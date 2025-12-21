Το είπε πιο καλά από τον καθένα. Μιλώντας από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2026, ο βουλευτής Κερύνειας του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφιας κτύπησε κέντρο.

Είπε πως οι ομιλίες των βουλευτών για τον προϋπολογισμό μοιάζουν με τα κάλαντα των γιορτών.

Λέει ο καθένας ό,τι θα ήθελε να γίνει, ακούει η κυβέρνηση και συνήθως βάζει από το ένα και βγάζει από το άλλο, και την επόμενη χρονιά, παραμονές Χριστουγέννων, πάλι τα ίδια. Οι βουλευτές να λένε τα… κάλαντα και η Κυβέρνηση να εύχεται καλές γιορτές και από χρόνου!

ΧΡΥΜΑ