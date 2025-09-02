Σοβαρούς τριγμούς στις αγορές προκάλεσε στην Τουρκία η δικαστική απόφαση για την απομάκρυνση της διοίκησης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Κωνσταντινούπολη, με ακύρωση του πρόσφατου επαρχιακού συνεδρίου του κόμματος.

Η είδηση προκάλεσε μαζικές ρευστοποιήσεις στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Ο δείκτης BIST 100 κατέγραψε ενδοσυνεδριακή πτώση έως και 5,9%, περιορίζοντας στη συνέχεια τις απώλειες, ενώ στις 17:00 ώρα Ελλάδος υποχωρούσε κατά 4,7%. Ακόμη πιο έντονη ήταν η πίεση στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος σημείωσε βουτιά της τάξης του 7,5%.

Μαζικό ξεπούλημα και για τα τουρκικά κρατικά ομόλογα, με το διετές να βλέπει την τιμή του να κάνει βουτιά και την απόδοση να εκτινάσσεται κατά 85 μονάδες βάσης στο 39,78%. Τα πενταετή CDS – δείκτης μέτρησης του ρίσκου χώρας – ενισχύθηκαν κατά 9 μονάδες βάσης. Οσο για το τουρκικό νόμισμα υποχωρεί στις 41,16 λίρες ανά δολάριο.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο αποφάσισε να απομακρύνει την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενο παρατυπίες και «επηρεασμό των συνέδρων με χρηματικά ποσά» στο συνέδριο του 2023.

Σύμφωνα με την απόφαση, όλα τα μέλη που εξελέγησαν τότε καθαιρούνται και προσωρινός επικεφαλής διορίστηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του CHP, Γκιουρσέλ Τεκίν.

Η απόφαση της Κωνσταντινούπολης ενδέχεται να επηρεάσει και τη δίκη που διεξάγεται στην Άγκυρα για τη νομιμότητα του 38ου Συνεδρίου του CHP το 2023, στο οποίο ο Οζγκιούρ Οζέλ διαδέχθηκε τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου μετά την ήττα του τελευταίου στις προεδρικές εκλογές. Εάν το δικαστήριο της Άγκυρας ακυρώσει το συνέδριο, τότε ο Οζέλ κινδυνεύει να χάσει τη θέση του προέδρου. Η κρίσιμη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Κλιμακούμενη καταστολή

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο μίας πρωτοφανούς δικαστικής εκστρατείας κατά της αντιπολίτευσης. Πάνω από 15 δήμαρχοι του CHP, ανάμεσά τους και ο πιο προβεβλημένος αντίπαλος του Ερντογάν, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, έχουν ήδη τεθεί υπό κράτηση.

Η νέα αυτή υπόθεση ενισχύει τα ερωτήματα για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Τουρκία και επαναφέρει το πολιτικό ρίσκο στο επίκεντρο των αγορών, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

«Η ακύρωση υπενθύμισε στην αγορά τον πολιτικό θόρυβο και τις εντάσεις που είχαν ξεχαστεί το καλοκαίρι, αλλά σιγόβραζαν για τον Σεπτέμβριο», σχολίασε στο Bloomberg ο Τουφάν Τζομέρτ, στρατηγικός αναλυτής αναδυόμενων αγορών της BBVA στο Λονδίνο.

Επενδυτική ανασφάλεια

Να θυμίσουμε ότι η φυλάκιση Ιμάμογλου τον Μάρτιο είχε προκαλέσει χρηματιστηριακό πανικό, καταβαράθρωσε τη λίρα και ανάγκασε την κεντρική τράπεζα να παρέμβει με αυξήσεις επιτοκίων και παρεμβάσεις δισεκατομμυρίων. Έκτοτε, τα τουρκικά assets είχαν ανακάμψει, με τους ειδικούς όμως να προειδοποιούν πως παραμένουν ευάλωτα.

Η ηγεσία του CHP συνεδριάζει αυτή την ώρα εκτάκτως.

naftemporiki.gr