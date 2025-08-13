Η ομοσπονδιακή δικαστής Yvonne Gonzalez Rogers απέρριψε το αίτημα του Έλον Μασκ να απορριφθεί η αγωγή που κατέθεσε η OpenAI, κατηγορώντας τον ότι επιχείρησε να σαμποτάρει την επιτυχία της προκειμένου να ευνοήσει τη δική του εταιρεία xAI.

Κατηγορίες για επιθέσεις μέσω ΜΜΕ και social media

Σύμφωνα με την OpenAI, ο Μασκ χρησιμοποίησε νομικές αξιώσεις, δηλώσεις στον Τύπο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να πλήξει τη φήμη και τη λειτουργία της, κερδίζοντας πλεονέκτημα για την xAI, την οποία ίδρυσε το 2023.

Ιστορικό της διαμάχης

Η υπόθεση ξεκίνησε πέρυσι, όταν ο Μασκ κατηγόρησε την OpenAI ότι εγκατέλειψε τον αρχικό της σκοπό ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μετά την αποδοχή δισεκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδότησης από τη Microsoft το 2019, ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από το διοικητικό συμβούλιο.

Η απόφαση της δικαστή

Η Gonzalez Rogers έκρινε ότι η ανταγωγή της OpenAI, κατατεθειμένη τον Απρίλιο, είναι νομικά επαρκής ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Παράλληλα, απέρριψε ορισμένες από τις αξιώσεις του Μασκ κατά της OpenAI και της Microsoft.

Η δικαστής επεσήμανε ότι «κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη για υποκρισία» και πως «η τακτική και των δύο είναι να αλλάζουν συνεχώς στάση».

Προγραμματισμένη δίκη τον Μάρτιο

Η δίκη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο. Ο δικηγόρος του Μασκ δεν απάντησε σε αίτημα σχολίου εκτός των κανονικών ωρών εργασίας.