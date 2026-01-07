Όλο και περισσότεροι μιλούν πλέον για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των οικιακών φωτοβολταϊκών.

Τώρα με την εισαγωγή του συστήματος συμψηφισμού λογαριασμών (net billing), το Υπουργείο Ενέργειας ετοιμάζεται να εκδώσει σχέδιο επιδοτήσεων, το οποίο θα απευθύνεται μόνο σε όσους θα εγκαταστήσουν και φωτοβολταϊκό και αποθήκευση.

Προφανώς οι εισαγωγείς και εγκαταστάτες μπαταριών θα κάνουν επικοινωνιακό ντου στην αγορά, για να πείσουν υποψήφιους πελάτες. Μην βιαστείτε όμως. Ρωτήστε για τιμές, προοπτικές απόσβεσης, τεχνικά χαρακτηριστικά, ανάγκες και κόστος συντήρησης και συγκρίνετε την αποθήκευση με άλλα μέτρα αξιοποίησης φωτοβολταϊκών πριν πάρετε αποφάσεις. Υπάρχει κίνδυνος να ξοδευτείτε σοβαρά και αχρείαστα.

