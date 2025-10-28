Η Τουρκία ενισχύει τη θέση της ως στρατηγικός κόμβος μεταφορών και διασυνδέσεων Ευρώπης – Ασίας, επιταχύνοντας την ανάπτυξη του Middle Corridor, του σιδηροδρομικού διαδρόμου που συνδέει την Κίνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Κεντρικής Ασίας. Με νέες διακρατικές συμφωνίες με Ιράν, Ιράκ και Αφγανιστάν, η Άγκυρα επιδιώκει να καταστεί κομβικό κέντρο εμπορικών και πολιτικών ροών, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά δίκτυα της Ρωσίας.

Νέα διακρατικά deal για τη σιδηροδρομική ένωση Ασίας – Ευρώπης

Τον Οκτώβριο του 2025, η Τουρκία υπέγραψε νέο τριμερές μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν και το Αφγανιστάν για την επέκταση της γραμμής Khaf–Herat έως τη Mazar-i-Sharif, στοχεύοντας στη σύνδεση των σιδηροδρομικών υποδομών της Μέσης Ανατολής, της Ευρώπης και της Ανατολικής Ασίας.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του 36ου Περιφερειακού Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC), με έμφαση στη διασύνδεση των δικτύων με την Κίνα και στην αύξηση του εμπορικού όγκου μεταφορών. Οι τρεις χώρες δεσμεύτηκαν σε κοινή χρηματοδότηση και κατασκευή της γραμμής Herat–Mazar-i-Sharif, με στόχο τη μετατροπή της σε ανταγωνιστικό εμπορικό διάδρομο που θα ενισχύσει την περιφερειακή ανάπτυξη και τη γεωοικονομική θέση της Τουρκίας.

Αναβίωση της γραμμής Ισλαμαμπάντ–Τεχεράνη–Κωνσταντινούπολη

Παράλληλα, ο υπουργός Σιδηροδρόμων του Πακιστάν ανακοίνωσε την επανεκκίνηση της γραμμής Ισλαμαμπάντ–Τεχεράνη–Κωνσταντινούπολη έως το τέλος του έτους, μετά την ολοκλήρωση τεχνικών διαπραγματεύσεων. Η συνεργασία με Ουζμπεκιστάν και Καζακστάν αναμένεται να επεκτείνει τον διάδρομο προς τη Ρωσία, ενισχύοντας τη θέση της Τουρκίας ως συνδετικού κρίκου τριών ηπείρων.

Εργασιακές μεταρρυθμίσεις και τουρκογενής κινητικότητα

Η Άγκυρα προωθεί ταυτόχρονα νέα μέτρα για την απλοποίηση προσλήψεων πολιτών από τουρκογενείς χώρες, μειώνοντας τη γραφειοκρατία για άδειες εργασίας και παραμονής, με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας ειδικευμένου προσωπικού και τη στήριξη του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Οι πρωτοβουλίες αυτές συνδέονται με τη στρατηγική του Middle Corridor, ενισχύοντας την περιφερειακή ενσωμάτωση.

Ο Middle Corridor ως εναλλακτικός εμπορικός άξονας

Ο Middle Corridor αναδεικνύεται σε βιώσιμη εναλλακτική διαδρομή εμπορίου μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, παρέχοντας ασφαλέστερη και ταχύτερη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Η Τουρκία, αξιοποιώντας τη γεωγραφική και πολιτική της θέση, επενδύει σε σιδηροδρομικές, λιμενικές και οδικές υποδομές, εδραιώνοντας τον ρόλο της ως κεντρικού παράγοντα της ευρασιατικής ανάπτυξης.

Οι επενδύσεις σε υποδομές και νομοθετικές διευκολύνσεις ενισχύουν την περιφερειακή συνεργασία και αυξάνουν τη βιωσιμότητα του διαδρόμου, ο οποίος προσφέρει ανθεκτικότητα και διαφοροποίηση στις εμπορικές οδούς. Ο μετασχηματισμός της Τουρκίας σε εγγυητή διασύνδεσης και ανάπτυξης εδραιώνει τη στρατηγική της σημασία στον παγκόσμιο γεωοικονομικό χάρτη.

Capital.gr