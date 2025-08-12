Ο Έλον Μασκ απείλησε την Apple με νομικές ενέργειες, κατηγορώντας την για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και για αθέμιτες πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, ευνοούν το ChatGPT της OpenAI σε βάρος άλλων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κατηγορίες για χειραγώγηση των κατατάξεων στο App Store

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X, ο ιδρυτής της xAI κατηγόρησε την Apple ότι εμποδίζει άλλες εφαρμογές AI να φτάσουν στην κορυφή του App Store.

«Η Apple συμπεριφέρεται με τρόπο που καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία εκτός της OpenAI να φτάσει στην πρώτη θέση. Η xAI θα λάβει άμεσα νομικά μέτρα», έγραψε ο Μασκ.

Σε άλλη ανάρτηση διερωτήθηκε γιατί η Apple δεν κατατάσσει το X ή το Grok AI στην ενότητα “Απαραίτητο”, ενώ το πρώτο είναι «η #1 εφαρμογή ειδήσεων» και το δεύτερο «#5 μεταξύ όλων των εφαρμογών». «Κάνετε πολιτικά παιχνίδια;» σχολίασε.

Η συνεργασία Apple – OpenAI και η αντίδραση Μασκ

Η Apple συνεργάστηκε πέρυσι με την OpenAI για την ενσωμάτωση του ChatGPT σε iPhone, iPad και Mac. Τότε ο Μασκ είχε προειδοποιήσει ότι αν η Apple ενσωματώσει το OpenAI σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, θα απαγορεύσει τη χρήση συσκευών της Apple στις εταιρείες του, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη παραβίαση ασφαλείας».

Η διαμάχη με την OpenAI

Η ένταση με την Apple έρχεται ενώ ο Μασκ βρίσκεται ήδη σε νομική διαμάχη με την OpenAI και τον CEO της, Σαμ Άλτμαν. Ο Μασκ, συνιδρυτής της εταιρείας το 2015, αποχώρησε το 2018, ισχυριζόμενος σήμερα ότι η OpenAI έχει εγκαταλείψει την ιδρυτική της αποστολή για την ανάπτυξη AI «προς όφελος της ανθρωπότητας».

Ο ίδιος μηνύει την εταιρεία, η οποία υποστηρίζεται από τη Microsoft, κατηγορώντας την για αλλαγή πορείας υπέρ κερδοσκοπικών συμφερόντων.

Η απάντηση του Σαμ Άλτμαν

Απαντώντας στις κατηγορίες για παραβίαση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, ο Σαμ Άλτμαν σχολίασε στο X:

«Πρόκειται για αξιοσημείωτο ισχυρισμό, δεδομένων όσων έχω ακούσει ότι ο Έλον χειραγωγεί το X για να ωφελήσει τον εαυτό του, τις εταιρείες του και να βλάψει τους ανταγωνιστές του».