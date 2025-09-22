Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Γαλλία να ανακτήσει €1,8 εκατ. παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έλαβε η Ryanair μέσω συμφωνιών με το αεροδρόμιο Καρκασόν, κρίνοντας ότι παρείχαν ασύμμετρο πλεονέκτημα στην αεροπορική εταιρεία.

Η απόφαση ήρθε έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε το 2012 κατόπιν καταγγελίας, με στόχο να αξιολογηθούν οι συμφωνίες μεταξύ της Ryanair και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (CCI), που διαχειριζόταν τότε το αεροδρόμιο. Η Επιτροπή έκρινε νόμιμες τις κρατικές ενισχύσεις ύψους €11,7 εκατ. που δόθηκαν για υποδομές και λειτουργικά έξοδα, καθώς συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου χωρίς να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό με γειτονικά αεροδρόμια όπως της Τουλούζης και του Μπεζιέ.

Ωστόσο, 11 από τις 16 συμφωνίες μάρκετινγκ και αεροπορικών υπηρεσιών κρίθηκαν ασύμφορες για το αεροδρόμιο και ευνοϊκές μόνο για τη Ryanair. Το CCI πλήρωνε αυξανόμενα ποσά για μάρκετινγκ στη Ryanair, ενώ παράλληλα μείωνε τα τέλη επιβίβασης, δημιουργώντας αρνητική καθαρή παρούσα αξία για το αεροδρόμιο και κέρδος για την εταιρεία.

Η Κομισιόν διευκρίνισε ότι η ανάκτηση των €1,8 εκατ., μαζί με τόκους, δεν αποτελεί πρόστιμο, αλλά μέτρο για την αποκατάσταση των συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης.