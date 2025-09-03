Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, και ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, συζήτησαν στο Πεκίνο το φιλόδοξο σχέδιο της Τζακάρτα για την κατασκευή του Giant Sea Wall, ενός θαλάσσιου τείχους κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής της νήσου Ιάβα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης της Κίνας, όπου ο Σουμπιάντο έκανε αιφνιδιαστική εμφάνιση, προκαλώντας αντιδράσεις στην πατρίδα του.

Έργο 80 δισ. δολαρίων για την κλιματική αλλαγή

Η ινδονησιακή κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι το σχέδιο, που στοχεύει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία από τις πλημμύρες, θα χρειαστεί 15 έως 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί, με το συνολικό κόστος να υπολογίζεται στα 80 δισ. δολάρια.

Το «γιγάντιο θαλάσσιο τείχος» αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο έργο υποδομής του είδους στην Ινδονησία, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς, με στόχο την προστασία δεκάδων εκατομμυρίων κατοίκων της Ιάβας από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.