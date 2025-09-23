Οι μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες παρείχαν από το 2021 έως το 2024 υπερδιπλάσια χρηματοδότηση στα ορυκτά καύσιμα σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με νέα μελέτη που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανάμεσά τους η Reclaim Finance, η WWF, η Urgewald και το Rainforest Action Network.

Η ανάλυση δείχνει ότι οι 65 μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως «δε βρίσκονται στο σωστό δρόμο για να χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή μετάβαση».

Συγκεκριμένα, την περίοδο αυτή οι τράπεζες χορήγησαν 1,368 τρισ. δολάρια για έργα πράσινης ενέργειας, όπως αιολικά και ηλιακά, αλλά κατεύθυναν 3,285 τρισ. δολάρια σε έργα που αφορούν τα ορυκτά καύσιμα.

Με άλλα λόγια, για κάθε 1 δολάριο που δόθηκε στα ορυκτά καύσιμα, μόλις 42 σεντς επενδύθηκαν στην ενεργειακή μετάβαση.

Η αναλογία αυτή απέχει σημαντικά από τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) και από τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού (2015) για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.