Η Τουρκία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη της επόμενης διετίας, δίνοντας σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση προτάσσει τη μάχη κατά του πληθωρισμού έναντι της ταχείας ανόδου του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε την Κυριακή, η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,3% φέτος και 3,8% το 2026, από 4% και 4,5% που ήταν οι περσινές εκτιμήσεις. Αν και η πρόβλεψη του επόμενου έτους υπερβαίνει τη μέση εκτίμηση 3,5% σε έρευνα της Bloomberg, παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο του 5% των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Η επιβράδυνση ερμηνεύεται ως στροφή στην πολιτική προτεραιότητα: η μείωση του πληθωρισμού, που κινείται πάνω από έξι φορές υψηλότερα από τον επίσημο στόχο του 5%. Ο δείκτης προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 28,5% στο τέλος του 2025 και να μειωθεί στο 16% το 2026, έναντι των περσινών εκτιμήσεων για 17,5% και 9,7% αντίστοιχα.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας, που ξεκίνησε τη μείωση των επιτοκίων τον Ιούλιο, καλείται να επιτύχει σταθεροποίηση τιμών χωρίς να οδηγήσει την οικονομία του 1,4 τρισ. δολαρίων σε ύφεση. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις καταγγέλλουν ότι το υψηλό κόστος δανεισμού μειώνει τα κέρδη τους, ενώ τα νοικοκυριά συνεχίζουν να ξοδεύουν σε υψηλότερους ρυθμούς από τους αναμενόμενους.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3,6% του ΑΕΠ, με τον υπουργό Οικονομικών Mehmet Simsek να επιβάλλει νέους φόρους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οι αυξημένες δαπάνες συνδέονται με την εκτεταμένη ανασυγκρότηση στη νοτιοανατολική Τουρκία, ύστερα από τους καταστροφικούς σεισμούς του 2023.