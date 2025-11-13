Το ιστορικό shutdown διάρκειας 43 ημερών στις ΗΠΑ έληξε το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε από το Οβάλ Γραφείο το νομοσχέδιο χρηματοδότησης που επαναφέρει σε λειτουργία τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο shutdown στην αμερικανική ιστορία.

Κατά την υπογραφή, ο Τραμπ επέρριψε ευθύνες στους Δημοκρατικούς για την παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας της κυβέρνησης. «Τις τελευταίες 43 ημέρες, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έκλεισαν την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να εκβιάσουν τους Αμερικανούς φορολογούμενους για εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για παράνομους μετανάστες… Σήμερα, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι ΔΕΝ θα ενδώσουμε ΠΟΤΕ σε εκβιασμούς», δήλωσε.

.@POTUS: "For the past 43 days, Democrats in Congress shut down the government of the United States in an attempt to extort American taxpayers for hundreds of billions of dollars for illegal aliens… Today, we’re sending a clear message that we will NEVER give in to extortion." pic.twitter.com/kMKncQPsiL November 13, 2025

Η ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ολοκληρώθηκε λίγες ώρες πριν την υπογραφή, με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά, ενώ έξι Δημοκρατικοί στήριξαν την πρόταση των Ρεπουμπλικανών. Δύο Ρεπουμπλικάνοι διαφοροποιήθηκαν, καταψηφίζοντας το σχέδιο. Η Γερουσία είχε ήδη εγκρίνει τη συμφωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για την επαναλειτουργία των υπηρεσιών που παρέμεναν κλειστές από την 1η Οκτωβρίου.

Ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο από το γραφείο Resolute, χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Η κίνηση αυτή σημειώθηκε την ίδια ημέρα που δημοσιοποιήθηκαν χιλιάδες έγγραφα από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία το όνομα του προέδρου εμφανιζόταν χωρίς να προκύπτουν κατηγορίες, ενώ ο ίδιος έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή.

President Trump Signs Senate Amendment to H.R. 5371 https://t.co/YvF1x3E8yz — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος, εμφανώς αισιόδοξος πριν από την υπογραφή, ανέφερε ότι η τελική συμφωνία ήταν αυτή που «οι Ρεπουμπλικάνοι ήθελαν εξαρχής». Κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «απόπειρα εκβιασμού», υποστηρίζοντας πως πίεζαν για επιπλέον διασφαλίσεις στις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι ποτέ δεν ήθελαν ένα shutdown», είπε, προσθέτοντας ότι η διακοπή λειτουργίας κόστισε «1,5 τρισ. δολάρια». Συμπλήρωσε πως επιθυμεί τα χρήματα της υγειονομικής περίθαλψης να κατευθύνονται «απευθείας στους πολίτες».

Το χρηματοδοτικό πακέτο προβλέπει:

Παράταση λειτουργίας των περισσότερων ομοσπονδιακών υπηρεσιών έως 30 Ιανουαρίου 2026

Πλήρη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Γεωργίας, των στρατιωτικών έργων υποδομής και του νομοθετικού σώματος

Καταβολή αναδρομικών αποδοχών σε περίπου 1,2 εκατ. δημοσίους υπαλλήλους

Παρά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, παραμένει ανοικτό το θέμα των φορολογικών πιστώσεων του Affordable Care Act, καθώς η σχετική ψηφοφορία στη Γερουσία μετατέθηκε για τα μέσα Δεκεμβρίου. Η εκκρεμότητα αυτή ενδέχεται να προκαλέσει νέες τριβές στις αρχές του 2026, όταν θα λήξει η προσωρινή χρηματοδότηση.

