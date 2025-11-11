Μετά τον συμβιβασμό Δημοκρατικών-Ρεπουμπλικανών απομένει το πράσινο φως της Βουλής των Αντιπροσώπων και η υπογραφή Τραμπ για να κλείσει το κεφάλαιο shutdown.

H μεγαλύτερη σε διάρκεια δημοσιονομική παράλυση στην ιστορία των ΗΠΑ φθάνει, όπως όλα δείχνουν, στο τέλος της. Η Γερουσία ενέκρινε παράταση του προϋπολογισμού, που διασφαλίζει τη χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Συνολικά 60 γερουσιαστές, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών Δημοκρατικών, ψήφισαν υπέρ της πρότασης. Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Έρικ Σμιτ ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: “Σε αυτήν την ψηφοφορία τα “ναι” είναι 60. Τα “όχι” 40. Τα τρία πέμπτα των εκλεγμένων γερουσιαστών ψήφισαν υπέρ”.

Το επόμενο βήμα είναι η παράταση του προϋπολογισμού να επικυρωθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία αναμένεται να ξεκινήσει αύριο η σχετική συζήτηση. Αν εγκριθεί και εκεί η παράταση, τότε θα πρέπει να υπογραφεί, ως τελευταίο βήμα, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μήλο της έριδας η υγειονομική περίθαλψη



Την Κυριακή ρεπουμπλικανοί και δημοκρατικοί Γερουσιαστές πέτυχαν μια πρώτη, σημαντική πρόοδο για την άρση του αδιεξόδου. Ο ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Τζον Θουν, επικεφαλής της πλειοψηφίας, με μια πρώτη αποτίμηση: “Ήταν ένας πολύ μακρύς δρόμος. Κυριολεκτικά, ήταν το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία της χώρας μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να δηλώσω ότι φτάνουμε στο τέλος της δημοσιονομικής παράλυσης”.

Το αποκαλούμενο shutdown ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου. Αφορμή ήταν ένας νόμος για την υγειονομική περίθαλψη από την εποχή του προέδρου Μπάρακ Ομπάμα, τον οποίο δεν ήθελαν να παρατείνουν οι Ρεπουμπλικανοί και εν τέλει τα κατάφεραν . Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί διεκδίκησαν πρόσθετα κεφάλαια για όσους για οικονομικούς λόγους η ασφάλιση υγείας κινδυνεύει να διακοπεί στο τέλος του έτους.

AP, Afp