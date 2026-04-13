Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, η αύξηση στις τιμές των κατοικιών στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία ξεπέρασε το 50%.

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία σημειώνει ότι μεταξύ του 2015 και του τρίτου τριμήνου του 2025 οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 52,91%.

Θα αντιτάξει κάποιος ότι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της Eurostat, μεταξύ του 2015 και του τρίτου τριμήνου του 2025 οι τιμές κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 64,9%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 21,8%. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Κύπρος ακολουθεί τη γενικότερη ανοδική τάση που παρατηρείται στην ΕΕ στην αγορά κατοικίας. Επομένως, μπορεί να χαρακτηριστεί ως φυσιολογική η αύξηση στις τιμές των κατοικιών στην Κύπρο;

Με βάση τους πιο πάνω αριθμούς, ενδεχομένως η απάντηση να είναι «ναι». Με βάση όμως τις πραγματικότητες, η απάντηση είναι σίγουρα «όχι». Εάν στην εξίσωση βάλουμε το ύψος των μισθών, το κόστος διαβίωσης, τις επιλογές στο κομμάτι των συγκοινωνιών, της αγοράς τροφίμων και άλλων υλικών αγαθών, ακόμα και στο κομμάτι της κουλτούρας, τότε θα διαπιστώσουμε ότι το ύψος των αυξήσεων είναι τεράστιο για τον μέσο Κύπριο πολίτη, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Ευρωπαίο.

