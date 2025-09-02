Έντονη αναταραχή στις αγορές προκαλούν οι ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά της Βρετανίας, με τη στερλίνα να υποχωρεί πάνω από 1% έναντι του δολαρίου και τις αποδόσεις των 30ετών κρατικών ομολόγων να εκτινάσσονται σε υψηλό 27ετίας.

Βουτιά της λίρας

Η λίρα έπεσε κάτω από τα επίπεδα του 1,34 δολαρίου, καταγράφοντας απότομη πτώση σε μια περίοδο που οι επενδυτές εκφράζουν αμφιβολίες για την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Ομόλογα σε sell-off

Τα 30ετή βρετανικά ομόλογα (gilts) σημείωσαν άνοδο απόδοσης κατά 5 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 5,69%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1998. Το sell-off ακολουθεί τις γενικότερες ρευστοποιήσεις στην αγορά ομολόγων διεθνώς.

Πίεση στη βρετανική κυβέρνηση

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς καλείται να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε φορολογικές αυξήσεις. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Τη Δευτέρα, ο Στάρμερ ανακοίνωσε αλλαγές στην ομάδα της Ντάουνινγκ Στριτ, επιχειρώντας να ενισχύσει τον έλεγχο στην οικονομική πολιτική.

Οι εκτιμήσεις αναλυτών

«Οι φορολογικές αυξήσεις είναι αναπόφευκτες, αλλά ενδέχεται να καταστούν αντιπαραγωγικές» ανέφερε ο Mohit Kumar, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής Ευρώπης της Jefferies International.

Αντίστοιχα, ο Nick Kennedy, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στη Lloyds, τόνισε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βιώσει ένα επικίνδυνο δημοσιονομικό σκηνικό και αυτό θα συνεχιστεί».