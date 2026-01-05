Σε θετικό έδαφος ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στις ευρωαγορές, με φόντο την ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ. Συνολικά, οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές κινούνται με βάση τις δραματικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής το Σαββατοκύριακο, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν πλήγματα πριν από τη σύλληψη του Προέδρου Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη μετά την επιχείρηση του Σαββάτου και κατηγορήθηκαν για αδικήματα που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα «μέχρι τη στιγμή που θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια ασφαλή, ορθή και προσεκτική μετάβαση».

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ωστόσο, φάνηκε την Κυριακή να αναδιπλώνεται από αυτές τις δηλώσεις, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα μέσα πίεσης για την επίτευξη πολιτικών στόχων. Δεν ανέφερε, πάντως, ότι οι ΗΠΑ θα κυβερνήσουν απευθείας τη Βενεζουέλα.

Αναλυτικά, λίγο μετά το άνοιγμα ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,36% στις 598,23 μονάδες. Ο γερμανικός Dax στη Φρανκφούρτη ανεβαίνει 0,43%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,23% και ο γαλλικός CAC στο Παρίσι ανεβαίνει 0,26%. Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχει κέρδη 0,50% και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη 0,35%.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ελαφρώς ανοδικά σήμερα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το κατά πόσο η απομάκρυνση του Μαδούρο θα επηρεάσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, μέλος του ΟΠΕΚ, αν και η χώρα παράγει λιγότερο από 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.

Οι αγορές στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού κατέγραψαν άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών παρέμειναν σταθερά, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών δεδομένων, η σημερινή ημέρα στην Ευρώπη αναμένεται ήπια, με τα μόνα στοιχεία που ξεχωρίζουν να αφορούν την ανεργία στην Ισπανία.

