Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «κοντά σε συμφωνία με την Κίνα για το TikTok», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, ενόψει της δεύτερης ημέρας εμπορικών συνομιλιών στη Μαδρίτη. Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι ακόμη κι αν δεν υπάρξει τελική συμφωνία, η γενικότερη σχέση Ουάσιγκτον – Πεκίνου «παραμένει πολύ καλή σε ανώτατο επίπεδο».

Οι διαπραγματεύσεις, οι τέταρτες μέσα σε τέσσερις μήνες, συνεχίζονται στο Παλάθιο δε Σάντα Κρους, έδρα του ισπανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε την Κυριακή έπειτα από έξι ώρες, χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο TikTok, στους δασμούς και στη γενικότερη οικονομική συνεργασία.

Επικεφαλής των συνομιλιών είναι ο Μπέσεντ και ο Κινέζος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός Χε Λιφένγκ, οι οποίοι από τον Μάιο πραγματοποιούν συναντήσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις. Στόχος είναι η γεφύρωση των διαφορών που προκάλεσαν οι αυξημένοι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα αντίμετρα του Πεκίνου, όπως η διακοπή εξαγωγών σπάνιων γαιών προς τις ΗΠΑ.

Τον Ιούλιο, στη Στοκχόλμη, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε 90ήμερη εμπορική εκεχειρία, με αποτέλεσμα μείωση δασμών και επανεκκίνηση των εξαγωγών σπάνιων γαιών. Ωστόσο, οι προσδοκίες για σημαντικό αποτέλεσμα στη Μαδρίτη είναι χαμηλές. Πιθανότερο σενάριο θεωρείται η παράταση της προθεσμίας που έχει δοθεί στη ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, να εκποιήσει τις αμερικανικές δραστηριότητες έως τις 17 Σεπτεμβρίου, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει απαγόρευση στις ΗΠΑ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ουσιαστική πρόοδος θα επέλθει μόνο με κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Το Πεκίνο εμφανίζεται απρόθυμο να συναινέσει χωρίς σαφές αποτέλεσμα, ενώ ζητά επιπλέον χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές ημιαγωγών και άλλων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Η κινεζική πρεσβεία στη Μαδρίτη ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί καταληκτική συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας, ένδειξη ότι οι συνομιλίες μπορεί να ολοκληρωθούν ταχύτερα του αναμενομένου.

