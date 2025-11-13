Το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, διάρκειας 43 ημερών, έλαβε τέλος τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), μετά την υπογραφή του σχετικού νόμου από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αξιοποίησε την ευκαιρία για να επιτεθεί στη δημοκρατική αντιπολίτευση και να υπερασπιστεί την οικονομική πολιτική του.

Ο Τραμπ, μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο πριν την υπογραφή, δήλωσε ότι η κυβέρνηση «δεν υποχωρεί σε εκβιασμούς», καταλογίζοντας ευθύνες στους «εξτρεμιστές του άλλου κόμματος» για την παράλυση του κρατικού μηχανισμού. Παρά τα σημάδια δημόσιας δυσαρέσκειας για την οικονομία, υποστήριξε πως «η χώρα δεν τα πήγαινε ποτέ καλύτερα».

Οι υπηρεσίες του Λευκού Οίκου είχαν προαναγγείλει ότι ο Πρόεδρος θα επικύρωνε αμέσως τον νόμο μετά την έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, χαρακτηρίζοντας το shutdown «καταστροφικό» για την οικονομία και την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το κείμενο με 222 υπέρ και 209 κατά, ακολουθώντας τη Γερουσία, η οποία το είχε ψηφίσει δύο ημέρες νωρίτερα. Μόλις έξι Δημοκρατικοί στήριξαν την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών, ενώ δύο Ρεπουμπλικάνοι καταψήφισαν.

Ο Ρεπουμπλικανός speaker Μάικ Τζόνσον εξέφρασε ικανοποίηση για τη λήξη του «μακρού εθνικού εφιάλτη», κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς για «ανώφελο και άδικο ελιγμό» επί έξι εβδομάδες.

Ζητήματα υγείας και κοινωνικών προγραμμάτων

Το κείμενο παρατείνει τον ισχύοντα προϋπολογισμό έως τα τέλη Ιανουαρίου, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις του Obamacare, ζήτημα που προκαλεί έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς. Η απόφαση ορισμένων Δημοκρατικών να στηρίξουν τον νόμο προκάλεσε ρήξη στο κόμμα, με έντονες επικρίσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Μεταξύ των ελάχιστων παραχωρήσεων προς την αντιπολίτευση είναι η επανένταξη όλων των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που απολύθηκαν από την 1η Οκτωβρίου, καθώς και η εξασφάλιση χρηματοδότησης μέχρι τον Σεπτέμβριο για το πρόγραμμα SNAP, από το οποίο εξαρτώνται 42 εκατομμύρια Αμερικανοί.

Αιχμηρές αντιδράσεις

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για ψηφοφορία στο Obamacare, υπογραμμίζοντας ότι οι Αμερικανοί της «εργατικής και μεσαίας τάξης» αξίζουν σταθερότητα.

Σύμφωνα με μελέτες του KFF, αν οι επιδοτήσεις δεν παραταθούν, το κόστος ασφάλισης υγείας θα υπερδιπλασιαστεί το 2026 για περίπου 24 εκατομμύρια πολίτες.

Οι επιπτώσεις του shutdown

Από την 1η Οκτωβρίου πάνω από ένα εκατομμύριο δημόσιοι λειτουργοί έμειναν απλήρωτοι, ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, πολλοί από τους οποίους επέλεξαν να μην εργαστούν χωρίς αμοιβή.

Με την υπογραφή Τραμπ, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επανέρχεται σε λειτουργία, ενώ οι πολιτικές διαμάχες που οδήγησαν στο shutdown παραμένουν ενεργές και αναμένεται να κορυφωθούν εκ νέου στις ψηφοφορίες των επόμενων εβδομάδων.