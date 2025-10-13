Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απένειμε τη Δευτέρα το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2025 στους Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt για το έργο τους που εξηγεί την οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται στην καινοτομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τρεις οικονομολόγοι τιμώνται «για την εξήγηση της ανάπτυξης που καθοδηγείται από την καινοτομία», με το ήμισυ του βραβείου να απονέμεται στον Joel Mokyr «για τον εντοπισμό των προϋποθέσεων της διαρκούς ανάπτυξης μέσω τεχνολογικής προόδου», ενώ το υπόλοιπο μισό απονέμεται από κοινού στους Philippe Aghion και Peter Howitt «για τη θεωρία της διαρκούς ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

Ο Mokyr, οικονομικός ιστορικός, χρησιμοποίησε ιστορικές πηγές για να αναδείξει τις αιτίες της μακροχρόνιας ανάπτυξης, δείχνοντας πώς η τεχνολογική πρόοδος μετέτρεψε την οικονομική μεγέθυνση σε μόνιμο φαινόμενο.

Οι Aghion και Howitt, με τη σειρά τους, διαμόρφωσαν το 1992 ένα μαθηματικό μοντέλο “δημιουργικής καταστροφής”, σύμφωνα με το οποίο η εμφάνιση νέων και βελτιωμένων προϊόντων οδηγεί στην εκτόπιση των παλαιών, προκαλώντας αναταράξεις αλλά και πρόοδο στην οικονομία.

Το έργο των τριών βραβευθέντων έχει διαμορφώσει τη σύγχρονη οικονομική σκέψη γύρω από την τεχνολογική αλλαγή, την επιχειρηματικότητα και τη δυναμική του καπιταλισμού, επηρεάζοντας τόσο την ακαδημαϊκή έρευνα όσο και τις πολιτικές συζητήσεις για την καινοτομία και τις ανισότητες.