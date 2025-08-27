Η Ryanair ανακοίνωσε συμφωνία με την Booking Holdings, επιτρέποντας στις πλατφόρμες Booking.com και KAYAK να μεταπωλούν εισιτήρια της αεροπορικής εταιρείας, ύστερα από μακροχρόνια νομική διαμάχη.

Η ιρλανδική αεροπορική είχε κινηθεί επανειλημμένα νομικά τα τελευταία χρόνια εναντίον διαδικτυακών πρακτορείων που μεταπωλούσαν εισιτήρια χωρίς τη συγκατάθεσή της, κατηγορώντας τες ότι προσθέτουν επιπλέον χρεώσεις και δυσκολεύουν την άμεση επικοινωνία της με τους επιβάτες. Αντίστοιχες αγωγές είχε καταθέσει και κατά της Booking.

Από τις αρχές του 2024, η Ryanair έχει υπογράψει συμφωνίες με άλλες μεγάλες πλατφόρμες, όπως οι Kiwi.com και Expedia, επιτρέποντας τη μεταπώληση εισιτηρίων υπό συγκεκριμένους όρους.

Σε κοινή τους δήλωση, Ryanair και Booking τόνισαν ότι η νέα συμφωνία θα διασφαλίσει «πλήρη διαφάνεια τιμών» και θα επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν απευθείας τις απαραίτητες ενημερώσεις για τις πτήσεις τους.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η συμφωνία αυτή σημαίνει οριστική επίλυση της αμερικανικής δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμεί από το 2020, όταν η Ryanair κατηγόρησε την Booking για αντιγραφή του ιστοτόπου της. Η υπόθεση έχει περάσει από σειρά εφέσεων και παραμένει ανοιχτή.

Η συμφωνία καλύπτει επίσης τις πλατφόρμες Priceline και Agoda, που ανήκουν στην Booking Holdings.