Με μια λαμπρή τελετή έναρξης άνοιξε χθες η αυλαία του FIDE Candidates 2026, μιας από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στο παγκόσμιο σκάκι, η οποία φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Κύπρο.

Η διοργάνωση σηματοδοτεί μια ξεχωριστή στιγμή για τον κυπριακό αθλητισμό και για τη διεθνή σκακιστική κοινότητα, καθώς το νησί φιλοξενεί ένα γεγονός υψηλού κύρους με παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η ατμόσφαιρα της βραδιάς, η έντονη παρουσία προσωπικοτήτων του χώρου και η συνολική εικόνα της τελετής ανέδειξαν το μέγεθος και τη σημασία της διοργάνωσης. Το κύρος της διοργάνωσης και η δυναμική που συνοδεύει το τουρνουά επιβεβαιώνουν τη θέση του σκακιού ως ενός από τα πιο συναρπαστικά πνευματικά αθλήματα διεθνώς.

Η φιλοξενία του FIDE Candidates 2026 στην Κύπρο ενισχύει περαιτέρω την προβολή της χώρας στον διεθνή αθλητικό χάρτη και αναδεικνύει τη δυνατότητά της να υποδέχεται διοργανώσεις κορυφαίου επιπέδου.