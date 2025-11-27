Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις Βρυξέλλες το νέο Στρατηγικό Πλαίσιο για μια Ανταγωνιστική και Βιώσιμη Βιοοικονομία, με στόχο την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ΕΕ. Η στρατηγική βασίζεται σε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους και θέτει φιλόδοξες κατευθύνσεις για έναν κλάδο που ήδη απασχολεί 17,1 εκατ. ανθρώπους (8% των θέσεων εργασίας στην ΕΕ) και ξεπερνά σε αξία τα €2,7 τρισ..

Η Επίτροπος για το Περιβάλλον, την Ανθεκτικότητα στους Υδάτινους Πόρους και την Ανταγωνιστική Κυκλική Οικονομία, Τζέσικα Ρόσβαλ, υπογράμμισε ότι η βιοοικονομία είναι ένας τομέας με τεράστιες δυνατότητες, ικανός να δημιουργήσει τοπικές θέσεις εργασίας, να αντικαταστήσει ορυκτούς πόρους και να ενισχύσει τα φυσικά οικοσυστήματα.

Κύριες πρωτοβουλίες: επενδύσεις, καινοτομία και απλοποίηση

Το σχέδιο της Επιτροπής περιλαμβάνει σειρά μέτρων που θα υλοποιηθούν από το 2025 έως το 2030:

Από το 2025 – Επιτάχυνση της καινοτομίας

Υιοθέτηση των Biotech Acts , που θα απλοποιήσουν τις κανονιστικές απαιτήσεις και θα επιταχύνουν την αδειοδότηση βιοβασισμένων προϊόντων.

, που θα απλοποιήσουν τις κανονιστικές απαιτήσεις και θα επιταχύνουν την αδειοδότηση βιοβασισμένων προϊόντων. Προώθηση τυποποίησης υλικών όπως πόρτες, παράθυρα και ξύλινα δομικά στοιχεία.

Το 2026 – Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και νέα εργαλεία

Ίδρυση του European Bioeconomy Regulators and Innovators’ Forum για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Έναρξη λειτουργίας της Ομάδας Εφαρμογής Επενδύσεων για τον συντονισμό χρηματοδότησης καινοτόμων έργων (βιοδιυλιστήρια, βιοβιομηχανία).

για τον συντονισμό χρηματοδότησης καινοτόμων έργων (βιοδιυλιστήρια, βιοβιομηχανία). Αναθεώρηση της συνεργασίας με το Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking για ενίσχυση χρηματοδότησης.

για ενίσχυση χρηματοδότησης. Ανάλυση και ανταλλαγή πρακτικών για βιώσιμη αξιοποίηση της βιομάζας .

. Υιοθέτηση του Energy Union Package με κριτήρια βιωσιμότητας για ενέργεια από βιομάζα.

με κριτήρια βιωσιμότητας για ενέργεια από βιομάζα. Εισαγωγή κριτηρίων και στόχων για βιοβασισμένα πλαστικά .

. Εκκίνηση του Competitiveness Coordination Tool και συγκρότηση της συμμαχίας Bio-based Europe, με στόχο αγορές βιοβασισμένων υλικών ύψους €10 δισ. έως το 2030.

2026–2028 – Ενεργοποίηση επενδύσεων

Λειτουργία της ομάδας επενδύσεων για την υποστήριξη έργων σε βιοδιυλιστήρια και βιοβιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Έκδοση έκθεσης για τις επιπτώσεις της στήριξης της βιομάζας σε περιβάλλον, κλίμα και βιοποικιλότητα.

2027–2030 – Κυκλική οικονομία και νέα δεδομένα

Οδηγίες για κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και αξιοποίηση δευτερογενούς βιομάζας.

και αξιοποίηση δευτερογενούς βιομάζας. Δημιουργία ευρωπαϊκού αποθετηρίου γνώσης για γεωργούς, δασοκόμους και διαχειριστές γης.

για γεωργούς, δασοκόμους και διαχειριστές γης. Υποστήριξη παραγωγής βιοαερίου και βιομεθανίου μέσω αξιοποίησης αποβλήτων.

μέσω αξιοποίησης αποβλήτων. Αξιοποίηση δεδομένων Copernicus για παρακολούθηση διαθεσιμότητας βιομάζας.

Διεθνείς συνεργασίες και νέες αγορές

Η Επιτροπή σχεδιάζει την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών, με στόχο την πρόσβαση σε νέες αγορές και την αποφυγή εξαρτήσεων. Από το 2026 έως το 2027 θα αξιοποιηθούν οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ για την προώθηση βιοβασισμένων προϊόντων, την αντιμετώπιση εμποδίων και την εναρμόνιση προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στόχος: Η Ευρώπη ηγέτης της παγκόσμιας βιοοικονομίας

Το νέο στρατηγικό πλαίσιο στοχεύει να καταστήσει την Ευρώπη παγκόσμιο ηγέτη στη βιώσιμη βιοοικονομία, μέσω:

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας,

ενίσχυσης της ανθεκτικότητας,

μείωσης εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα,

προώθησης πράσινης καινοτομίας.

Η Κομισιόν θα παρουσιάσει έκθεση προόδου το 2028.