Η δανέζικη Lego κατέγραψε άλμα 12% στα έσοδά της το πρώτο εξάμηνο του 2025, φτάνοντας τα 5,4 δισ. δολάρια, με ώθηση από τις νέες σειρές λουλουδιών και αυτοκινήτων Formula 1. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 10% στα 1,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lego χαρακτήρισε το πρώτο εξάμηνο του έτους ως το καλύτερο στην ιστορία της εταιρείας. «Ρεκόρ στα έσοδα, ρεκόρ στα λειτουργικά κέρδη, ρεκόρ στα καθαρά κέρδη, είμαστε πολύ χαρούμενοι», δήλωσε.

Κατά το ίδιο διάστημα, η εταιρεία λάνσαρε 314 νέα σετ, αριθμό-ρεκόρ, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της. Η Lego επεκτείνει σταθερά το χαρτοφυλάκιό της, μπαίνοντας ακόμη και στη διακόσμηση σπιτιού με σετ τοίχου, ενώ διευρύνει την πελατειακή της βάση.

Η στρατηγική διαφοροποίησης των προϊόντων, από συλλεκτικά σετ έως σειρές με θεματολογία lifestyle, έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ζήτησης και στην ενδυνάμωση της θέσης της Lego στην παγκόσμια αγορά παιχνιδιών και beyond.