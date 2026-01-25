Είναι δυνατό να στέλνει επιστολή η διεύθυνση της ΑΗΚ στο Υπουργείο Ενέργειας και να το ενημερώνει πως ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2026 ετοιμάστηκε έχοντας ως προϋπόθεση ότι θα έχουμε φυσικό αέριο στην Κύπρο από τον Σεπτέμβριο του 2026;

Καλά, από τόσες συζητήσεις που έγιναν γι’ αυτό το θέμα, η ΑΗΚ κατάλαβε ότι θα εισαχθεί φυσικό αέριο φέτος; Και στήριξε πάνω σε αυτή την παραδοχή τον προϋπολογισμό της;

Για του λόγου το αληθές, έγραψε η ΑΗΚ: «Ο προυπολογισμός 2026 ετοιμάστηκε με τις εξής προϋποθέσεις:

-Διαθεσιμότητα της Μονάδας αρ. 6 (σ.σ. καίει μόνο φυσικό αέριο) στον σταθμό Βασιλικού τον Ιανουάριο του 2027.

-Διαθεσιμότητα φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής τον Σεπτέμβριο 2026».

Ούτε το ένα θα γίνει καλή μας ΑΗΚ, ούτε το άλλο. Ούτε λειτουργία του ιδιωτικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της PEC στο Βασιλικό. Ό,τι κάνετε μόνοι σας, με μαζούτ και ντίζελ.