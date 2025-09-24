Η Chevron Corporation υπέγραψε συμφωνία με την Israel Natural Gas Lines, κρατικό φορέα εκμετάλλευσης αγωγών του Ισραήλ, για την κατασκευή του αγωγού Nitzana, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το κοίτασμα Leviathan στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το OilPrice.com, το έργο θα ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια με κόστος 610 εκατ. δολάρια και θα μεταφέρει 600 εκατ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως, αυξάνοντας τη συνολική εξαγωγική ικανότητα του Ισραήλ προς την Αίγυπτο σε πάνω από 2,2 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως.

Ενεργειακή κρίση στην Αίγυπτο

Η Αίγυπτος, που έχει μετατραπεί από το 2022 σε καθαρό εισαγωγέα φυσικού αερίου, αντιμετωπίζει ραγδαία μείωση της παραγωγής λόγω εξάντλησης κοιτασμάτων όπως το Zohr και αυξημένης εγχώριας ζήτησης. Το Κάιρο εισάγει πλέον έως και 20% του φυσικού αερίου του από το Ισραήλ και πέρσι κατέγραψε ρεκόρ εισαγωγών με 981 εκατ. κυβικά πόδια την ημέρα.

Γεωπολιτικές διαστάσεις

Η συμφωνία εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ, ενώ παράλληλα ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση του Ισραήλ στην περιοχή. Την ίδια ώρα, η Chevron δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα σε συνεργασία με την HelleniQ Energy, διεκδικώντας δικαιώματα εξερεύνησης σε υπεράκτια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Τα συγκεκριμένα ύδατα βρίσκονται στο επίκεντρο αμφισβήτησης λόγω της συμφωνίας Τουρκίας – Λιβύης (2019), η οποία αντικρούει την ελληνική θέση για Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Η Αθήνα επικαλείται το διεθνές δίκαιο, ενώ Άγκυρα και Τρίπολη αμφισβητούν ότι νησιά όπως η Κρήτη μπορούν να δημιουργούν ΑΟΖ.

Σύνθεση κοιτάσματος Leviathan

Η NewMed Energy είναι ο κύριος εκμεταλλευτής του Leviathan με 45,3%, η Chevron κατέχει 39,7%, ενώ η Ratio Energies έχει 15%. Το κοίτασμα αποτελεί βασικό πυλώνα εξαγωγών του Ισραήλ προς γειτονικές χώρες.

