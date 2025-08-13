Η Ινδία και η Κίνα κινούνται για την αποκατάσταση των οικονομικών τους σχέσεων, που είχαν διαταραχθεί μετά τη σύγκρουση στα σύνορα το 2020, σε μια περίοδο που ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι φαίνεται να ενισχύει τις επαφές του με τις χώρες των BRICS, στον απόηχο της επιβολής δασμών 50% από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Επανέναρξη πτήσεων και χαλάρωση εμπορικών περιορισμών

Σύμφωνα με πηγές, η Ινδία σχεδιάζει την επανέναρξη απευθείας πτήσεων με την Κίνα από τον επόμενο μήνα, κίνηση που είχε «παγώσει» λόγω της πανδημίας Covid-19 και της έντασης στα Ιμαλάια, όπου σκοτώθηκαν 20 Ινδοί στρατιώτες. Παράλληλα, το Πεκίνο χαλάρωσε περιορισμούς στις εξαγωγές ουρίας προς την Ινδία, σημαντική για τον αγροτικό της τομέα.

Οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις από τον Λευκό Οίκο

Η επιβολή των αυξημένων δασμών από τον Τραμπ, με αφορμή τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, και οι δηλώσεις του περί «νεκρής» οικονομίας, επιδείνωσαν τις σχέσεις. Το πλήγμα θεωρήθηκε βαρύ, καθώς ο Μόντι είχε επενδύσει πολιτικά στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον.

Νέα συνεργασίες με Κίνα και BRICS

Ο όμιλος Adani εξετάζει συνεργασία με την κινεζική BYD για την παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδία. Παράλληλα, το Νέο Δελχί επαναφέρει τις τουριστικές βίζες για Κινέζους πολίτες και προετοιμάζει πιθανή συνάντηση Μόντι – Σι Τζινπίνγκ στις 31 Αυγούστου στην Tianjin.

Στρατηγική διαφοροποίηση από τις ΗΠΑ

Ο Μόντι ενισχύει τους δεσμούς με Ρωσία και Βραζιλία, προσκαλώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ινδία και συζητώντας με τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα την επέκταση της συμφωνίας Mercosur. Η Ουάσιγκτον επιχειρούσε εδώ και χρόνια να τοποθετήσει την Ινδία ως αντίβαρο στην Κίνα, αλλά οι εμπορικοί πόλεμοι φαίνεται να φέρνουν Πεκίνο και Νέο Δελχί πιο κοντά.

Μήνυμα Πεκίνου κατά των δασμών

Ο πρέσβης της Κίνας στην Ινδία, Σου Φεϊχόνγκ, εξέφρασε στήριξη στον Μόντι για τους δασμούς, αναπαράγοντας δήλωση του Wang Yi που χαρακτήρισε τη χρήση των δασμών «όπλο καταπίεσης άλλων χωρών».