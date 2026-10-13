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Αρκετές συζητήσεις προκάλεσαν τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν προ ημερών, σε σχέση με την πορεία της αγοράς ακινήτων. Ο Δείκτη Τιμών Κατοικιών, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου από την Κεντρική Τράπεζα, περιελάβανε ορισμένα σημεία, τα οποία αρκετοί μετέφρασαν ως ανησυχητικά.

Ποια ήταν αυτά; Τα κυριότερα:

(1) Καταγράφεται ήδη άνοδος του δείκτη τιμών, της τάξης του 8,5% σε ετήσια βάση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

(2) Οι ξένοι αγοραστές αποτελούν πλέον πλειοψηφία στην επαρχία της Πάφου, στη Λάρνακα το ποσοστό τους πλησιάζει το 50%, ενώ και στην Αμμόχωστο το ισοζύγιο είναι ισορροπημένο.

(3) Ανοδικά αναμένεται να κινηθούν την επόμενη περίοδο αρκετές παράμετροι που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων. Μεταξύ αυτών, η ζήτηση στεγαστικών δανείων, καθώς επίσης προς τα πάνω θα συνεχίσει να κινείται το κόστος των κατασκευαστικών υλικών, αλλά και η προσφορά νέων οικιστικών μονάδων.

Το πλέον σημαντικό όμως, το οποίο προκάλεσε και τις περισσότερες συζητήσεις, ήταν πως από τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας (ΕΟΣ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιουνίου 2026) για τις τιμές πώλησης τους επόμενους τρεις μήνες (που καταδεικνύουν την τάση που καταγράφεται στις τιμές κατοικιών σε σχέση με το υπό αναφορά τρίμηνο), προέκυπτε ως συμπέρασμα ότι μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων (στις έρευνες), αναμένουν αυξήσεις στις τιμές ακινήτων στην Κύπρο τους επόμενους τρεις μήνες.

Ποια είναι όμως ή ποια θα μπορούσε να είναι η απάντηση σε όλα αυτά; Η αλήθεια είναι πως οι όποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακόψει την ανοδική πορεία των τιμών, με αποτέλεσμα τόσο η αγορά ακινήτου, όσο και η ενοικίαση, να έχει καταστεί απρόσιτη για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Κυρίως για τα άτομα τα οποία κατατάσσονται στη μεσαία και χαμηλή εισοδηματική τάξη.

Ωστόσο, στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να αδικήσουμε ή να παραμερίσουμε τις προσπάθειες που γίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΚΟΑΓ, για ενίσχυση του οικιστικού αποθέματος στην αγορά και την αύξηση των ακινήτων στην κατηγορία «προσιτή στέγη».

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αύξηση των οικιστικών μονάδων, εφαρμόζονται τα Σχέδια Πολεοδομικών Κινήτρων και Build to Rent, μέσω των οποίων παραχωρείται επιπρόσθετος συντελεστής δόμησης, με στόχο την παραγωγή μεγαλύτερου αριθμού οικιστικών μονάδων και, παράλληλα, την αύξηση της προσφοράς προσιτής κατοικίας. Παράλληλα, μέσω της εξαγοράς συντελεστή δόμησης αναμένεται να καταβληθούν πέραν των €22 εκ. στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του ΚΟΑΓ, για τη δημιουργία πρόσθετων μονάδων προσιτής κατοικίας.

Σημαντική παρέμβαση αποτελεί επίσης η ταχεία αδειοδότηση, η οποία επιταχύνει ουσιαστικά τις διαδικασίες έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών. Για αναπτύξεις χαμηλού ρίσκου μέχρι δύο οικιστικές μονάδες, προβλέπεται ολοκλήρωση της διαδικασίας πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης σε 40 εργάσιμες ημέρες, ενώ για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες προβλέπεται έκδοση της άδειας οικοδομής εντός 20 εργάσιμων ημερών. Τα αποτελέσματα δεν γίνεται ασφαλώς να φανούν άμεσα, ωστόσο το γεγονός ότι η προσπάθεια έχει μπει στις ράγες, είναι ένα στοιχείο που αξίζει να καταγραφεί.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ