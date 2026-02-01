Τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο ζητείται η τροποποίηση του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, Κεφ. 302, ώστε η δυνατότητα που παρέχεται σήμερα στη Cyta να ασκεί δραστηριότητες και να χρησιμοποιεί την περιουσία της σε εργασίες ή δραστηριότητες σε κλάδους τηλεπικοινωνιών, μέσων επικοινωνίας, τεχνολογίας των πληροφοριών και άλλους παρεμφερείς κλάδους τεχνολογίας, να επεκταθεί και σε τομείς της ενέργειας.

Στην Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου, την οποία υπογράφει ο Γενικός Εισαγγελέας, αναφέρεται ότι «με τη συγκεκριμένη τροποποίηση, παρέχεται η ευχέρεια στην ΑΤΗΚ όπως επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην αγορά ενέργειας, ως μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, συνδυάζοντας την τεχνολογία, τα δεδομένα και τις υποδομές της. Η σύγκλιση τηλεπικοινωνιών και ενέργειας είναι μια παγκόσμια τάση και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών με την ένταξη τους στον κλάδο της ενέργειας αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι αυτών που δεν επεκτείνονται επιχειρηματικά στον τομέα αυτό».

Σε άλλο σημείο, στην Εισηγητική Έκθεση, αναφέρει ότι «η Cyta έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως προμηθευτής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσφέροντας οικονομικά προσιτές και βιώσιμες λύσεις στους Κύπριους καταναλωτές. Με την τεχνογνωσία της στις τηλεπικοινωνίες, τις υποδομές δεδομένων και τις ψηφιακές τεχνολογίες, η Cyta μπορεί να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της αγοράς ενέργειας και στη μετάβαση της Κύπρου σε ένα πιο “έξυπνο” και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον».

Είναι γνωστό πως η Cyta είχε προσπαθήσει και παλαιότερα να περάσει μαι τέτοια τροποποίηση στην υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά υπήρξαν επιφυλάξεις από μέρους κομμάτων και βουλευτών και έμεινε εκτός νέων δραστηριοτήτων του οργανισμού η ενέργεια. Και τώρα επαναφέρεται ως προσθήκη -μίας λέξης!- στη νομοθεσία. Μια λέξη, όμως, με πολύ μεγάλη σημασία για την αγορά ενέργειας, για την ΑΗΚ, τους σημερινούς παίκτες στην αγορά ηλεκτρισμού και ίσως και για τους καταναλωτές.

Πριν ακουστούν επίσημα τα επιχειρήματα και οι σχεδιασμοί της Cyta για την προδιαγραφόμενη εμπλοκή της στην παραγωγή ηλεκτρισμού θα ήταν αδόκιμο να εκφράσει κάποιος γνώμη. Σημειώνουμε όμως εδώ ότι στην ΑΗΚ υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις για την επιθυμία της Κυβέρνησης να επιτρέψει στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών να εμπλακεί σε μία νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, ανταγωνιζόμενη έναν άλλο ημικρατικό οργανισμό, ο οποίος παραμένει εγκλωβισμένος στο ακριβότερο και πιο ρυπογόνο καύσιμο, χωρίς δυνατότητα να αξιοποιήσει, έστω, το φυσικό αέριο και με πολύ μικρή διείσδυση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η διαφωνία της ΑΗΚ με το νομοσχέδιο έχει μεταφερθεί στην Κυβέρνηση. Δεν θα μεταφερθεί όμως στην Επιτροπή Οικονομικών, καθώς η Επιτροπή δεν προσκάλεσε την ΑΗΚ να συμμετάσχει στη συνεδρία της Δευτέρας και να τοποθετηθεί. Προφανώς έχει τέτοιο δικαίωμα, όπως δικαίωμα να τοποθετηθούν έχουν και οι ιδιώτες συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού. Ανεξαρτήτως της άποψης του καθενός για την ωφελιμότητα ή όχι της δραστηριοποίησης ενός πολύ επιτυχημένου οργανισμού, όπως η Cyta, στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς.

ΧΡΥΜΑ