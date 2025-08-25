Η PDD Holdings (PDD.O), μητρική των πλατφορμών Pinduoduo στην Κίνα και Temu διεθνώς, ανακοίνωσε αύξηση τζίρου 7% στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας υποχώρησαν, λόγω των αυξημένων επενδύσεων και του εντεινόμενου ανταγωνισμού στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Συγκεκριμένα, ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε 103,98 δισ. γιουάν (14,53 δισ. δολάρια), έναντι 97,2 δισ. γιουάν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 32,71 δισ. γιουάν, από 34,43 δισ. γιουάν το 2024.

Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, οι μετοχές της PDD κατέγραψαν άλμα 12% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, καθώς τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Σύμφωνα με το Reuters, οι γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Pinduoduo, η JD.com και η Alibaba, προχωρούν σε εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες για να ενισχύσουν τη ζήτηση, προκαλώντας έναν πόλεμο τιμών. Η ανάγκη διατήρησης χαμηλών τιμών στην Κίνα, σε συνδυασμό με τους δασμούς των ΗΠΑ, έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους.

Ο αντιπρόεδρος οικονομικών της PDD, Liu Jun, δήλωσε ότι η αύξηση εσόδων μετριάστηκε εξαιτίας του ανταγωνισμού και προειδοποίησε ότι οι συνεχείς επενδύσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία, καθώς η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.