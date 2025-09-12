Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να διαθέσει €17,5 δισ. τα επόμενα τρία χρόνια για τη στήριξη έργων ενεργειακής απόδοσης σε περισσότερες από 350.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει στον διπλασιασμό της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στον τομέα αυτό, ώστε οι ΜμΕ να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω των €65 δισ. έως το 2027, με αξιοποίηση δανείων, χρεογράφων και μετοχικών τίτλων. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ενιαίου σημείου πρόσβασης για απλοποίηση της διαδικασίας συμμετοχής, καθώς και συνεργασίες με ιδιωτικούς εταίρους μέσω επενδυτικών πλατφορμών.

Η Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Νάντια Καλβίνιο, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί «σημαντικό βήμα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, υπογράμμισε ότι «οι ΜμΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας» και ότι η δράση αυτή «θα καλύψει το επενδυτικό κενό και θα απλοποιήσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση».

Συνεργάτης της πρωτοβουλίας είναι το Ίδρυμα Solar Impulse. Ο ιδρυτής του, Μπερτεαντ Πικάρ, χαρακτήρισε την ενεργειακή απόδοση «τον πιο υποτιμημένο πόρο της Ευρώπης» και τόνισε ότι μπορεί να προσφέρει «καινοτόμες λύσεις» σε εκατοντάδες χιλιάδες ΜμΕ.

Η συνεργασία με το Solar Impulse προωθεί το μοντέλο της ενεργειακής απόδοσης ως υπηρεσίας, όπου οι επιχειρήσεις πληρώνουν για θέρμανση ή φωτισμό αντί να επενδύουν σε εξοπλισμό, μειώνοντας έτσι το αρχικό κόστος και επιταχύνοντας την υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών.

