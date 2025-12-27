Η American Airlines ποντάρει πολλά στην πολυτέλεια και την αναβάθμιση της εν πτήσει εξυπηρέτησης των πελατών της, για να ανακτήσει σημαντικότερο μερίδιο στην αγορά. Από τα καθίσματα που… ξαπλώνουν και την προσφορά σαμπάνιας Bollinger, μέχρι τον καφέ Lavazza και το εξαιρετικά γρήγορο Wi-Fi, ο αερομεταφορέας λανσάρει μια premium ανακαίνιση στην εξυπηρέτηση, για να ανακτήσει το έδαφος που χάθηκε υπέρ της Delta Air Lines (DAL.N) και της και United Airlines.

Η εταιρεία προωθεί ένα επενδυτικό σχέδιο που ονομάζεται σχέδιο «επαναπροσδιορισμού των πελατών». Θα επικεντρωθεί σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και προνόμια πιστότητας, συμπεριλαμβανομένων των σουιτών απορρήτου σε αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων, ανανεωμένες καμπίνες και πλουσιότερα οφέλη πιστωτικών καρτών.

Το επείγον είναι σαφές, γράφει το Reuters: Η εταιρεία υστερεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές της σε κερδοφορία και ικανοποίηση πελατών. Οι εντάσεις με τα εργατικά συνδικάτα αυξάνονται.

Οι επενδυτές μειώνονται, με αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής της American Airlines να μειωθεί κατά 11% φέτος, ενώ οι μετοχές της Delta έχουν αυξηθεί κατά 18% και της United έχουν αυξηθεί κατά 14%.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2025 -το οποίο συνήθως είναι το πιο επικερδές του κλάδου- η American κατέγραψε ζημιές, ενώ η Delta και η United ανακοίνωσαν ισχυρά κέρδη. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες, η American κέρδισε μόλις 12 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια της Delta και τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια της United.

Καθώς οι ταξιδιώτες υψηλής ποιότητας αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους του κλάδου, η αναβάθμιση των καμπινών και των υπηρεσιών δεν είναι πλέον προαιρετική. Είναι στρατηγική επιταγή, υποδεικνύουν ανώτατα στελέχη της American Airlines.

«Πιστεύουμε ότι η επένδυση στην εμπειρία του πελάτη θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε τα κέρδη», δήλωσε ο Nat Piper, ο νεοδιορισθείς Εμπορικός Διευθυντής της American, σε συνέντευξή του στο Reuters.

Το σχέδιο της American βασίζεται σε νέα Boeing 787-9 και Airbus A321XLR για το άνοιγμα νέων δρομολογίων και την επίτευξη εσόδων υψηλότερης απόδοσης. Το Boeing 787-9, με 51 καθίσματα που αναδιπλώνονται και πόρτες ιδιωτικότητας, είναι πλέον το πιο κερδοφόρο widebody της American Airlines. Πραγματοποιεί ανταγωνιστικές υπερατλαντικές διαδρομές όπως το Σικάγο-Λονδίνο, όπου η United είναι ισχυρή.

Η American θα κάνει το ντεμπούτο του A321XLR στη διαδρομή Νέα Υόρκη-Λος Άντζελες, έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς διαδρόμους της χώρας και μια αγορά όπου η Delta κατέχει ισχυρή θέση. Το στενό αεροσκάφος διαθέτει επίπεδες σουίτες και σηματοδοτεί την πρώτη διαμόρφωση τριών κατηγοριών της American σε αεροσκάφος μονού διαδρόμου. Αργότερα, θα εξυπηρετεί δευτερεύουσες υπερατλαντικές διαδρομές, όπως το Εδιμβούργο, αξιοποιώντας την αποδοτικότητα των καυσίμων για να καταστήσει βιώσιμες τις αγορές με τις μικρότερες διαστάσεις.

Ο επικεφαλής στρατηγικής, Στιβ Τζόνσον, χαρακτήρισε την αναθεώρηση ως την πιο δραματική των τελευταίων δεκαετιών, προβλέποντας σημαντική βελτίωση των εσόδων από το 2026. «Καθώς αυτές οι αλλαγές που κάνουμε εισάγονται και έχουν λίγο χρόνο να ενσωματωθούν, θα τις δείτε να μας προσφέρουν αξία», δήλωσε ο Τζόνσον στο Reuters.

Οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι η ανάκαμψη της American Airlines θα είναι αργή και δαπανηρή. Τα σημεία συμφόρησης στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν καθυστερήσει τις παραδόσεις αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένου του A321XLR, που αρχικά αναμενόταν το 2023. Τα σχέδια για την αναβάθμιση παλαιότερων Boeing 777 με νέες καμπίνες υψηλής ποιότητας έχουν καθυστερήσει λόγω ελλείψεων σε καθίσματα και εσωτερικά εξαρτήματα.

Το πρώτο 777-300 μόλις τώρα έχει εισέλθει σε στάδιο μετατροπής στο Χονγκ Κονγκ, δήλωσε στο Reuters ο Brian Znotins, ανώτερος αντιπρόεδρος σχεδιασμού δικτύου της American. Για να επιταχύνει την πρόοδο, η American χρησιμοποιεί ένα ήδη πιστοποιημένο σχέδιο καθισμάτων αντί να εισάγει νέες τροποποιήσεις, είπε.

Η λειτουργική αξιοπιστία παραμένει ένα αδύναμο σημείο. Η American εξακολουθεί να υπολείπεται της Delta και της United στην ακρίβεια και κατατάχθηκε σχεδόν στο τέλος στην τελευταία έρευνα ικανοποίησης της JD Power.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι το περιθώριο EBITDA θα αυξηθεί σε περίπου 9% το 2026 από 7,3% φέτος — εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το εκτιμώμενο 15% της Delta και το 14% της United, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

«Η American Airlines δεν πρόκειται να ανακάμψει απότομα», δήλωσε ο Henry Harteveldt, ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων ταξιδιών Atmosphere Research Group.

Κενά και ελλείψεις μετά τον κορωνοϊό

Στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Robert Isom, αποδίδουν την υποαπόδοση της American Airlines στο υψηλότερο κόστος από τις νέες εργασιακές συμβάσεις και την υπερβολική έκθεση σε μια υποτονική εγχώρια αγορά των ΗΠΑ. Ο Johnson επικαλέστηκε άλλα εμπόδια που επιβράδυναν την ανάκαμψη της αεροπορικής εταιρείας μετά την πανδημία, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων στις παραδόσεις αεροσκαφών ευρείας ατράκτου, της αναστολής της επέκτασης στη Νέα Υόρκη και της έλλειψης πιλότων.

Οι αναλυτές επισημαίνουν βαθύτερα λάθη, όπως η περιθωριοποίηση των ταξιδιωτικών πρακτορείων, η παραμέληση των premium προϊόντων υπέρ των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους και οι κακώς χρονισμένες αποσύρσεις στόλου, που άφησαν την American χωρίς κατάλληλα αεροσκάφη. Οι μεγάλες επαναγορές μετοχών υπό τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Νταγκ Πάρκερ αύξησαν το χρέος, ενώ η αποχώρηση από κόμβους όπως η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες αποδυνάμωσε το δίκτυό της.

Οι αλλαγές στην εταιρεία

Για να επαναφέρει την πορεία της, η American Airlines έχει επαναφέρει ανταγωνιστικές τιμές για τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, έχει ξεκινήσει την προσέγγιση πελατών για να κερδίσει ξανά εταιρικούς πελάτες και έχει επενδύσει στην τεχνολογία για να μειώσει τις διαταραχές. Ένας νέος Διευθυντής Πελατών και μια συμβουλευτική επιτροπή από βετεράνους του κλάδου της φιλοξενίας καθοδηγούν την αναμόρφωση.

Μια αποκλειστική συνεργασία με την Citi για πιστωτικές κάρτες, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο, αναμένεται να αποφέρει μια σταθερή ροή εσόδων υψηλού περιθωρίου κέρδους από πωλήσεις μιλίων επιβράβευσης πελατών. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για νέα αεροσκάφη, ανακαινίσεις καμπινών και lounges θα αυξηθούν τον επόμενο χρόνο.

Οι εργαζόμενοι χάνουν την υπομονή τους, ασκώντας πίεση. Τα συνδικάτα της American έχουν σχηματίσει έναν συνασπισμό, κατηγορώντας τη διοίκηση για κακή ηγεσία και για διάβρωση του ηθικού. «Ήρθε η ώρα για λογοδοσία στα υψηλότερα επίπεδα», δήλωσαν στα μέλη μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της εταιρείας.

Η απογοήτευση έχει ενταθεί, καθώς η χαμηλή οικονομική απόδοση έχει πλήξει τις πληρωμές συμμετοχής στα κέρδη. Οι Αμερικανοί πιλότοι προβλέπεται να λάβουν αύξηση μόνο 0,6% φέτος, σε σύγκριση με 10% στην Delta και 7,6% στην United, σύμφωνα με υπόμνημα του συνδικάτου.

Κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συνεδρίασης τον Οκτώβριο, η Isom αναγνώρισε τα διακυβεύματα, λέγοντας ότι η American πρέπει να προσφέρει στους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους μετόχους της.