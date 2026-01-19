Προ ημερών ανακοινώθηκε ότι η αεροπορική σύνδεση της χώρας μας με τη Γερμανία αναμένεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Εξέλιξη η οποία ανταποκρίνεται στην επίτευξη του στόχου για ακόμα μεγαλύτερη προσέλκυση Γερμανών τουριστών.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι η Ryanair προχωρά σε ουσιαστική ενίσχυση του πτητικού της έργου, προσφέροντας αυξημένο αριθμό απευθείας πτήσεων από γερμανικά αεροδρόμια προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου.

Ειδικότερα, προβλέπεται η εκτέλεση εννέα εισερχόμενων πτήσεων εβδομαδιαίως. Δύο πτήσεις την εβδομάδα θα πραγματοποιούνται από το Βερολίνο-Βρανδεμβούργο, δύο από την Κολωνία, δύο από το Ντίσελντορφ και τρεις από το Μέμινγκεν–Μόναχο. Παράλληλα, η Lufthansa προγραμματίζει τρεις τακτικές εβδομαδιαίες πτήσεις που θα συνδέουν το Μόναχο με την Πάφο κατά τη θερινή περίοδο του 2026.

Την ίδια ώρα, καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα και από πλευράς διοργανωτών ταξιδιών, οι οποίοι εξετάζουν την ενίσχυση των προγραμμάτων τους προς την Πάφο.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής έχει τονίσει επανειλημμένα τη σημασία της εν λόγω αγοράς για την Κύπρο αφού: Μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, όσον αφορά στον εξερχόμενο τουρισμό. Όλοι οι πιο πάνω λόγοι εξηγούν γιατί η συγκεκριμένη αγορά μπορεί να αποτελέσει κλειδί για την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του κυπριακού τουρισμού.

