαλίτσες μαζεύτηκαν (ίσως όχι ακόμη…) και κάπου στο βάθος ακούγεται ξανά το πρωινό ξυπνητήρι. Αν ανήκεις κι εσύ στη μεγάλη πλειοψηφία που μετά τις διακοπές αισθάνεται ένα μικρό σοκ επιστρέφοντας στη δουλειά, τότε… καλωσήρθες στην πραγματικότητα! Και όχι, δεν είσαι μόνος.

Η επιστροφή στην εργασιακή ρουτίνα μετά από μέρες ή εβδομάδες χαλάρωσης δεν χρειάζεται να είναι εφιάλτης. Το μυστικό; Μικρές κινήσεις και ρεαλιστικές προσδοκίες.

1. Μην πατήσεις “γκάζι” από την πρώτη μέρα

Όχι, δεν χρειάζεται να απαντήσεις σε 97 email πριν τις 10 το πρωί. Ούτε να κλείσεις 4 meetings σε μία μέρα. Δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου να ξαναμπεί στο κλίμα. Ξεκίνα με απλά tasks, σημείωσε τις προτεραιότητες και πες στον εαυτό σου: «Ένα βήμα τη φορά».

2. Κράτα λίγο από τη διακοπική σου διάθεση

Φέρε τον καφέ που έπινες στην παραλία… στο γραφείο. Βάλε μουσική στα ακουστικά σου, φόρεσε το πιο χαλαρό σου πουκάμισο (αν το επιτρέπει το dress code) και θύμισε στον εαυτό σου ότι μπορείς να είσαι αποδοτικός και χωρίς άγχος.

3. Μίλα με συναδέλφους

Μια κουβέντα για το πού πήγε ο καθένας, τι έφαγε, αν του άρεσε το νησί ή όχι, βοηθά να σπάσει ο πάγος της επιστροφής. Δεν είναι απλά κουτσομπολιό — είναι ανθρώπινη σύνδεση και χτίζει θετική ενέργεια στον χώρο εργασίας.

4. Μην ακυρώνεις τις διακοπές με την πρώτη δύσκολη μέρα

Το ότι επέστρεψες δε σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσεις όλα όσα ένιωσες. Αν κάτι σε ξεκούρασε ή σε γέμισε χαρά, προσπάθησε να το εντάξεις στην καθημερινότητά σου — έστω λίγο. Ένα απογευματινό περπάτημα, λίγες σελίδες από εκείνο το βιβλίο, ή απλώς να κοιτάς τον ουρανό για 5 λεπτά την ημέρα.

5. Κλείσε το επόμενο μικρό break

Το να έχεις κάτι να περιμένεις κάνει θαύματα στην ψυχολογία. Μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο, μια έξοδος με φίλους ή ακόμη και ένα χαλαρό βράδυ με αγαπημένη ταινία μπορεί να σε βοηθήσει να μη βλέπεις την επιστροφή στη δουλειά σαν το τέλος του κόσμου.

Τελικά, η ρουτίνα δεν είναι κακή λέξη. Είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορείς να βρεις ισορροπία — με λίγο ήλιο ακόμη στην τσέπη σου.