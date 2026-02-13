Στην παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης του International Organization of Securities Commissions (IOSCO) για την αντιμετώπιση των επενδυτικών απατών μέσω συναισθηματικής εκμετάλλευσης συμμετέχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για τις ολοένα και πιο εξελιγμένες μορφές απάτης, γνωστές ως romance scams, crypto investment scams ή «pig butchering», και τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν για το οικονομικό μέλλον των θυμάτων.

Πώς λειτουργεί η απάτη

Σύμφωνα με την ΕΚΚ, οι δράστες προσεγγίζουν τα θύματα μέσω μηνυμάτων από άγνωστους αριθμούς, εφαρμογών γνωριμιών ή πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Με τη μέθοδο της μακροχρόνιας εξαπάτησης («long con»), καλλιεργούν σταδιακά σχέση εμπιστοσύνης, παρουσιάζοντας εαυτούς ως φίλους, ρομαντικούς συντρόφους ή οικονομικούς συμβούλους.

Αφού εδραιωθεί η εμπιστοσύνη, προωθούν δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες υψηλής απόδοσης, κατευθύνοντας τα θύματα σε επαγγελματικά σχεδιασμένες αλλά παραπλανητικές ιστοσελίδες που προσομοιάζουν νόμιμες πλατφόρμες. Όταν επενδυθούν σημαντικά ποσά, οι επιτήδειοι εξαφανίζονται.

Διεθνείς διαστάσεις

Ο IOSCO εκτιμά ότι οι απάτες αυτού του τύπου έχουν προκαλέσει ζημιές δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, αποτελώντας μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές χρηματοοικονομικής απάτης.

Η δέσμευση της ΕΚΚ

Η ΕΚΚ αναφέρει ότι παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, επιδιώκοντας:

Την αναγνώριση προειδοποιητικών ενδείξεων τέτοιων απατών

Την ενθάρρυνση ιδιαίτερης προσοχής σε μη ζητηθείσες επενδυτικές προτάσεις

Την ενδυνάμωση των πολιτών με γνώσεις για την προστασία των ιδίων και των οικείων τους

Με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Αρχή καλεί το κοινό να επιδεικνύει αυξημένη εγρήγορση, να αναγνωρίζει τα σημάδια της απάτης και να συμβάλλει στη διάδοση της πληροφόρησης, ώστε να περιοριστούν τα περιστατικά επενδυτικής εξαπάτησης μέσω συναισθηματικής προσέγγισης.